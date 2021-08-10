Трекер GPS/ГЛОНАСС мониторинга MT-700 ENT 9...36В с двумя цифровыми интерфейсами RS-485, один из которых работает по протоколу ScoutNet, другой – либо по LLS, либо по J1708, отдельным интерфейсом CAN, способным обрабатывать данные по протоколам J1939, OBD и Mobileye. Имеет гибридный ГЛОНАСС-GPS приёмник и один держатель для SIM-карт IP51/ IP54