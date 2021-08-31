РН-метр калибровки портативный лабораторный настраиваемый pH 7110 pH: -2,000…+19,999 мВ -1200,0…+1200,0 (-1999…+1999 ) -5...+105ГРАД ЦЕЛЬС погрешность (±1 деление) рН: ±0,005 рН мВ: ±0,3 мВ (±1 мВ), оценка состояния датчика производится после каждой калибровки, результат выводится на дисплее, калибровка автоматическая по 1.2 или 3 точкам, технические растворы WTW или DIN (ГОСТ)
Дата обновления: 09.08.2021
РН-метр калибровки портативный лабораторный настраиваемый pH 7110 pH: -2,000…+19,999 мВ -1200,0…+1200,0 (-1999…+1999 ) -5...+105ГРАД ЦЕЛЬС погрешность (±1 деление) рН: ±0,005 рН мВ: ±0,3 мВ (±1 мВ), оценка состояния датчика производится после каждой калибровки, результат выводится на дисплее, калибровка автоматическая по 1.2 или 3 точкам, технические растворы WTW или DIN (ГОСТ)