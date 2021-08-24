Костюм утепленный защитный зимний Уран полиэфир 100% 135Г/М2 Шелтер®Микро 150 Г/М2, 3 слоя васильковый/ синий куртка, полукомбинезон Codra Nylon», полиамид - 100%, 275Г/М2 IV и особый климатические пояса ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20, застежка на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на потайные кнопки, капюшон : с козырьком, утепленный, несъемный 103-0136-02/ 103-0134-02 Россия
Дата обновления: 24.08.2021
Костюм утепленный защитный зимний Уран полиэфир 100% 135Г/М2 Шелтер®Микро 150 Г/М2, 3 слоя васильковый/ синий куртка, полукомбинезон Codra Nylon», полиамид - 100%, 275Г/М2 IV и особый климатические пояса ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20, застежка на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на потайные кнопки, капюшон : с козырьком, утепленный, несъемный 103-0136-02/ 103-0134-02 Россия