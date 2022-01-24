Пенообразователь синтетический Урал Стандарт ННП -15ГРАД ЦЕЛЬС 1000-1050КГ/М3 до 100ММ2/С 3 класс опасности концентрированный раствор алкилсульфита натрия со стабилизирующими добавками 200Л бочка для образования огнетушащей пены низкой, средней и высокой кратности для тушения пожаров класса А и В (классификация пожаров по ГОСТ 27331) с использованием питьевой (дистиллированной) и жесткой (морской) воды, может применяться для тушения пожаров с помощью водопенных мониторов, стволов ГПС и систем пенотушения ГОСТ Р 50588-2012 ТУ 2481-006-53675123-03 ООО "Огонь и вода-НН" Россия