Техническое сопровождение при эксплуатации программного продукта БЮДЖЕТ Проф "1С:Предприятие" право доcтупа в разделы: «Учет в государственных учреждениях»; раздел «Юридическая поддержка»; «Отвечает аудитор», «База нормативных документов» (1С:Гарант), «Бухгалтерская периодика» (журнал «Бюджетный учет», «Бухгалтерский учет», «Российский налоговый курьер», «Практический бухгалтерский учет», «Автономные организации»); по обеспечению возможности подключения сервиса «1С-Отчетность» для сдачи отчетности по электронным каналам связи; по обеспечению возможности получать лицензионное обновление программного продукта по мере его развития и изменения законодательства, обновление форм регламентированной отчетности для программного продукта; по обеспечению возможности подключения к автоматическому обновлению релизов программных продуктов 1С для неизмененных конфигураций 6МЕС