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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС ДС"

    ООО "СИРИУС ДС"

    ИНН
    КПП
    5003126762
    500301001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС ДС"

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    Спецодежда прочая
    Дата обновления: 24.08.2021
    Костюм утепленный защитный зимний Уран полиэфир 100% 135Г/М2 Шелтер®Микро 150 Г/М2, 3 слоя васильковый/ синий куртка, полукомбинезон Codra Nylon», полиамид - 100%, 275Г/М2 IV и особый климатические пояса ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20, застежка на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на потайные кнопки, капюшон : с козырьком, утепленный, несъемный 103-0136-02/ 103-0134-02 Россия
    11571
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Спецодежда прочая
    Дата обновления: 20.07.2021
    Костюм пескоструйщика профессиональный всесезонный Contracor ткань хлопковая/кожаные вставки красный/серый костюм, кожаные перчатки
    7108,56
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Сапоги резиновые
    Сапоги резиновые мужские Корд М специальные 170мВМУН200 текстильная подкладка
    Не указана
    Единица измерения:
    ПАР
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