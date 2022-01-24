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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГОНЬ И ВОДА-НИЖНИЙ НОВГОРОД"

    ООО "ОГОНЬ И ВОДА-НН"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    5244011768
    525801001
    Поставщик является производителем!

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГОНЬ И ВОДА-НИЖНИЙ НОВГОРОД"

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    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 24.01.2022
    Пенообразователь синтетический фторсодержащий пленкообразующий спиртоустойчивый целевого назначения низкой вязкости Нижегородский AFFF/AR-LV 3% температура застывания -15..._45ГРАД ЦЕЛЬС для образования пены низкой кратности
    Не указана
    Единица измерения:
    Т
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 26.07.2021
    Пенообразователь фторсинтетический пленкообразующий целевого назначения AFFF ПО-6A3F 6% -20ºС ГОСТ Р 50588-2012 ГОСТ Р 53280.2-2010 ТУ 2412-002-49888190-2013
    122640
    Единица измерения:
    Т
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 22.07.2021
    Пенообразователь ПО-ЗНП для оперативного тушения пожаров классов А и В, в том числе нефти и нефтепродуктов
    120000
    Единица измерения:
    Т
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 21.07.2021
    Пенообразователь синтетический Урал Стандарт ННП -15ГРАД ЦЕЛЬС 1000-1050КГ/М3 до 100ММ2/С 3 класс опасности концентрированный раствор алкилсульфита натрия со стабилизирующими добавками 200Л бочка для образования огнетушащей пены низкой, средней и высокой кратности для тушения пожаров класса А и В (классификация пожаров по ГОСТ 27331) с использованием питьевой (дистиллированной) и жесткой (морской) воды, может применяться для тушения пожаров с помощью водопенных мониторов, стволов ГПС и систем пенотушения ГОСТ Р 50588-2012 ТУ 2481-006-53675123-03 ООО "Огонь и вода-НН" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    Т
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 28.09.2020
    Пенообразователь фторсинтетический пленкообразующий AFFF/AR «Нижегородский AFFF универсальный»
    180000
    Единица измерения:
    Т
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Пенообразователь фторпротеиновый пленкообразующий Нижегородский FFFP 6% ТУ 4854-001-53675123-00 с изм.3 ООО "Огонь и вода-НН"
    165200
    Единица измерения:
    Т
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