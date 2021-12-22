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    Главная/Список поставщиков/ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

    ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

    ИНН
    КПП
    3525066896
    352501001

    Продукция ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

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    Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком
    Услуга по пошиву костюма утепленного давальческое сырье мужской прямой с воротником-стойка с кокетками полочки и спинки с центральной планкой по линии притачивания молнии с центральной застежкой на молнии с 1 внутренним и 2 внешними ветрозащитными клапанами с 5 кнопками и 5 текстильными застежками -"липучками" куртка и полукомбинезон ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023500881359
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком
    Услуга по пошиву костюма укороченного давальческое сырье мужской прямой на притачном поясе со вставками эластичной тесьмы по боковым швам, с воротником стойка, с подрезными бочками с центральной застежкой на тесьму "молнию" с верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на "липучках", с нижними прорезными карманами на "молнии" лето куртка и полукомбинезон ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023500881359
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком
    Услуга по пошиву куртки укороченной давальческое сырье прямой с центральной застежкой на тесьму-"молния" накрытую ветрозащитной планкой на 3 потайные кнопки, отложенным воротником, верхними прорезными карманами с фигурными клапанами застегивающиеся на потайную липучку, с правым накладным карманом со складкой и клапаном застегивающийся на потайную липучку, и левым накладным карманом, с нижними внутренними карманами, втачными рукавами и притачными манжетами, на левом рукаве накладной карман с молнией. Куртка с притачным поясом, по спинке пояс регулируется хлястиками застегивающимися на потайные кнопки. В куртку втачивается кант СВ и кант в тон отделочной ткани с наполнителем. лето ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023500881359
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком
    Услуга по пошиву куртки длинной давальческое сырье прямой с пристегивающимся утепленным капюшоном, воротником стойка , центральной застежкой на 2-х замковую тесьму-"молния", ветрозащитной планкой на липучке, подрезными бочками, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на липучке, нижними прорезными карманами на "молнии". Низ регулируется при помощи хлястиков и липучки. Рукава резные, ширина внизу регулируется при помощи хлястиков и липучки с притачной утепленной подкладкой ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023500881359
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком
    Услуга по пошиву полукомбинезона давальческое сырье прямой с различными многофункциональными карманами, с застежкой в правом боковом шве на три обметанные петли и джинсовые пуговицы, с объемными наколенниками, с бретелями регулируемыми эластичной тесьмой и фастексами, с эластичной тесьмой по линии талии, на передних половинках в рельеф втачивается СВ кант. с застежкой гульфика на тесьму -"молния" ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023500881359
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком
    Услуга по пошиву полукомбинезона давальческое сырье с центральной потайной застежкой на 2-х замковую тесьму-"молния", верхними накладными карманами с клапаном на ленте "контакт" и нижними внутренними боковыми карманами, с наколенниками, с многофункциональным накладным карманом на левом боковом шве с клапаном и патой на ленте "контакт". На задней правой половинке один верхний и 2 нижних кармана для инструмента, настроченные один на другой, также предусмотрена шлевка для инструмента. с притачной утепленной подкладкой ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023500881359
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком
    Услуга по пошиву брюк прямых давальческое сырье на притачном поясе с застежкой спереди на тесьму -"молния" с боковыми внутренними карманами, с часовым карманом , двумя накладными карманами и карманами под инструменты на задних половинках с отрезной кокеткойШТ ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023500881359
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком
    Услуга по пошиву платка носового давальческое сырье в форме квадрата с обработанными краями с четырех сторон ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023500881359
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком
    Услуга по пошиву халата рабочего давальческое сырье мужской/женский халаты типа А - с центральной или смещенной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником, рельефами на полочках, двумя внешними накладными боковыми карманами, втачными рукавами, с манжетами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с хлястиком по линии талии. Халат тип Б - с застежкой спереди на пуговицы, без воротника, двумя внешними накладными боковыми карманами, втачными рукавами с манжетами, застегивающимися на пуговицу, поясом с длинным или коротким рукавом ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023500881359
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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