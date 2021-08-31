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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА"

    ООО "АВРОРА"

    ИНН
    КПП
    5018196240
    501801001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА"

    Сортировать по
    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие
    Дата обновления: 31.08.2021
    Рефрактометр портативный цифровой Mettler Toledo 30PX +10...+40ГРАД ЦЕЛЬС IP64 nD 1.32...1.50, Brix 0.00...100.00% nD: ±0.01, %Brix: ±0.5% для измерения образцов нефтепродуктов и газовых конденсатов Швейцария
    320499,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие
    Дата обновления: 09.08.2021
    Рефрактометр портативный цифровой Atago RX5000 +5...+75ГРАД ЦЕЛЬС GMP/GLP защита паролем, сохранение данных, автоматическая печать данных (при приобретении принтера), минимальная индикация nD: 0.00001, %Brix: 0.005% температура 0.01ГРАД ЦЕЛЬС, призма- искусственный сапфир программное обеспечение в соответствии с FDA 21 Part 11. IQ/OQ/SOP nD: 1.32422 .... 1.58000, %Brix: 0.000 .... 100.000% nD: ±0.00002, %Brix: ±0.010% Минимальная индикация nD: 0.00001, %Brix: 0.005% 370х260х140ММ 6.6КГ подключение к компьютеру: USB Порт для специального принтера ATAGO
    888540
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 09.08.2021
    РН-метр калибровки портативный лабораторный настраиваемый pH 7110 pH: -2,000…+19,999 мВ -1200,0…+1200,0 (-1999…+1999 ) -5...+105ГРАД ЦЕЛЬС погрешность (±1 деление) рН: ±0,005 рН мВ: ±0,3 мВ (±1 мВ), оценка состояния датчика производится после каждой калибровки, результат выводится на дисплее, калибровка автоматическая по 1.2 или 3 точкам, технические растворы WTW или DIN (ГОСТ)
    79449,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 09.08.2021
    Кондуктометр стационарный Cond 7110 контроль технологических процессов, лабораторный анализ 0…1000МСМ/СМ -5...+105ГРАД ЦЕЛЬС
    89256
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы холодильные
    Дата обновления: 09.08.2021
    Морозильник медицинский ХЛ-250 "POZIS" 145 х 60 х 61СМ 250Л АО "Производственное объединение "Завод имени Серго"
    43999,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие
    Дата обновления: 09.08.2021
    Рефрактометр портативный цифровой Anton Paar Abbemat 300 +4...+85ГРАД ЦЕЛЬС ASTM D 1218, ASTM D 1747, ГОСТ 18995 IP64 сталь нержавеющая, призма искусственный сапфир nD 1.32700...1.58000, Brix 0.00...100.00% nD: ±0.00001, %Brix: ±0.005% для измерения образцов нефтепродуктов и газовых конденсатов, включая нестабильные Австрия
    877148,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 06.08.2021
    Мешалка магнитная с подогревом 15Л 300х105х415ММ 1520ВТ 230/120/100В 550ГРАД ЦЕЛЬС 100-1500ОБ/МИН IKA C-Mag Hs 10 digital
    99600
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 06.08.2021
    Ареометр АОН-1 700-1840КГ/М3 для измерения плотности жидкости набор 19ШТ ГОСТ 18481-81 Химлаборприбор Россия
    6600
    Единица измерения:
    УПАК
    Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части
    Стол лабораторный пристенный LabGrade 211190 1200х630х900ММ стойка с блоком на 4 розетки
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части
    Стол лабораторный приборный LabGrade 212290 1200х630х900ММ стойка с блоком на 4 розетки
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) счетчиков производства или потребления газа, жидкости или электроэнергии, не имеющие самостоятельных группировок
    Модуль (MOD) 490 Micro G с колонкой PPQ 10 метров, обратной продувкой (BF), не обогреваемый ввод (UnI) ( без манифолда)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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