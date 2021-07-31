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    Главная/Список поставщиков/АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА"

    АО "МЦМ"

    ИНН
    КПП
    7708188514
    770501001

    Продукция АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА"

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    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 31.07.2021
    Монтаж контроль автотранспорта, анализ деятельности smart терминала 3333 частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    1800
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 30.07.2021
    Терминал контроль автотранспорта, анализ деятельности АСК частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    17980
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
    Дата обновления: 30.07.2021
    Терминал контроль автотранспорта, анализ деятельности SMART 3333 частотные диапазоны GSM 850, EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900, GPRS класс-В, мультикислот класс 12, мощность передатчика-класс4 (2W) в GSM850 и EGSM 900, класс 1(1W), в DCS1800 и PCS 1900, поддерживаемые навигационные системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo/ QZSS, количество каналов: сопровождения-33, захвата-99, чувствительность по слежению-166ДБМ, холодный старт-148ДБМ, рабочее напряжение питания-9.5-47В, ток потребления-80МА ООО ПУЛЬСАН
    3472,01
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование электрическое прочее для транспортных средств, не включенное в другие группировки
    Модуль мониторинга Терминал FORT-112EG-M по сигналам спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS определяет местоположение/ скорость движения автотранспортных средств АО Глонасс
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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