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    Главная/Список поставщиков/Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр судебных экспертиз Астраханской области"

    ООО "НИЦСЭ АО"

    ИНН
    КПП
    3015096149
    301501001

    Продукция Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр судебных экспертиз Астраханской области"

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    Услуги по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
    Услуги по строительно-технической экспертизе . Исследование проектной документации строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил, определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма повреждения или разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств, исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий, определелние стоимости восстановления имущества
    498000
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    ШТ
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