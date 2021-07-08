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    МЫЛЬНИКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

    ИНН
    КПП
    744707611253

    Продукция МЫЛЬНИКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

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    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 08.07.2021
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия в виде проведения анимационных программ
    7160
    Единица измерения:
    СМЕН
    Услуги в области отдыха прочие, не включенные в другие группировки
    Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки Анимац. программы. 4 чел. в составе команды
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия анимационные программы время работы 10:00-18:00 + 2 раза в неделю работа во время вечерних программ 20:00-22:00 команда из 4х человек
    57864
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги в области административного обслуживания комплексные
    Услуги по техническому обеспечению концертного мероприятия аренда оборудования, работа звукооператора и светооператора
    70000
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги в области развлечений и отдыха прочие
    Техническое оснащение концертного мероприятия : аренда акустической системы 15кВт, 2 мониторные линии, барабанная установка, подзвучка барабанов, цифровой звуковой пульт, гитарный комбо усилитель 2ШТ, микрофон 4ШТ, радиосистемы, стойки микрофонные 4ШТ, световые приборы полного вращения 10ШТ, стойки для крепления световых приборов - тотемы 8ШТ, пульт управления светом цифровой, работа звукооператора и светооператора
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
    Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия в виде анимационных программы , составление программ, курирование дневных и вечерних программ, разработка контента, контроль выхода на площадку аниматоров, закуп реквизита, ведение рабочих табелей и графиков программ, адаптация вечерних программ, предоставление ежемесячных фото-отчетов о работе менеджмент проекта, аниматоры 10:00-19:00 команда из 4х человек
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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