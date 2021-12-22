Услуга по пошиву куртки укороченной давальческое сырье прямой с центральной застежкой на тесьму-"молния" накрытую ветрозащитной планкой на 3 потайные кнопки, отложенным воротником, верхними прорезными карманами с фигурными клапанами застегивающиеся на потайную липучку, с правым накладным карманом со складкой и клапаном застегивающийся на потайную липучку, и левым накладным карманом, с нижними внутренними карманами, втачными рукавами и притачными манжетами, на левом рукаве накладной карман с молнией. Куртка с притачным поясом, по спинке пояс регулируется хлястиками застегивающимися на потайные кнопки. В куртку втачивается кант СВ и кант в тон отделочной ткани с наполнителем. лето ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023500881359