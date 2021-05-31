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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"

    ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"

    ИНН
    КПП
    7715664098
    771501001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТАНДАРТ"

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    Средства автоматизации и механизации контроля размеров
    Дата обновления: 31.05.2021
    Программатор SIMATIC Field PG M6 Comfort i5-8400H 2.5...4.2ГГЦ 4 ядра + hyper-threading UHD Graphics 630 8MB Smart Cache WLAN 802.11ac & Bluetooth V5.0 DVD +/-RW 15.6ДЮЙМ FULL HD (1920 X 1080) 6ES7718-0BA00-0NA1
    356653,88
    Единица измерения:
    ШТ
    Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные
    Дата обновления: 23.03.2020
    Модуль аналогового вывода 6ES7332-7ND02-0AB0
    91767,22
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 23.03.2020
    Модуль контроллера SIMATIC S7, SM 332 (6ES73327ND020AB0) модуль аналогового вывода с разделением канлов, 4 AO, разрешение 16 БИТ, 0-10В, 1-5В, +/-10В, +/-20MA, 0/4 - 20MA, для изихронного режима, 20-полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно
    64306,21
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    Дата обновления: 16.03.2020
    Блок питания модульный SITOP modular 400-500В 24В 20А 6EP1436-3BA00 Siemens
    24990
    Единица измерения:
    ШТ
    Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные
    Контроллер Siemens 6ES74162XP070AB0 . SIMATIC S7-400, CPU 416-2, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 8 MB WORKING MEMORY, (4 MB CODE, 4 MB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные
    Контроллер программируемый Siemens 6ES7317-7TK10-0AB0 .SIMATIC S7-300, CPU 317T-3 PN/DP, ЦПУ С ФУНКЦИЯМИ ОБЫЧНОГО ПЛК И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ, 1024 КБАЙТА РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, 1. ИНТЕРФЕЙС MPI/DP 12МБИТ/С 2. ИНТЕРФЕЙС DP(DRIVE), 3. ИНТЕРФЕЙС ETHERNET PROFINET С 2Х-ПОРТОВЫМ КОММУТАТОРОМ, ВСТРОЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВХ. /ВЫХ., НЕОБХОДИМЫ 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ И КАРТА MMC 8 МБ МИН
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации Эта группировка в том числе включает: - оборудование, входящее в состав транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи сети фиксированной телефонной связи; - оборудование автоматических телефонных станций; - оборудование, реализующее функции коммутации и управления услугами; - оборудование для оказания услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи с помощью телефониста; - оборудование узлов обслуживания вызовов экстренных оперативных служб; - оборудование центров обслуживания вызовов информационно-справочного обслуживания; - оборудование телеграфной связи; - оборудование коммутации сетей подвижной радиотелефонной связи; - оборудование коммутации сетей подвижной радиосвязи; - оборудование коммутации сетей подвижной спутниковой радиосвязи Эта группировка не включает: - оборудование систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, см. 26.30.11.160
    Коммутатор управляемый IE Simatic NET SCALANCE X212-2 12 X 10/100МБИТ/С RJ45 портов, 2 X 100МБИТ/С мультимодовых BFOC резервное питание PROFINET-IO устройство светодиодная диагностика, сигнальный контакт ошибки с кнопкой настройки 6GK5212-2BB00-2AA3
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические
    Позиционер электропневматический SIPART PS2 6DR51100NG000AA0
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические
    Датчик-реле давления дифференциальный QBM81-10
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические
    Датчик-реле давления дифференциальный QBM81-3
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Аккумуляторы электрические и их части
    Батарея аккумуляторная Delta HRL 12-26 X 12В 28А.Ч 166х175х126ММ 9.7КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Аккумуляторы электрические и их части
    Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная Delta HR6-7.2 6В 7.2А.Ч 151х34х94ММ 1.36КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
    Устройство низковольтное комплектное для электрических станций НИЗКОВОЛЬТ. К.З. 1LE10021AC422FA4-Z D22+D47 Двигатель, IEC к.з. двигатель, Самоохлажд. ,IP55 Температ. класс155(F) В соотв. с 130(B) Алюминиевый корпус Повышенной эффективности, 6Пол. * Типоразмер100L * 1,5кВт (50Гц) 1,75кВт (60Гц) 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC 60 Hz 460 VY IM B 5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оригиналы программного обеспечения
    Программное обеспечение SIMATIC STEP 7 Prof. V15 ПО разработки в TIA Portal; плавающая лицензия; ПО и док 6ES7822-1AA05-0YA5
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    Блок питания регулируемый SITOP PSU200M AC 120/230-500В 10А 6EP1334-3BA10 Siemens
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    Блок питания стабилизирующий регулируемый SITOP POWER 20 320-550В 6EP1436-3BA00 Siemens
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    Блок питания регулируемый SITOP POWER 40 320-550В 6EP1437-3BA00 Siemens
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Модуль коммуникационный ввода аналоговых сигналов 6ES7331-7KF02-0AB0 SIMATIC S7-300, SM 331
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Модуль коммуникационный ввода аналоговых сигналов 6ES7331-7HF01-0AB0 SIMATIC S7-300, SM 331
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Модуль коммуникационный ввода дискретных сигналов 6ES73211BH020AA0
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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