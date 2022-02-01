Системный блок CPU AMD Ryzen 5 3600, 6/12, 3.6-4.2GHz, 384KB/3MB/32MB, AM4, 65W,100-000000031 OEM Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR32N22S8/8 PC4-25600, 3200MHz, CL22 SSD 250 ГБ SSD M.2 Samsung 860 EVO (MZ-N6E250BW) Palit GeForce GTX 1050 TiSTORMX (NE5105T018G1-1070F) Miditower Zalman ZM-T6 (ATX,Black, без БП) Gigabyte B550M DS3H Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F SATA пластик черный hotswap 3.5" ATX2.31 450W GP-P450B GIGABYTE PCCooler E80 S775/115X/AM2/2+/AM3/3+/AM4/FM1/FM2 /754/939/940 (72 шт/кор, TDP 65W, вент-р 75мм, 2200RPM, 22dBa) Retail Color Box
Дата обновления: 23.04.2021
Системный блок CPU AMD Ryzen 5 3600, 6/12, 3.6-4.2GHz, 384KB/3MB/32MB, AM4, 65W,100-000000031 OEM Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR32N22S8/8 PC4-25600, 3200MHz, CL22 SSD 250 ГБ SSD M.2 Samsung 860 EVO (MZ-N6E250BW) Palit GeForce GTX 1050 TiSTORMX (NE5105T018G1-1070F) Miditower Zalman ZM-T6 (ATX,Black, без БП) Gigabyte B550M DS3H Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F SATA пластик черный hotswap 3.5" ATX2.31 450W GP-P450B GIGABYTE PCCooler E80 S775/115X/AM2/2+/AM3/3+/AM4/FM1/FM2 /754/939/940 (72 шт/кор, TDP 65W, вент-р 75мм, 2200RPM, 22dBa) Retail Color Box