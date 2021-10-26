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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИН"

    ООО "СТРИН"

    ИНН
    КПП
    8602108609
    667001001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИН"

    Сортировать по
    Аргон
    Дата обновления: 26.10.2021
    Аргон (в баллонах) газообразный ВЧ ТУ 6-21-12-94
    954,76
    Единица измерения:
    М3
    Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород
    Дата обновления: 26.10.2021
    Кислород газообразный 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л
    140,23
    Единица измерения:
    М3
    Соединения неметаллов кислородные неорганические прочие
    Дата обновления: 25.05.2021
    Воздух сжатый баллон 40л (6м3) ГОСТ 17433-80
    398,4
    Единица измерения:
    М3
    Пропан сжиженный
    Дата обновления: 22.03.2021
    Пропан технический сжиженный газ ПТ 50Л 21КГ ГОСТ Р 52087-2003
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Пропан сжиженный
    Дата обновления: 19.03.2021
    Пропан технический сжиженный газ ПТ ГОСТ Р 52087-2018
    83,41
    Единица измерения:
    Л
    Пропан сжиженный
    Дата обновления: 19.03.2021
    Пропан технический технический газ ПТ ГОСТ 20448-2018
    83,41
    Единица измерения:
    КГ
    Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород
    Дата обновления: 29.01.2021
    Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78
    133333,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Пропан сжиженный
    Дата обновления: 15.12.2020
    Пропан технический ПТ 50Л обменная тара ГОСТ 20448-2018
    87,53
    Единица измерения:
    КГ
    Диоксид углерода (газ углекислый)
    Дата обновления: 03.11.2020
    Двуокись углерода сжиженная низкотемпературная высший сорт ГОСТ 8050-85
    63,94
    Единица измерения:
    КГ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 22.09.2020
    Смесь газовая К18 18% СО2+Ar в баллоне 6.1м3 ТУ 20.11.11-001-80354887-2019
    287,81
    Единица измерения:
    М3
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 09.06.2020
    Смесь газовая поверочная ГСО 10532-2014 2 разряд гелий [He] (0.9 %) + водород [H2] (0.3 %) + кислород [O2] (0.1 %) + азот [N2] (20 %) + диоксид углерода [CO2] (0.02 %) + метан [CH4] (ост.)(мол. доля), 4 дм3 (Допуск на приготовление: гелий [He] - 7 % отн., водород [H2] - 7 % отн., кислород [O2] - 7 % отн., азот [N2] - 5 % отн., диоксид углерода [CO2] - 10 % отн.) (Погрешность аттестации: гелий [He] - 3 % отн., водород [H2] - 3 % отн., кислород [O2] - 3 % отн., азот [N2] - 1.0 % отн., диоксид углерода [CO2] - 5 % отн.) баллон
    51740,64
    Единица измерения:
    ШТ
    Гелий
    Дата обновления: 21.04.2020
    Гелий газообразный (в баллонах) марка А ТУ 0271-002-52053336-2016
    3544,42
    Единица измерения:
    М3
    Аргон
    Дата обновления: 21.04.2020
    Аргон газообразный марки 5.0 высокой чистоты 99,999% ТУ 20.11.11-001-52053336-2017
    2417,11
    Единица измерения:
    М3
    Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород
    Дата обновления: 21.04.2020
    Азот газообразный марка 5.4 ОСЧ 99.9994ПРОЦ 4Л баллон ТУ 2114-004-05798345-2009
    5284,51
    Единица измерения:
    ШТ
    Аргон
    Дата обновления: 21.04.2020
    Аргон газообразный высокой чистоты 99.998% ТУ 2114-001-52053336-2016
    1186,13
    Единица измерения:
    М3
    Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород
    Дата обновления: 21.04.2020
    Азот газообразный особой чистоты (1-й сорт) 99,5ПРОЦ ГОСТ 9293-74
    170,4
    Единица измерения:
    М³
    Производные углеводородов прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 21.04.2020
    Ацетилен из карбида кальция марка Б ГОСТ 5457-75 98,8% второй сорт
    953,22
    Единица измерения:
    КГ
    Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород
    Дата обновления: 21.04.2020
    Кислород газообразный баллон 40Л ГОСТ 5583-78
    99,12
    Единица измерения:
    М3
    Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород
    Дата обновления: 21.04.2020
    Кислород жидкий технический ГОСТ 6331-78
    16992
    Единица измерения:
    Т
    Пропан сжиженный
    Дата обновления: 21.04.2020
    Пропан технический технический газ 50Л Обменная тара
    63,72
    Единица измерения:
    КГ
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