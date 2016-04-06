Изделие для внутреннего протезирования Линза интраокулярная моноблочная AcrySof модель SN6AT IQ Toric Гидрофобный акрил (AcrySof®) Светопреломляющая сила материала 1,55, наличие полного UV- фильтра (для UV-A, UV-B, UV-C), желтого светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки, наличие в молекуле полимера хромофора, блокирующего свет с длиной волны 400 - 550 нм, интраокулярная гибкая линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека, константа А 118,4, место имплантации - задняя камера глаза, тип - моноблочная, общая длина линзы -13,0 мм, диаметр оптики - 6,0 мм, тип оптики - двояковыпуклая торическая 0.4ПРОЦ Алкон Лабораториз, Инк США
Изделие для внутреннего протезирования Линза интраокулярная моноблочная AcrySof модель SN6AT IQ Toric Гидрофобный акрил (AcrySof®) Светопреломляющая сила материала 1,55, наличие полного UV- фильтра (для UV-A, UV-B, UV-C), желтого светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки, наличие в молекуле полимера хромофора, блокирующего свет с длиной волны 400 - 550 нм, интраокулярная гибкая линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека, константа А 118,4, место имплантации - задняя камера глаза, тип - моноблочная, общая длина линзы -13,0 мм, диаметр оптики - 6,0 мм, тип оптики - двояковыпуклая торическая 0.4ПРОЦ Алкон Лабораториз, Инк США