Дата обновления: 17.01.2022
Термостат криостат КРИО-ВТ-12-485В 6Л -20...+200 2.5КВТ 280х460х600ММ 35КГ нестабильность поддержания установленной температуры ±0.1ГРАД ЦЕЛЬС, рекомендуемый теплоноситель: для диапазона температур +5...+80 °С вода дистиллированная для диапазона температур -20...+95 °С ТОСОЛ А-40 для диапазона температур -20...+150 °С ПМС-10 для диапазона температур 0...+180 °С ПМС-20 для диапазона температур +90...+200 °С ПМС-100, давление-0.18БАР, расход 8Л/МИН, глубина ванны 140ММ, открытая часть ванны 110х80ММ