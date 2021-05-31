Модуль контроллера SIMATIC S7, SM 332 (6ES73327ND020AB0) модуль аналогового вывода с разделением канлов, 4 AO, разрешение 16 БИТ, 0-10В, 1-5В, +/-10В, +/-20MA, 0/4 - 20MA, для изихронного режима, 20-полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно
Дата обновления: 23.03.2020
Модуль контроллера SIMATIC S7, SM 332 (6ES73327ND020AB0) модуль аналогового вывода с разделением канлов, 4 AO, разрешение 16 БИТ, 0-10В, 1-5В, +/-10В, +/-20MA, 0/4 - 20MA, для изихронного режима, 20-полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно