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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЗЛЁТ"

    ООО "ТД "ВЗЛЁТ"

    ИНН
    КПП
    7838484916
    780501001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВЗЛЁТ"

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    Счетчики производства или потребления электроэнергии
    Дата обновления: 24.01.2022
    Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М ТСРВ-027 в комплекте: Источник вторичного питания 30.24-1, Кабель электропитания-20, Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР модификация ЛайтМ исполнения ЭРСВ-440Л В Ду40ММ-1, Кабель связи (импульсный выход, выход направления потока)-20, Согласованная пара датчиков "Взлет ТПС" Pt500 (50ММ)-1, Гильза L 50ММ - 2ШТ, Штуцер для ТПС прямой - 2, Кабель сигнальный (ТПС-тепловычислитель)-40, Преобразователь давления Корунд-ДИ-001М 1.6 МПа М20х1.5-2, Присоединительная арматура к ДД-2, Кабель сигнальный (ДД-тепловычислитель)-40
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Счетчики производства или потребления электроэнергии
    Дата обновления: 29.12.2021
    Теплосчетчик-регистратор Взлет ТСР-М ТСРВ-042 в комплекте: Источник вторичного питания 15.24-1, Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР модификация ЛайтМ исполнения ЭРСВ-540Л B Ду80ММ-2, Согласованная пара датчиков "Взлет ТПС" Pt500 (70ММ)-1, Гильза L 70ММ-2, Штуцер для ТПС наклонный-2
    133016,4
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Счетчики производства или потребления электроэнергии
    Дата обновления: 16.12.2021
    Теплосчетчик-регистратор Взлет ТСР-М ТСРВ-027 в комплекте:Кабель электропитания-20, Кабель связи (импульсный выход, выход направления потока) -50, Согласованная пара датчиков "Взлет ТПС" Pt500 (98ММ)-1, Гильза L 98ММ-2, Штуцер для ТПС прямой-2, Кабель сигнальный (ТПС-тепловычислитель)-100, Преобразователь давления Корунд-ДИ-001М 1,0 МПа М20х1.5-1, Присоединительная арматура к ДД-1, Кабель сигнальный (ДД-тепловычислитель)-50, Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭМ" исполнение ПРОФИ-122МО Ду 150ММ /ЗК из нерж.стали /НЖ-1, Арматура Ду150ММ для Взлет ЭМ, присоединение фланцевое (к-т № 1)-1
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов
    Дата обновления: 13.12.2021
    Расходомер-счетчик электромагнитный общепромышленный Взлет ТЭР НЖ фланцевое 4МЕГАПА IP67 Ду32ММ в комплекте ИВПт30.24 0.35% RS-485 с протоколом Profibus
    243027,6
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов
    Дата обновления: 25.11.2021
    Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭМ ПРОФИ-212МО НЖ/ТОК. 4212/332-1-ВК.С 2.5МЕГАПА IP65 DN10 нержавеющая сталь
    85676,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов
    Дата обновления: 10.11.2021
    Расходомер электромагнитный без индикации ВСЭМ-М БИ Ду50 фланцевый +5...+70ГРАД ЦЕЛЬС 70М3/Ч
    50361,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 10.11.2021
    Гильза цилиндрическая резьбовая l84 для монтажа термопреобразователей в сосуды под давлением 2.5МЕГАПА G1/2 8/10х84ММ 12Х18Н10Т
    1054,08
    Единица измерения:
    ПАР
    Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления
    Дата обновления: 10.11.2021
    Термометр сопротивления платиновый Pt500 0...+160ГРАД ЦЕЛЬС В 6ММ 0.2МА комплект 2ШТ без гильз
    4538,4
    Единица измерения:
    ПАР
    Счетчики производства или потребления электроэнергии
    Дата обновления: 10.11.2021
    Тепловычислитель двухканальный ВТЭ-2П 140М 4-20мА RS 232, RS 485 с модулем МСВП USB
    29817,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов
    Дата обновления: 21.10.2021
    Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭР модификация ЛайтМ ЭРСВ-440Л ДУ20ММ
    29431,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов
    Дата обновления: 16.08.2021
    Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭМ ПРОФИ-212МО 0...85М3/Ч сэндвич 2.5МЕГАПА IP65 Ду50ММ с источником вторичного питания HDR-30-24 и кабелем связи RS-485 10М сталь 20 ШСКД.407112.000 ТУ
    104468,4
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов
    Дата обновления: 16.08.2021
    Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭМ ПРОФИ-212МО 0...217М3/Ч фланцевое 2.5МЕГАПА IP65 Ду80ММ с источником вторичного питания HDR-30-24 и кабелем связи RS-485 10М сталь 20 ШСКД.407112.000 ТУ
    121417,2
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов
    Дата обновления: 16.08.2021
    Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭМ ПРОФИ-212МО 0...54М3/Ч сэндвич 2.5МЕГАПА IP65 Ду40ММ с источником вторичного питания HDR-30-24 и кабелем связи RS-485 10М сталь 20 ШСКД.407112.000 ТУ
    101775,6
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов
    Дата обновления: 11.08.2021
    Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭР модификация ЛайтМ ЭРСВ-440Л В ДУ15ММ № 3/УАиМО
    29431,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов
    Дата обновления: 09.08.2021
    Расходомер-счетчик ультразвуковой Взлет МР УРСВ-311 24В 0-130ГРАД ЦЕЛЬС Ду50ММ с индикатором УЭВП-ЗК-06.4.2020
    43042,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов
    Дата обновления: 09.08.2021
    Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭР ЛайтМ ЭРСВ-440Ф В Ду80ММ источник вторичного питания 30.24, арматура Ду80ММ для Взлет ЭР присоединение фланцевое комплект№1 1УМТСиК-2021
    66470,4
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов
    Дата обновления: 09.08.2021
    Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭР ЛайтМ ЭРСВ-440Ф В ДУ150ММ источник вторичного питания 30.24, арматура Ду150ММ для Взлет ЭР присоединение фланцевое комплект№1 2УМТСиК-2021
    118149,6
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов
    Дата обновления: 09.08.2021
    Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭР ЛайтМ ЭРСВ-470Л В Ду25ММ источник вторичного питания 30.24, арматура Ду25ММ для Взлет ЭР присоединение сэндвич комплект№1 3УМТСиК-2021
    43632
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов
    Дата обновления: 09.08.2021
    Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭР ЛайтМ ЭРСВ-440Ф В Ду40ММ УЭВП-ЗК-06.2020
    48170,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов
    Дата обновления: 09.08.2021
    Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭР ЛайтМ ЭРСВ-440Ф В Ду50ММ УЭВП-ЗК-06.1.2020
    50366,4
    Единица измерения:
    ШТ
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