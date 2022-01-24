Теплосчетчик-регистратор Взлет ТСР-М ТСРВ-027 в комплекте:Кабель электропитания-20, Кабель связи (импульсный выход, выход направления потока) -50, Согласованная пара датчиков "Взлет ТПС" Pt500 (98ММ)-1, Гильза L 98ММ-2, Штуцер для ТПС прямой-2, Кабель сигнальный (ТПС-тепловычислитель)-100, Преобразователь давления Корунд-ДИ-001М 1,0 МПа М20х1.5-1, Присоединительная арматура к ДД-1, Кабель сигнальный (ДД-тепловычислитель)-50, Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭМ" исполнение ПРОФИ-122МО Ду 150ММ /ЗК из нерж.стали /НЖ-1, Арматура Ду150ММ для Взлет ЭМ, присоединение фланцевое (к-т № 1)-1
Дата обновления: 16.12.2021
Теплосчетчик-регистратор Взлет ТСР-М ТСРВ-027 в комплекте:Кабель электропитания-20, Кабель связи (импульсный выход, выход направления потока) -50, Согласованная пара датчиков "Взлет ТПС" Pt500 (98ММ)-1, Гильза L 98ММ-2, Штуцер для ТПС прямой-2, Кабель сигнальный (ТПС-тепловычислитель)-100, Преобразователь давления Корунд-ДИ-001М 1,0 МПа М20х1.5-1, Присоединительная арматура к ДД-1, Кабель сигнальный (ДД-тепловычислитель)-50, Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭМ" исполнение ПРОФИ-122МО Ду 150ММ /ЗК из нерж.стали /НЖ-1, Арматура Ду150ММ для Взлет ЭМ, присоединение фланцевое (к-т № 1)-1