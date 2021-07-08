Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия в виде анимационных программы , составление программ, курирование дневных и вечерних программ, разработка контента, контроль выхода на площадку аниматоров, закуп реквизита, ведение рабочих табелей и графиков программ, адаптация вечерних программ, предоставление ежемесячных фото-отчетов о работе менеджмент проекта, аниматоры 10:00-19:00 команда из 4х человек