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    Главная/Список поставщиков/Индивидуальный предприниматель КАЗАЧКИНА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА

    ИП Казачкина Наталия Борисовна

    ИНН
    КПП
    525906108697

    Продукция Индивидуальный предприниматель КАЗАЧКИНА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА

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    Услуги по технической поддержке информационных технологий
    Техническое сопровождение при эксплуатации программного продукта БЮДЖЕТ Проф "1С:Предприятие" право доcтупа в разделы: «Учет в государственных учреждениях»; раздел «Юридическая поддержка»; «Отвечает аудитор», «База нормативных документов» (1С:Гарант), «Бухгалтерская периодика» (журнал «Бюджетный учет», «Бухгалтерский учет», «Российский налоговый курьер», «Практический бухгалтерский учет», «Автономные организации»); по обеспечению возможности подключения сервиса «1С-Отчетность» для сдачи отчетности по электронным каналам связи; по обеспечению возможности получать лицензионное обновление программного продукта по мере его развития и изменения законодательства, обновление форм регламентированной отчетности для программного продукта; по обеспечению возможности подключения к автоматическому обновлению релизов программных продуктов 1С для неизмененных конфигураций 6МЕС
    15498
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по технической поддержке информационных технологий
    Техническое сопровождение при эксплуатации программного продукта БЮДЖЕТ Проф "1С:Предприятие" право доcтупа в разделы: «Учет в государственных учреждениях»; раздел «Юридическая поддержка»; «Отвечает аудитор», «База нормативных документов» (1С:Гарант), «Бухгалтерская периодика» (журнал «Бюджетный учет», «Бухгалтерский учет», «Российский налоговый курьер», «Практический бухгалтерский учет», «Автономные организации»); по обеспечению возможности подключения сервиса «1С-Отчетность» для сдачи отчетности по электронным каналам связи; по обеспечению возможности получать лицензионное обновление программного продукта по мере его развития и изменения законодательства, обновление форм регламентированной отчетности для программного продукта; по обеспечению возможности подключения к автоматическому обновлению релизов программных продуктов 1С для неизмененных конфигураций 12МЕС
    29664
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги консультативные прочие в области предпринимательства
    Оказание консультационных услуг по программам «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С: Зарплата и кадры бюджетного (государственного) учреждения 8», «1С:Библиотека», «1С:Колледж» и др.
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