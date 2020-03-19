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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТРЭЙД"

    ООО "ТОП ТРЭЙД"

    ИНН
    КПП
    7203431710
    720301001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТРЭЙД"

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    Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг
    Дата обновления: 19.03.2020
    Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro 322х242х84ММ 907Г Аккумулятор LiPo 4S 15.4 В 3850 мАч, зарядное устройство, кабель питания, пропеллеры (3 пары), коннекторы (Lightning, Micro USB, USB Type-C), защита подвеса, кабель USB 3.0 Type-C, USB адаптер, держатель кабеля (3 шт.), запасные стики для пульта (1 пара)
    154000
    Единица измерения:
    ШТ
    Светильники и осветительные устройства
    Дата обновления: 25.02.2020
    Светильник светодиодный переносной Logocam ML18-D LED BiColor 18.72ВТ 7.14-14.8В 3200К 0.35КГ
    22700
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Части и принадлежности звукового и видеооборудования
    Пульт микшерный настольный Behringer QX1202USB входы: 4 (M), 4 (S) 120В
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры
    Штатив слайдер Motionnine Linecam 46 70СМ 35СМ 6КГ алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, древесина грецкого ореха 2КГ Отверстия с резьбами 1/4" и 3/8"
    30500
    Единица измерения:
    ШТ
    Проекторы изображений прочие, не включенные в другие группировки
    Проектор BenQ GP30 DLP 1280х800 900 ANSI 100000:1 RCA VGA HDMI USB WiFi, SD/microSD пульт ДУ / батареи, шнура питания дорожная сумка руководство пользователя краткое руководство (18L) гарантийный талон Wi-Fi dongle 3D технология 3D затворная 1.5
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
    Лампа проекторная NP12LP 280ВТ ориг
    13447,9
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг
    Квадрокоптер DJI Mavic Pro Combo 83х83х198ММ 743Г
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Проекторы изображений прочие, не включенные в другие группировки
    Проектор Acer X1285 DLP 1024x768 3200ЛМ 20000:1 c пультом дистанционного управления белый
    38900
    Единица измерения:
    ШТ
    Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками
    Кабель оптический 9/125 8 ОВ ОКСНЦт-10-01-0,22-8(9)
    36
    Единица измерения:
    М
    Микрофоны и подставки для них
    Микрофон динамический вокальный Sennheiser E 825-S 48х180ММ Комплектация: микрофон Е 825 S - 1ШТ, микрофонный держатель - 1ШТ, чехол - 1ШТ
    5950
    Единица измерения:
    ШТ
    Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры
    Стойка микрофонная NordFolk NMS15B типа "журавль" 1000-1760ММ черная напольная, сталь
    1950
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга Эта группировка в том числе включает: - оборудование автоматизированных систем управления и мониторинга сетей электросвязи
    Радиосистема Sennheiser XSW 1-835-B
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Кабель микрофонный балансный Rockcable RCL 30386 6М XLR(F) - 1/4 джек
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Кабель микрофонный Klotz MC2000SW 100М черный медный
    Не указана
    Единица измерения:
    М
    Проекторы изображений прочие, не включенные в другие группировки
    Доска интерактивая SMART SB480iv4 с ПО SMART Notebook 2018
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Пылесосы бытовые
    Пылесос робот Dolphin Dunamic PRO X2 150ВТ 24В 600х520х520ММ 10.7КГ 5М паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации на русском языке для бассейна
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Проекторы изображений прочие, не включенные в другие группировки
    Проектор BenQ SH753+ DLP DLP FHD 5000 AL 1.39-2.09ДЮЙМ HDMIx2 USB 9H.JGJ77.25E
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Кондиционеры бытовые
    Кондиционер мобильный Ballu BPAC-12 CE-17Y 3267КВТ 1280КВТ 270x695x480ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения
    Аппаратура звуковоспроизводящая (аудиотехника) Музыкальный центр Sony MHC-V11 470Вт
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы нагревательные для сушки рук электрические
    Сушилка для рук электрическая Puff 8806C 1000ВТ 25М/С 248х175х250ММ пластик
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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