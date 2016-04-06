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    Главная/Список поставщиков/Общество с ограниченной ответственностью "Регал"

    ООО "РЕГАЛ"

    ИНН
    КПП
    5260313854
    526001001

    Продукция Общество с ограниченной ответственностью "Регал"

    Сортировать по
    Инструменты и оборудование медицинские
    Нож офтальмологический ClearCut S Intrepid SB копьевидная Выдвижной Одноразовое использование Защитный экран 2.2ММ 6ШТ 8065772245 защитный экран, изогнутость лезвия, одинарная заточка, стерилен, одноразовое использование, индивидуальная упаковка каждого ножа Алкон Лабораториз, Инк США
    580
    Единица измерения:
    УПАК
    Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
    Зонд офтальмологический для витректомии 6ШТ Линейное регулирование резов, фиксированная частота резов 800 в минуту, гильотинный тип движения лезвия, пневматический привод витреотома, ирригационная канюля, стерильность, только однократное применение 8065750157 Алкон Лабораториз, Инк США
    5200
    Единица измерения:
    УПАК
    Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений
    Изделие для внутреннего протезирования Линза интраокулярная моноблочная AcrySof модель SN6AT IQ Toric Гидрофобный акрил (AcrySof®) Светопреломляющая сила материала 1,55, наличие полного UV- фильтра (для UV-A, UV-B, UV-C), желтого светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки, наличие в молекуле полимера хромофора, блокирующего свет с длиной волны 400 - 550 нм, интраокулярная гибкая линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека, константа А 118,4, место имплантации - задняя камера глаза, тип - моноблочная, общая длина линзы -13,0 мм, диаметр оптики - 6,0 мм, тип оптики - двояковыпуклая торическая 0.4ПРОЦ Алкон Лабораториз, Инк США
    24000
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений
    Изделие для внутреннего протезирования Линза интраокулярная AcrySof TFNT00 Гидрофобный акрил (AcrySof®) используется для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека, место имплантации - задняя камера глаза, геометрическая конфигурация - моноблочная с дифракционной асферической оптикой, тип интраокулярной линзы – моноблочная, общая длина линзы - 13,0 мм, диаметр оптической части - 6 мм, тип оптики – трифокальная, А – константа-119,1, угол наклона гаптик – 0 град, форма гаптики - модифицированная L, позволяющая центрировать интраокулярную линзу по зрительной оси, препятствуя образованию складок капсулы хрусталика, желтый светофильтр, блокирующий прохождение части спектра, синего цвета, вызывающий повреждение сетчатки глаза 0.4ПРОЦ Алкон Лабораториз, Инк США
    42000
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений
    Изделие для внутреннего протезирования Линза интраокулярная моноблочная AcrySof SN60AT Гидрофобный акрил (AcrySof®) угол наклона элементов гаптики 1 градус, светопреломляющая сила материала - в диапазоне 1,50 - 1,60. 5, у линзы есть UV-фильтр, константа А - в диапазоне 118,0 - 118,7, место имплантации - задняя камера глаза, разрез, необходимый для имплантации, - 2,4 мм, тип линзы моноблочный, размер оптики 6,0 мм, общая длина линзы - 13,0 мм, линза имплантируется инжекторным и пинцетным методом Алкон Лабораториз, Инк США
    6500
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и ортопедических приспособлений
    Изделие для внутреннего протезирования Линза интраокулярная моноблочная AcrySof SN60WF с асферической оптикой, с уплощенной задней поверхностью оптической части, с желтым фильтром от синих и ультрофиолетовых лучей, акриловая, имплантируемая с помощью инжектора 0.4ПРОЦ Алкон Лабораториз, Инк США
    12000
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления офтальмологические
    Набор офтальмологический для факоэмульсификации 6ШТ Рабочая часть среза иглы изогнута под углом 45 градусов типа KELMAN, ирригационно – аспирационный тюбинг для разреза 2,2 – 2,4 мм, ирригационная система, мешок для сбора жидкости, ультразвуковой наконечник 45 градусов, слив инфузионный, тест-камера, ключ для игл, стерилен Алкон Лабораториз, Инк США 8065752087
    4500
    Единица измерения:
    НАБОР
    Инструменты и оборудование медицинские
    Нож офтальмологический ClearCut S копьевидная Выдвижной Одноразовое использование Защитный экран Двойная заточка не менее 6ШТ 8065771541 изогнутость лезвия, стерилен, одноразовое использовани Алкон Лабораториз, Инк США
    580
    Единица измерения:
    УПАК
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Картридж С к инжектору Монарх 10ШТ для имплантации интраокулярных линз 8065977762 от 06.04.2016 № ФСЗ 2008/01679 Алкон Лабораториз, Инк США
    Не указана
    Единица измерения:
    УПАК
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