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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАГАРДСЕРВИС"

    ООО "АГС"

    ИНН
    КПП
    7017307730
    701701001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАГАРДСЕРВИС"

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    Спецодежда прочая
    Дата обновления: 25.01.2022
    Костюм изолирующий термоагрессивостойкий всесезонный Роскомплект Стрелец АУО ТАСК полиамид с прорезиненным покрытием 600Г/М2 зеленый комбинезон с вкленными сапогами, жилет, уплотнительные кольца-4ШТ, перчатки-2ПАРЫ, герметик, смазка молнии, руководство по эксплуатации, сумка, паспорт, ремкомплект для газовой и химической защиты от СДЯВ, АХОВ -50...+70ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ Р ИСО 16602-2010, ГОСТ Р ЕН 1149-5-2000
    129500
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Респираторы
    Дата обновления: 27.12.2021
    Респиратор 3М 9322
    240
    Единица измерения:
    ШТ
    Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: - противогазы; - огнестойкую защитную одежду; - пробковые спасательные жилеты; - ушные пробки и противошумные зажимы (например, для плавания и шумовой защиты); - металлические защитные головные уборы и другие металлические индивидуальные средства защиты; - привязные ремни линейных монтеров и другие ремни для профессионального использования
    Дата обновления: 27.12.2021
    Маска Шлем-Маска ШМП входит в состав промышленных фильтрующих противогазов
    912
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства защиты органов слуха
    Дата обновления: 27.12.2021
    Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-5 Штурм 60105 27ДБ диэлектрические, адаптеры для крепления на защитную каску
    414
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: - противогазы; - огнестойкую защитную одежду; - пробковые спасательные жилеты; - ушные пробки и противошумные зажимы (например, для плавания и шумовой защиты); - металлические защитные головные уборы и другие металлические индивидуальные средства защиты; - привязные ремни линейных монтеров и другие ремни для профессионального использования
    Дата обновления: 27.12.2021
    Полумаска 3М 6000 ГОСТ P 12.4.190–99; EN140
    1056
    Единица измерения:
    ШТ
    Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 27.12.2021
    Фильтр сменный ЗМ 6057 (АВЕ) от органических паров и кислых газов в комплекте с полумаской (маской)
    300
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства защиты головы и лица
    Дата обновления: 27.12.2021
    Каска защитная РОСОМЗ СОМЗ-55 Favori®T RAPID 75716 Termotrek 240Г -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС красная с храповиком
    402
    Единица измерения:
    ШТ
    Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 27.12.2021
    Фильтр 3М 6075
    336
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 18.08.2021
    Перчатки защитные с точечным ПВХ-покрытием Technogloves Сити 7.007 трикотажные 75% хлопок, 25% полиэфир ПВХ покрытие белые класс вязки 13 ТР ТС 019/2011 Россия
    43,2
    Единица измерения:
    ПАР
    Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: - противогазы; - огнестойкую защитную одежду; - пробковые спасательные жилеты; - ушные пробки и противошумные зажимы (например, для плавания и шумовой защиты); - металлические защитные головные уборы и другие металлические индивидуальные средства защиты; - привязные ремни линейных монтеров и другие ремни для профессионального использования
    Дата обновления: 22.07.2021
    Устройство дыхательное портативное ПДУ-3 225х150х100ММ
    4899,96
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные
    Дата обновления: 22.06.2021
    Модуль настенный Орфей-МА-1 (Н) 180-12500ГЦ 170х100ММ 1КГ
    2536,3
    Единица измерения:
    ШТ
    Извещатели пожарные
    Дата обновления: 22.06.2021
    Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИПД-3.1М
    458,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Извещатели пожарные
    Дата обновления: 22.06.2021
    Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Болид ИП 212-34А (ДИП-34А-03) 8-11В 100х47ММ IP41 0.5мА -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС 0.2КГ
    1689,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Извещатели пожарные
    Дата обновления: 22.06.2021
    Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 8-11В 0.5мА -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС АЦДР.425214.002-03 ЭТ ЗАО НВП "Болид"
    895,01
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 22.06.2021
    Источник питания резервированный БИРП 12/4 12В 4А ТУ 4371-004-45522894-98
    7587,84
    Единица измерения:
    ШТ
    Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов
    Дата обновления: 22.06.2021
    Лента перфорированная 0.7ММх20ММх25М
    2722,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Громкоговорители
    Дата обновления: 22.06.2021
    Громкоговоритель электромегафон ручной MG-66SUL 25ВТ 220В красный/белый USB\SD 250х350х250ММ Terrasound 2030500
    7800
    Единица измерения:
    ШТ
    Шланги текстильные
    Дата обновления: 22.06.2021
    Рукав пожарный 51-1.6-ХЛ 1.6МЕГАПА 51ММ латексированный с головками ГР-50 ГОСТ Р 51049-97
    4125,65
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства и блоки питания вычислительных машин
    Дата обновления: 22.06.2021
    Источник бесперебойного питания (ИБП) СКАТ-1200Д
    4539,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 21.01.2021
    Пенообразователь тип S ПО-РЗА 6% не выше -50ГРАД ЦЕЛЬС бочка ГОСТ Р 50588-2012
    348696
    Единица измерения:
    Т
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