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    Главная/Список поставщиков/Ногина Елена Викторовна

    Ногина Елена Викторовна

    ИНН
    КПП
    110203378904

    Продукция Ногина Елена Викторовна

    Сортировать по
    Цветы срезанные и бутоны цветочные
    Дата обновления: 28.01.2022
    Композиция из живых цветов 50СМ сетка роза 7шт, гербера 3 шт, хризантема кустовая 3 шт, листья папоротника 2 шт, листья салала 2 шт
    2500
    Единица измерения:
    ШТ
    Цветы срезанные и бутоны цветочные
    Дата обновления: 25.01.2022
    Букет 50СМ сетка роза 4ШТ, гербера 3ШТ, хризантема 4ШТ, солидаго 2ШТ, эвкалипт 1ШТ, салал 7ШТ
    2500
    Единица измерения:
    ШТ
    Цветы срезанные и бутоны цветочные
    Дата обновления: 25.01.2022
    Композиция из живых цветов 45СМ сетка гвоздика 3шт, роза 3шт, хризантема 5шт, листья салала 5шт
    1800
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по специализированному дизайну прочие
    Дата обновления: 24.02.2021
    Изготовление и доставка букетов хризантема кустовая 4ШТ, хризантема одноголовая 5ШТ, ирис синий 6ШТ, гипсофила 3ШТ, листья салал 1.5ШТ, пиафлор 2ШТ, поддон флористический 1ШТ, гербера 4ШТ, листья питтоспорум 3ШТ, роза кустовая 4ШТ, роза 5ШТ к Международному женскому дню 8 Марта
    4510
    Единица измерения:
    ШТ
    Цветы срезанные и бутоны цветочные
    Дата обновления: 11.02.2021
    Тюльпан Династия 42СМ розовый
    50
    Единица измерения:
    ШТ
    Цветы срезанные и бутоны цветочные
    Дата обновления: 10.02.2021
    Тюльпан
    50
    Единица измерения:
    ШТ
    Цветы срезанные и бутоны цветочные
    Дата обновления: 09.02.2021
    Гвоздика сортовая
    50
    Единица измерения:
    ШТ
    Цветы срезанные и бутоны цветочные
    Дата обновления: 08.02.2021
    корзина ветка пихты натуральная 23ШТ, каркас 1ШТ, гвоздика сортовая 41ШТ, гипсофила 5ШТ, хризантема сортовая 9ШТ
    7020
    Единица измерения:
    ШТ
    Цветы срезанные и бутоны цветочные
    Дата обновления: 08.02.2021
    Композиция из живых цветов Роза 9ШТ, альстромерия 6ШТ, лизиантус 3ШТ, гербера 5ШТ, хризантема куст 7ШТ, солидаго 5ШТ, салал 5ШТ, емкость1ШТ, оазис 1ШТ
    5000
    Единица измерения:
    ШТ
    Цветы срезанные и бутоны цветочные
    Дата обновления: 19.01.2021
    Цветочная композиция в емкости роза 7шт, гербера 3шт, хризантема кустовая 3шт, листья фатсии 2шт, листья салала 5шт
    2550
    Единица измерения:
    ШТ
    Цветы срезанные и бутоны цветочные
    Дата обновления: 19.01.2021
    Букет фетр шелковый золотой, лента тесьма роза 7шт, гербера 3шт, хризантема кустовая 3шт, листья папоротника 2шт, листья салала 2шт
    2350
    Единица измерения:
    ШТ
    Торф фрезерный для сельского хозяйства
    Дата обновления: 15.06.2020
    Грунт торфяной Peter Peat Жирнозем для растений 50Л ГОСТ Р 53381-2009
    515
    Единица измерения:
    ШТ
    Удобрения азотные и смеси прочие
    Дата обновления: 15.06.2020
    Удобрение для растений раствор НЭСТ М Эпин-экстра для стимуляции роста и питания 0.05Л ГОСТ Р 51520-99
    420
    Единица измерения:
    ШТ
    Удобрения азотные и смеси прочие
    Дата обновления: 15.06.2020
    Удобрение для растений универсальное Fertika ОМУ для стимуляции роста и питания 0.9КГ
    340
    Единица измерения:
    ШТ
    Удобрения азотные и смеси прочие
    Дата обновления: 15.06.2020
    Удобрение для растений минеральное жидкость Bona Forte Универсальное 1.5Л
    520
    Единица измерения:
    ШТ
    Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 15.06.2020
    Спрей для растений блекс для листьев Bona Forte для растений 300МЛ
    900
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве
    Дата обновления: 15.06.2020
    Рыхлитель Palisad 62385 зубчатый 100ММ пластик
    160
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве
    Дата обновления: 15.06.2020
    Секатор Зубр Мастер 25ММ пластик 210ММ 40111
    470
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по специализированному дизайну прочие
    Дата обновления: 07.05.2020
    Изготовление и доставка венка 3 ветки нобилиса 0.2х0.5М, цветочная корзина из 35 гвоздик, 8 папоротников, 5 веток нобилиса для возложения к мемориалу в честь Дня Победы
    6700
    Единица измерения:
    ШТ
    Торф фрезерный для сельского хозяйства
    Грунт "Жирнозем" для растений 50Л ООО "Питэр Пит"
    515
    Единица измерения:
    ШТ
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