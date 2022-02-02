Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/Общество с Ограниченной Ответственностью "СПЕЦПРОМТОРГ"

    ООО "СПЕЦПРОМТОРГ"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    7719868617
    771901001
    Поставщик является производителем!

    Продукция Общество с Ограниченной Ответственностью "СПЕЦПРОМТОРГ"

    Сортировать по
    Термометры
    Дата обновления: 02.02.2022
    Термометр бесконтактный настенный Aiqura T-01 32-43ГРАД ЦЕЛЬС 1С 2xAA 187Г 95х42.5х156ММ
    7500
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
    Дата обновления: 31.01.2022
    Кран шаровой Лонг DN25 PN16-63 12Х18Н10Т ручной -60…+160ГРАД ЦЕЛЬС А штуцерный УХЛ1 252ММ ФБ39.370.025.700-00 ТУ 3742-005-63149772-2010
    15720
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
    Дата обновления: 31.01.2022
    Кран шаровой Классик DN25 PN16 12Х18Н10Т электроприводной -40…+40ГРАД ЦЕЛЬС А фланцевый У1 160ММ ФБ39.015.025.000-00 МБОВ 63/1-0.25, БУП-М (У, 220В) НЗ ТУ 3742-005-63149772-2010
    426000
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 24.01.2022
    Аппарат оптический ЛинтеЛ Кристалл-20Э для определение температуры помутнения и начала кристаллизации 0I 187-242В до-70ГРАД ЦЕЛЬС 360х450х380ММ 15КГ
    486000
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 24.01.2022
    Шкаф сушильный СНОЛ-3,5.5.3,5/3,5-И2 нержавеющая сталь до +350ГРАД ЦЕЛЬС 62Л без вентиляции, 2 полки
    120441
    Единица измерения:
    ШТ
    Весы лабораторные
    Дата обновления: 24.01.2022
    Весы лабораторные аналитические Vibra ALE-623R 620Г 0.001Г 118ММ 205х270х301ММ внутренняя класс II высокий в комплекте с модулем для измерения плотности ALE-DK
    336000
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
    Дата обновления: 19.01.2022
    Установка гидравлическая сравнительной калибровки ГУСК 0...100МПа
    90000
    Единица измерения:
    ШТ
    Термостаты
    Дата обновления: 17.01.2022
    Термостат криостат КРИО-ВТ-12-485В 6Л -20...+200 2.5КВТ 280х460х600ММ 35КГ нестабильность поддержания установленной температуры ±0.1ГРАД ЦЕЛЬС, рекомендуемый теплоноситель: для диапазона температур +5...+80 °С вода дистиллированная для диапазона температур -20...+95 °С ТОСОЛ А-40 для диапазона температур -20...+150 °С ПМС-10 для диапазона температур 0...+180 °С ПМС-20 для диапазона температур +90...+200 °С ПМС-100, давление-0.18БАР, расход 8Л/МИН, глубина ванны 140ММ, открытая часть ванны 110х80ММ
    247995
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Дата обновления: 14.01.2022
    Установка КРИОН-1 для криоскопического определения молекулярной массы 50ВТ 4КГ 140х160х300ММ
    423225
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи
    Дата обновления: 14.01.2022
    Печь пароконвекционная Abat КЭП-10П-01 15.85КВТ 400В 10 уровней 865х960х1170ММ 171КГ АО "Чувашторгтехника"
    352000
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Дата обновления: 12.01.2022
    Станок для торцевания и пришлифовки образцов керна SPT СТПК-30/60 2.2КВТ 2750ОБ/МИН 60ММ 810х720х400ММ 150КГ
    1200000
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Дата обновления: 12.01.2022
    Станок для продольной резки керна SPT СРК-130 130ММ 4КВТ 2800ОБ/МИН 2160х780х1500ММ 325КГ
    1200000
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Дата обновления: 12.01.2022
    Станок для торцевания керна цилиндрической и кубической формы SPT СПК-30/60 2.2КВТ 2750ОБ/МИН 60ММ 810х720х400ММ 125КГ
    1200000
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Дата обновления: 12.01.2022
    Станок для поперечной резки керна SPT ПРО-30/60 70ММ 2.2КВТ 2750ОБ/МИН 810х720х400ММ 120КГ
    1200000
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Дата обновления: 11.01.2022
    Станок для выбуривания цилиндрических образцов керна SPT СВСК-120 120/3480ОБ/МИН 50ММ 1.5КВТ IP54
    1200000
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты ручные электрические
    Дата обновления: 08.12.2021
    Станция паяльная Термопро ИК-650 ПРО комплект КОМФОРТ 220-230В 2800ВТ 50-650ГРАД ЦЕЛЬС
    293352
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
    Дата обновления: 26.11.2021
    Кран шаровой ФБ39.370.010.700-ОО ЛОНГ DN10 PN63 12Х18Н10Т ручной (ручка) -60…+160ГРАД ЦЕЛЬС "А" штуцерный 186ММ ЗАО "АК"ФОБОС" ТУ 3742-005-63149772-2010
    15226,56
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
    Дата обновления: 26.11.2021
    Кран шаровой ФБ39.020.010.700К-ОО КРИО DN10 PN16 12Х18Н10Т ручной (рычаг) -196...+60ГРАД ЦЕЛЬС "А" приварной ЗАО "АК"ФОБОС" ТУ 3742-005-63149772-2010
    73532,16
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
    Дата обновления: 26.11.2021
    Кран шаровой ФБ39.370.006.700-ОО ЛОНГ DN6 PN63 12Х18Н10Т ручной (ручка) -60…+160ГРАД ЦЕЛЬС "А" штуцерный 186ММ ЗАО "АК"ФОБОС" ТУ 3742-005-63149772-2010
    9583,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
    Дата обновления: 26.11.2021
    Кран шаровой ФБ39.370.025.700-ОО ЛОНГ DN25 PN63 12Х18Н10Т ручной (ручка) -60…+160ГРАД ЦЕЛЬС "А" штуцерный 251ММ ЗАО "АК"ФОБОС" ТУ 3742-005-63149772-2010
    15226,56
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить