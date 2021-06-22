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    Главная/Список поставщиков/ГАНЗИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

    ГАНЗИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

    ИНН
    КПП
    230814901979

    Продукция ГАНЗИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

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    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Дата обновления: 22.06.2021
    Заправка картриджа Samsung D115S
    330
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
    Дата обновления: 18.06.2021
    Ремонт МФУ цветного, лазерного, А3, от 23 СТР\МИН включает в себя разборку изделия, очистку внутренних компонентов от загрязнений, осмотр внутренних компонентов на предмет выявления дефектов, разборку компонентов (узлов) изделия, смазку движущихся частей и направляющих, диагностику замену неисправных комплектующих, настройку и сборку изделия, замена/ремонт двух или более узлов
    1700
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа Canon FX-10
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа HP CB435A (35A)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа HP Q2612A (12A)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа HP CE285A (85A)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа HP CP2025 (304A)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа Samsung D104S
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа Samsung D115S
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа Samsung SCX-4100D3
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа Samsung SCX-4200
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа Kyocera TK-170
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа Kyocera TK-160
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа Kyocera TK-3100
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа Kyocera TK-1130
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа Kyocera 6026
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования
    Заправка картриджа Panasonic KX-FAT88A
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
    Ремонт принтера черно-белого, лазерного, А4, до 20 СТР\МИН включает в себя разборку изделия, очистку внутренних компонентов от загрязнений, осмотр внутренних компонентов на предмет выявления дефектов, разборку компонентов (узлов) изделия, смазку движущихся частей и направляющих, диагностику замену неисправных комплектующих, настройку и сборку изделия, замена/ремонт двух или более узлов
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
    Ремонт принтера черно-белого, лазерного, А4, 21...37 СТР\МИН включает в себя разборку изделия, очистку внутренних компонентов от загрязнений, осмотр внутренних компонентов на предмет выявления дефектов, разборку компонентов (узлов) изделия, смазку движущихся частей и направляющих, диагностику замену неисправных комплектующих, настройку и сборку изделия, замена/ремонт двух или более узлов
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
    Ремонт принтера черно-белого, лазерного, А4, 38...60 СТР\МИН включает в себя разборку изделия, очистку внутренних компонентов от загрязнений, осмотр внутренних компонентов на предмет выявления дефектов, разборку компонентов (узлов) изделия, смазку движущихся частей и направляющих, диагностику замену неисправных комплектующих, настройку и сборку изделия, замена/ремонт двух или более узлов
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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