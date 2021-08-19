Комбинезон Delta Plus DT117 нетканый Deltatek® 5000, микропористый ламинированный защита: от твердых частиц - 5В; от брызг кислот, щелочных веществ и воды - 6B, защита против инфекционных веществ, радиоактивного загрязнения с эластичным капюшоном, двухзамковая застежка-молния, закрытая защитной планкой, эластичная резинка вокруг лицевого выреза капюшона, на талии и лодыжках, трикотажные манжеты, плотность - 63Г/М2