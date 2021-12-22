Услуга по пошиву халата рабочего давальческое сырье мужской/женский халаты типа А - с центральной или смещенной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником, рельефами на полочках, двумя внешними накладными боковыми карманами, втачными рукавами, с манжетами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с хлястиком по линии талии. Халат тип Б - с застежкой спереди на пуговицы, без воротника, двумя внешними накладными боковыми карманами, втачными рукавами с манжетами, застегивающимися на пуговицу, поясом с длинным или коротким рукавом ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023500881359
Услуга по пошиву халата рабочего давальческое сырье мужской/женский халаты типа А - с центральной или смещенной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником, рельефами на полочках, двумя внешними накладными боковыми карманами, втачными рукавами, с манжетами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с хлястиком по линии талии. Халат тип Б - с застежкой спереди на пуговицы, без воротника, двумя внешними накладными боковыми карманами, втачными рукавами с манжетами, застегивающимися на пуговицу, поясом с длинным или коротким рукавом ФКУ ИК-1 УФСИН РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Россия 1023500881359