Ремонт МФУ цветного, лазерного, А3, от 23 СТР\МИН включает в себя разборку изделия, очистку внутренних компонентов от загрязнений, осмотр внутренних компонентов на предмет выявления дефектов, разборку компонентов (узлов) изделия, смазку движущихся частей и направляющих, диагностику замену неисправных комплектующих, настройку и сборку изделия, замена/ремонт двух или более узлов