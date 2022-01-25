Костюм изолирующий термоагрессивостойкий всесезонный Роскомплект Стрелец АУО ТАСК полиамид с прорезиненным покрытием 600Г/М2 зеленый комбинезон с вкленными сапогами, жилет, уплотнительные кольца-4ШТ, перчатки-2ПАРЫ, герметик, смазка молнии, руководство по эксплуатации, сумка, паспорт, ремкомплект для газовой и химической защиты от СДЯВ, АХОВ -50...+70ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ Р ИСО 16602-2010, ГОСТ Р ЕН 1149-5-2000
Дата обновления: 25.01.2022
Костюм изолирующий термоагрессивостойкий всесезонный Роскомплект Стрелец АУО ТАСК полиамид с прорезиненным покрытием 600Г/М2 зеленый комбинезон с вкленными сапогами, жилет, уплотнительные кольца-4ШТ, перчатки-2ПАРЫ, герметик, смазка молнии, руководство по эксплуатации, сумка, паспорт, ремкомплект для газовой и химической защиты от СДЯВ, АХОВ -50...+70ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ Р ИСО 16602-2010, ГОСТ Р ЕН 1149-5-2000