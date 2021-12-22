Комплект A.D.R. (согласно ДОПОГ) Комплектующие: Сумка ADR - 1ШТ Фонарь аварийной остановки с эл.питания - 2ШТ Письменные инструкции - 1ШТ Перчатки ПВХ-1ШТ Жилет оранжевый-1ШТ Фонарик искробезопасный с эл.питания-1ШТ Очки защитные-1ШТ Раствор для промывки глаз-1ШТ Дренажная ловушка 70х70 (без срока годности)-1ШТ Контейнер 18л-1ШТ Лопата антиискровая-1ШТ Маска полнолицевая-1ШТ Фильтр для маски-1ШТ ОП-6-шт.-2шт. ПП-600-1ШТ Набор омеднен. инструментов (сумка)-1ШТ Сорбент 5л-1ШТ Фартук КЩС-1ШТ Пояс предохранительный-1ШТ Пенал для огнетушителя-2ШТ в соответствии с пунктами 8.1.5.2 и 8.1.5.3 ДОПОГ и п.20.8 ТР ТС 018/2011