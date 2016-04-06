Изделие для внутреннего протезирования Линза интраокулярная моноблочная AcrySof SN60AT Гидрофобный акрил (AcrySof®) угол наклона элементов гаптики 1 градус, светопреломляющая сила материала - в диапазоне 1,50 - 1,60. 5, у линзы есть UV-фильтр, константа А - в диапазоне 118,0 - 118,7, место имплантации - задняя камера глаза, разрез, необходимый для имплантации, - 2,4 мм, тип линзы моноблочный, размер оптики 6,0 мм, общая длина линзы - 13,0 мм, линза имплантируется инжекторным и пинцетным методом Алкон Лабораториз, Инк США