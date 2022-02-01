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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТИНТЕХ"

    ООО "СМАРТИНТЕХ"

    ИНН
    КПП
    7813300726
    781301001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТИНТЕХ"

    Сортировать по
    Клавиатуры
    Дата обновления: 01.02.2022
    Клавиатура проводная Logitech Keyboard K120 USB 105 клавиш черный 920-002522
    535
    Единица измерения:
    ШТ
    Компьютеры, их части и принадлежности
    Дата обновления: 08.12.2021
    Компьютер iRU Опал 515 Intel Core i5 9400, 2.9 ГГЦ, шестиядерный LGA 1151 v2 DIMM, DDR4 8192 Мб 2666 МГц 32ГБАЙТ Windows 10 Professional Intel UHD Graphics 630
    49212
    Единица измерения:
    ШТ
    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
    Дата обновления: 06.12.2021
    Сервер AMD EPYC VPS 5000 2.35/3.35GHz 128ГБ Вентилятор Supermicro 1U Passive CPU Heat Sink Socket OLGA4094 (SNK-P0062P) – 1 шт Материнская плата MBD-H12SSW-iNR – 1 шт Корпус CSE-113TQ-R700WB Black 1U SC113 WI/O Chassis w/ R700W – 1 шт RSC-R1UW-2E16 SAS RAID контроллер WIO 2 x PCI-E 3.0 x16 – 1 шт Райзер RSC-R1UW-E8R – 1 шт Оперативная память Micron DDR4 RDIMM 64GB 2Rx4 2933 MHz ECC Registered MTA36ASF8G72PZ-2G9 (Analog Crucial CT64G4RFD4293) – 2 шт Micron 5300MAX 480GB SATA 2.5" SSD Enterprise Solid State Drive – 2 шт Samsung Enterprise SSD, 2.5"(SFF), PM893, 240GB, SATA 3.3 6Gbps, R550/W300Mb/s, IOPS(R4K) 97K/15K, TLC, MTBF 2M, 1 DWPD, OEM, 5 years, (analog MZ7LH240HAHQ-00005) – 2 шт Кабель Supermicro Slimline SAS x8 (LA) to 8x SATA 70cm Cable (CBL-SAST-0827) – 2 шт ПО Microsoft Windows Server 2019 Standard 64-bit Russian 1pk DSP OEI DVD 24 Core – 1 шт P73-07856 WIN SVR 2019 STD RUS 1PK 4CR NoMedia/NoKey (APOS) – 2 шт 100-000000057 ООО "ВПС" Россия
    748212
    Единица измерения:
    ШТ
    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
    Дата обновления: 27.10.2021
    Сервер Сервер Dell PE R440 8B 2 процессора Intel Xeon Silver 4215R 8 ядер 3.2GHz Dual Rank RDIMM 1ТБ 128ГБ 3200МГЦ Up to 2хPCIe Gen 3 slots allх16 32ГБ microSDHC/SDXC Card 2х1GbE LOM + (optional) LOM Riser 2х1GbE or 2х10GbE SFP+ or 2х10GbE BaseTFront ports: 1хDedicated iDRAC Direct USB, 1хUSB 2.0, 1хVideoRear ports: 1хDedicated iDRAC network port, 1хSerial, 2хUSB 3.0, 1хVideo Front drive bays: Up to 10х2.5” SAS/SATA (HDD/SSD) with up to 4 NVMe SSD max 76.8TB orup to 4х3.5 SAS/SATA HDD max 64TB Optional DVD-ROM, DVD+RW интегрированный
    514200
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства запоминающие внутренние
    Дата обновления: 10.08.2021
    Диск жесткий HDD IBM 49Y1943 ST32000644NS 2ТБ SATA II 3.5"
    18356,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Дата обновления: 30.06.2021
    Многофункциональное устройство (МФУ) Canon i-SENSYS MF446x
    41940
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные
    Дата обновления: 22.06.2021
    Прибор охранно-пожарной сигнализации Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П 20ШТ RS-485 АЦДР.425533.001-01 ЗАО НВП "Болид"
    2803
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства запоминающие внутренние
    Дата обновления: 07.05.2021
    Диск жесткий HDD Seagate ST3300657SS 300ГБ SAS 2.0 3.5" 15000ОБ/МИН 16МБ 6ГБ/С
    8093,1
    Единица измерения:
    ШТ
    Компьютеры, их части и принадлежности
    Дата обновления: 23.04.2021
    Системный блок CPU AMD Ryzen 5 3600, 6/12, 3.6-4.2GHz, 384KB/3MB/32MB, AM4, 65W,100-000000031 OEM Kingston DDR4 DIMM 8GB KVR32N22S8/8 PC4-25600, 3200MHz, CL22 SSD 250 ГБ SSD M.2 Samsung 860 EVO (MZ-N6E250BW) Palit GeForce GTX 1050 TiSTORMX (NE5105T018G1-1070F) Miditower Zalman ZM-T6 (ATX,Black, без БП) Gigabyte B550M DS3H Сменный бокс для HDD AgeStar SR3P-SW-2F SATA пластик черный hotswap 3.5" ATX2.31 450W GP-P450B GIGABYTE PCCooler E80 S775/115X/AM2/2+/AM3/3+/AM4/FM1/FM2 /754/939/940 (72 шт/кор, TDP 65W, вент-р 75мм, 2200RPM, 22dBa) Retail Color Box
    67440
    Единица измерения:
    ШТ
    Извещатели пожарные
    Дата обновления: 24.03.2021
    Извещатель пожарный ручной Ирсэт ИПР-3СУ (ИП 513-3СУ-А) 9-28В 90х105х50ММ IP41 0.1мА -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС пластик красный ЦФСК.425232.001 ЦФСК.425232.001 ТУ Россия
    208,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Извещатели пожарные
    Дата обновления: 24.03.2021
    Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП -212-3СМ 9-28В 50мкА -45...+55ГРАД ЦЕЛЬС
    257,9
    Единица измерения:
    ШТ
    Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные
    Дата обновления: 01.02.2021
    Пульт контроля и управления охранно-пожарный настенный Болид С2000-М 10.2-28.4В 511 разделов -10...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP30 140х114х25ММ АЦДР.426469.027
    6316,5
    Единица измерения:
    ШТ
    Видеокамеры
    Дата обновления: 12.01.2021
    Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2643G0-IZS 1920х1080 1/3" 4Мпикс 2.8-12ММ
    18975,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая
    Дата обновления: 12.01.2021
    IP-камера уличная с ИК-подсветкой Hikvision DS-2CE10DFT-F CMOS 1920х1080 IP67
    4026
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая
    Дата обновления: 12.01.2021
    Видеорегистратор IP Hikvision DS-7604NI-K1/4P 4-х канальный 315х240х48ММ 1920х1080 H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 1 RCA HDMI, VGA SATA HDD
    10908
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства запоминающие внутренние
    Дата обновления: 12.01.2021
    Диск жесткий HDD Western Digital Purple WD20PURZ 2ТБ SATA III 3.5" 5400ОБ/МИН 64МБ
    6625,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки
    Дата обновления: 12.01.2021
    Маршрутизатор роутер Wi-Fi Giga KN1010 400Мбит/сек 2.4 ГГц RAM 256МБАЙТ 0...+40ГРАД ЦЕЛЬС USB 2.0, USB 3.0, 5х10/100/1000Мбит/с Ethernet; 1х100/1000Мбит/с SFP 5 портов DC 12В 2.5А 214х33х154ММ Keenetic Китай
    9774
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 12.01.2021
    Шкаф коммутационный ЦМО ШРН-Э-12.650.1 навесной 600х650ММ 12U
    11008,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
    Дата обновления: 12.01.2021
    Корпус навесной IEK ЩМПп 500х350х190ММ пластиковый IP65 MKP93-N-503519-65
    4034,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ
    Дата обновления: 12.01.2021
    Кабель для систем видеонаблюдения КВК-П 2х0.75 М
    57,6
    Единица измерения:
    М
    Позвонить