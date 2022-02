Рефрактометр портативный цифровой Atago RX5000 +5...+75ГРАД ЦЕЛЬС GMP/GLP защита паролем, сохранение данных, автоматическая печать данных (при приобретении принтера), минимальная индикация nD: 0.00001, %Brix: 0.005% температура 0.01ГРАД ЦЕЛЬС, призма- искусственный сапфир программное обеспечение в соответствии с FDA 21 Part 11. IQ/OQ/SOP nD: 1.32422 .... 1.58000, %Brix: 0.000 .... 100.000% nD: ±0.00002, %Brix: ±0.010% Минимальная индикация nD: 0.00001, %Brix: 0.005% 370х260х140ММ 6.6КГ подключение к компьютеру: USB Порт для специального принтера ATAGO