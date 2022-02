Сервер Сервер Dell PE R440 8B 2 процессора Intel Xeon Silver 4215R 8 ядер 3.2GHz Dual Rank RDIMM 1ТБ 128ГБ 3200МГЦ Up to 2хPCIe Gen 3 slots allх16 32ГБ microSDHC/SDXC Card 2х1GbE LOM + (optional) LOM Riser 2х1GbE or 2х10GbE SFP+ or 2х10GbE BaseTFront ports: 1хDedicated iDRAC Direct USB, 1хUSB 2.0, 1хVideoRear ports: 1хDedicated iDRAC network port, 1хSerial, 2хUSB 3.0, 1хVideo Front drive bays: Up to 10х2.5” SAS/SATA (HDD/SSD) with up to 4 NVMe SSD max 76.8TB orup to 4х3.5 SAS/SATA HDD max 64TB Optional DVD-ROM, DVD+RW интегрированный