Кухонная мебель ЛДСП Аликанте 16ММ/ МДФ Штрокс / алюминий кухонные модули: 010А (820ММ, 1 полка, 1 дверца) – 1ШТ/ 026А (400ММ, 3 ящика) – 1ШТ/ 009А (800ММ, 1 полка, 2 дверцы) – 1ШТ/ 005А (400ММ, 1 полка, 1 дверца) – 2ШТ/ 040 (300ММ, 2 полки) – 1ШТ/ 008А (600ММ, 1 полка, 2 дверцы) – 1ШТ/ 043 (300ММ, 2 полки) – 1ШТ/ 112А (600ММ, 1 дверца, 2 полки) – 1ШТ/ 102А (400ММ, 2 полки, 1 дверца) – 4ШТ/ 107А (800ММ, 2 полки, 2 дверцы) – 1ШТ/ 150 (300ММ, 1 полка) – 3ШТ/ 106А (600ММ, 2 полки, 2 дверцы) – 1ШТ/ 153 (300ММ, 1 полка) – 1ШТ/ 044А (800ММ, 2 дверцы, под мойку) – 2ШТ/ 171А (800ММ, 2 дверцы, сушилка хром) – 2ШТ/ столешница 38ММ Мадрид/ козырек, плинтус, цоколь пластик, светильник светодиодный 12ШТ/ лоток 400ММ/ ручка рейлинговая, сатин хром – 27ШТ/стол обеденный ( столешница Мадрид, опоры 710ММ, хром – 6ШТ) – 7ШТ ООО Табула Россия
Кухонная мебель ЛДСП Аликанте 16ММ/ МДФ Штрокс / алюминий кухонные модули: 010А (820ММ, 1 полка, 1 дверца) – 1ШТ/ 026А (400ММ, 3 ящика) – 1ШТ/ 009А (800ММ, 1 полка, 2 дверцы) – 1ШТ/ 005А (400ММ, 1 полка, 1 дверца) – 2ШТ/ 040 (300ММ, 2 полки) – 1ШТ/ 008А (600ММ, 1 полка, 2 дверцы) – 1ШТ/ 043 (300ММ, 2 полки) – 1ШТ/ 112А (600ММ, 1 дверца, 2 полки) – 1ШТ/ 102А (400ММ, 2 полки, 1 дверца) – 4ШТ/ 107А (800ММ, 2 полки, 2 дверцы) – 1ШТ/ 150 (300ММ, 1 полка) – 3ШТ/ 106А (600ММ, 2 полки, 2 дверцы) – 1ШТ/ 153 (300ММ, 1 полка) – 1ШТ/ 044А (800ММ, 2 дверцы, под мойку) – 2ШТ/ 171А (800ММ, 2 дверцы, сушилка хром) – 2ШТ/ столешница 38ММ Мадрид/ козырек, плинтус, цоколь пластик, светильник светодиодный 12ШТ/ лоток 400ММ/ ручка рейлинговая, сатин хром – 27ШТ/стол обеденный ( столешница Мадрид, опоры 710ММ, хром – 6ШТ) – 7ШТ ООО Табула Россия