Техническое оснащение концертного мероприятия : аренда акустической системы 15кВт, 2 мониторные линии, барабанная установка, подзвучка барабанов, цифровой звуковой пульт, гитарный комбо усилитель 2ШТ, микрофон 4ШТ, радиосистемы, стойки микрофонные 4ШТ, световые приборы полного вращения 10ШТ, стойки для крепления световых приборов - тотемы 8ШТ, пульт управления светом цифровой, работа звукооператора и светооператора
Техническое оснащение концертного мероприятия : аренда акустической системы 15кВт, 2 мониторные линии, барабанная установка, подзвучка барабанов, цифровой звуковой пульт, гитарный комбо усилитель 2ШТ, микрофон 4ШТ, радиосистемы, стойки микрофонные 4ШТ, световые приборы полного вращения 10ШТ, стойки для крепления световых приборов - тотемы 8ШТ, пульт управления светом цифровой, работа звукооператора и светооператора