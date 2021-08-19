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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПОШИВ-СЕВЕР"

    ООО "СПЕЦПОШИВ-СЕВЕР"

    ИНН
    КПП
    7203301870
    720301001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПОШИВ-СЕВЕР"

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    Спецодежда прочая
    Дата обновления: 19.08.2021
    Комбинезон Lakeland MicroMax NS Coolsuit 6кл материал SafeGard XL, XXL белый EMNC428 Китай
    562,5
    Единица измерения:
    ШТ
    Спецодежда прочая
    Дата обновления: 19.08.2021
    Комбинезон Delta Plus DT117 нетканый Deltatek® 5000, микропористый ламинированный защита: от твердых частиц - 5В; от брызг кислот, щелочных веществ и воды - 6B, защита против инфекционных веществ, радиоактивного загрязнения с эластичным капюшоном, двухзамковая застежка-молния, закрытая защитной планкой, эластичная резинка вокруг лицевого выреза капюшона, на талии и лодыжках, трикотажные манжеты, плотность - 63Г/М2
    562,5
    Единица измерения:
    ШТ
    Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: - противогазы; - огнестойкую защитную одежду; - пробковые спасательные жилеты; - ушные пробки и противошумные зажимы (например, для плавания и шумовой защиты); - металлические защитные головные уборы и другие металлические индивидуальные средства защиты; - привязные ремни линейных монтеров и другие ремни для профессионального использования
    Дата обновления: 21.07.2021
    Устройство дыхательное портативное ПДУ-3 225х150х100ММ
    4995
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 03.05.2021
    Аэрозоль защитный от комаров, мошек, клещей Убойная сила 5 в 1 Maximum 150МЛ
    113,04
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства для ухода за кожей тела прочие
    Дата обновления: 03.05.2021
    Паста очищающая Eco Line для очистки рук от устойчивых загрязнений 200МЛ
    49,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 03.05.2021
    Краги пятипалые спилковые
    283,2
    Единица измерения:
    ПАР
    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 03.05.2021
    Перчатки защитные трикотажные ПВХ точка
    15
    Единица измерения:
    ПАР
    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 03.05.2021
    Перчатки защитные Ruskin Terma 202 морозостойкое покрытие с утепляющими вкладышами Ruskin Terma 212
    387,96
    Единица измерения:
    ПАР
    Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
    Дата обновления: 03.05.2021
    Перчатки защитные двухслойные Техноавиа 7.022 полушерстяные 70% шерсть, 15% полиэфир, 15% ПАН черные для защиты от механических воздействий ТР ТС 019/2011
    84
    Единица измерения:
    ПАР
    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 03.05.2021
    Перчатки защитные диэлектрические латекс рабочее напряжение 1000В ГОСТ 12.4.307-2016, ТР ТС 019/2011
    588
    Единица измерения:
    ПАР
    Уборы головные защитные и средства защиты прочие Эта группировка также включает: - противогазы; - огнестойкую защитную одежду; - пробковые спасательные жилеты; - ушные пробки и противошумные зажимы (например, для плавания и шумовой защиты); - металлические защитные головные уборы и другие металлические индивидуальные средства защиты; - привязные ремни линейных монтеров и другие ремни для профессионального использования
    Дата обновления: 03.05.2021
    Щиток защитный маска сварочная Хамелеон черный пластик светофильтр 11DIN 110х90ММ
    2730
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства защиты головы и лица
    Дата обновления: 03.05.2021
    Щиток защитный Корунд-5 черный
    3220,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства защиты головы и лица
    Дата обновления: 03.05.2021
    Щиток защитный лицевой РОСОМЗ КБТ Визион Titan 04390 прозрачный поликарбонат с креплением на каске -50...+130ГРАД ЦЕЛЬС Россия
    348
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства защиты головы и лица
    Дата обновления: 03.05.2021
    Щиток защитный Esab OrigoTech светофильтр автозатемняющийся Хамелеон
    3220,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства защиты головы и лица
    Дата обновления: 03.05.2021
    Щиток защитный лицевой РОСОМЗ НБТ1 Визион поликарбонат
    348
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства защиты головы и лица
    Дата обновления: 03.05.2021
    Щиток защитный лицевой сварщика РОСОМЗ HH12 Crystaline Premium FavoriT 51255
    6504
    Единица измерения:
    ШТ
    Респираторы
    Дата обновления: 03.05.2021
    Респиратор противоаэрозольный ЗМ 8112 FFP1 с клапаном выдоха
    46,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Респираторы
    Дата обновления: 03.05.2021
    Респиратор противоаэрозольный 3M 9332
    37,02
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 03.05.2021
    Петля анкерная Люкс 150СМ полиамид 124Г
    418,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 03.05.2021
    Привязь страховочная Vento Профи Мастер Фаст V2 vnt 051 ГОСТ Р ЕН 361-2008 ТУ 8786-034-42780816-13
    6040,8
    Единица измерения:
    ШТ
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