Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬСАН"

    ООО "ПУЛЬСАН"

    ИНН
    КПП
    7724889901
    774301001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬСАН"

    Сортировать по
    Терминалы ввода/вывода данных
    Дата обновления: 10.08.2021
    Терминал GPRS Omnicomm АСН GPS/ГЛОНАСС
    43200
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры
    Дата обновления: 10.08.2021
    Трекер GPS/ГЛОНАСС мониторинга MT-700 ENT 9...36В с двумя цифровыми интерфейсами RS-485, один из которых работает по протоколу ScoutNet, другой – либо по LLS, либо по J1708, отдельным интерфейсом CAN, способным обрабатывать данные по протоколам J1939, OBD и Mobileye. Имеет гибридный ГЛОНАСС-GPS приёмник и один держатель для SIM-карт IP51/ IP54
    7200
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Терминал контроль автотранспорта, анализ деятельности SMART 3333 частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    7200
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Монтаж контроль автотранспорта, анализ деятельности smart терминала 3333 частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    6000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Терминал контроль автотранспорта, анализ деятельности АСК частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    36000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Монтаж контроль автотранспорта, анализ деятельности АСК частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    6000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Монтаж контроль автотранспорта, анализ деятельности smart терминала 3333 частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    6000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Терминал контроль автотранспорта, анализ деятельности SMART 3333 частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    7200
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Терминал контроль автотранспорта, анализ деятельности АСК частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    36000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Монтаж контроль автотранспорта, анализ деятельности АСК частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    6000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Монтаж контроль автотранспорта, анализ деятельности АСК частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    6000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Монтаж контроль автотранспорта, анализ деятельности АСК частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    6000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Монтаж контроль автотранспорта, анализ деятельности АСК частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    6000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Монтаж контроль автотранспорта, анализ деятельности АСК частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    6000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Монтаж контроль автотранспорта, анализ деятельности АСК частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    6000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Терминал контроль автотранспорта, анализ деятельности АСК частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    36000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Терминал контроль автотранспорта, анализ деятельности SMART 3333 частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    7200
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Монтаж контроль автотранспорта, анализ деятельности smart терминала 3333 частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    6000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Терминал контроль автотранспорта, анализ деятельности SMART 3333 частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    7200
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 26.07.2021
    Терминал контроль автотранспорта, анализ деятельности SMART 3333 частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    7200
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить