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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙС"

    ООО "РАЙС"

    ИНН
    КПП
    5904339043
    590401001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙС"

    Сортировать по
    Гидромоторы
    Дата обновления: 03.02.2022
    Гидромотор 310.4.12.01.03 6000ОБ/МИН 20МЕГАПА ООО "ГАЗТУРБОТЭК"
    44028
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 03.02.2022
    Манжета термоусадочная "ТЕРМА-СТМП" 450-1.5-159 450ММ 1.5ММ 159ММ ООО "Терма" ТУ 22.21.42-001-82119587-2019
    1010
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 03.02.2022
    Манжета термоусадочная "ТЕРМА-СТМП" 450-2.0-325 450ММ 2ММ 325ММ ООО "Терма" ТУ 22.21.42-001-82119587-2019
    1915
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Преобразователи электрические статические
    Дата обновления: 01.02.2022
    Устройство зарядное Skylla-TG 24/50 1200ВТ 230В 365х250х147ММ 50А 1+1 SDTG2400501
    90000
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
    Дата обновления: 01.02.2022
    Уровнемер указатель байпасный-индикатор уровня RIZUR-NBK-1-ББ-Ф-J/50/160-300/300-1-КЗ-С-0-1/М/0-Д-840/16/-5...+50 (А) 300/300ММ нержавеющая сталь 12X18H10T ББ(боковой монтаж), исполнение J под прокладку овального сечения по ГОСТ 33259-2015, Ду50, Ру16, фланцевое со штуцером с наружной резьбой R1/2 ГОСТ 6111-52 в комплекте: чехол теплоизоляционный утепляющий РИЗУР-А-100 для RIZUR NBK L=300 (ТУ 3442-001-12189681-2014), взрывозащищённый греющий кабель РИЗУР-СГЛ-31-1-1ExeIICT4GbX, Вт ТБ - Терморегулятор РИЗУР-ТБ-F-Exm-(10/20) КС - Коробка клеммная РИЗУР-КС-А 060603-каб.вв РИЗУР-КВВН-Exe-М20-0-А-каб.вв РИЗУР-КВВБ-Exe/Exd-М20-0-Н-1 K1, маркировка взрывозащиты II Gb IIC T4 XТЭГ LG 17-7а - шильд для байпасного указателя уровня LA 17-7б - шильд для концевого выключателя, свидетельство НАКС № АЦСТ-113-00359 и № АЦСТ-113-00361 в соответствии с требованиями РД 03-615-03. Основание: Заключение № АЦСТ-113-00417 ООО "НПО РИЗУР"
    383340
    Единица измерения:
    ШТ
    Аккумуляторы электрические и их части
    Дата обновления: 01.02.2022
    Батарея аккумуляторная тяговая Hawker Perfect Plus 48V 8 PzS 840 HP 48В 840А.Ч 350А 982х835х586ММ 1316КГ ENERSYS SARL Франция
    979500
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства связи радиоэлектронные Эта группировка в том числе включает: - земные станции спутниковой связи и вещания; - оборудование радиорелейной связи; - базовые станции и ретрансляторы сетей подвижной радиотелефонной связи; - базовые станции и ретрансляторы сетей подвижной радиосвязи; - оборудование телевизионного вещания и радиовещания; - базовые станции и ретрансляторы сетей радиодоступа
    Дата обновления: 01.02.2022
    Пульт оператора УДКС 4615-РС-01 РГАЖ 0.282.001.01 ТУ 4211-004-23463211-02
    303504
    Единица измерения:
    ШТ
    Части бытовых электрических приборов
    Дата обновления: 01.02.2022
    Стабилизатор напряжения RUCELF SDV-3-30000 480В 380В 30000ВТ 447х500х910ММ 101КГ
    72510
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
    Дата обновления: 31.01.2022
    Кран шаровой Классик DN25 PN16 12Х18Н10Т электроприводной -40…+40ГРАД ЦЕЛЬС А фланцевый У1 160ММ ФБ39.015.025.000-00 МБОВ 63/1-0.25, БУП-М (У, 220В) НЗ ТУ 3742-005-63149772-2010
    495510
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
    Дата обновления: 31.01.2022
    Кран шаровой Лонг DN25 PN16-63 12Х18Н10Т ручной -60…+160ГРАД ЦЕЛЬС А штуцерный УХЛ1 252ММ ФБ39.370.025.700-00 ТУ 3742-005-63149772-2010
    16290
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия из стекла, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 31.01.2022
    Лампа для проектора R9842807 Barco OverView D2 (132W) оригинал с оригинальным модулем
    51534
    Единица измерения:
    ШТ
    Тали электрические цепные
    Дата обновления: 28.01.2022
    Таль электрическая канатная Т 200-511-4О-1ПТО 2Т 6.3М
    264810
    Единица измерения:
    ШТ
    Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 27.01.2022
    Клапан противопожарный вентиляционных систем КЛОП-1(60)-НО-МВ(220)-150х150-К привод Belimo 220В 150х150
    21984
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 26.01.2022
    Фильтр воздушный компактный ФВКом F7 592х287х292ММ F7 пластик бумага/стекловидное волокно ООО "КАНУДОС" Российская Федерация (РФ, Россия)
    18864
    Единица измерения:
    ШТ
    Фильтры очистки воздуха всасывающие для двигателей внутреннего сгорания
    Дата обновления: 26.01.2022
    Фильтр воздушный SL1961 SF-Filter Diesel 6000
    948
    Единица измерения:
    ШТ
    Жилеты спасательные
    Дата обновления: 26.01.2022
    Жилет спасательный надувной для всех видов профессионального применения в морских условиях VIKING YouSafe™ Pro PV9341 полиэстер с полиуретановым покрытием 180 Н, 275 Н РМРС
    36150
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки
    Дата обновления: 25.01.2022
    Кронштейн наклонно-поворотный Ultramounts UM867 металл 42ДЮЙМ 200х200 738712 черный
    1470
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки
    Дата обновления: 25.01.2022
    Кронштейн наклонно-поворотный Arm media LCD-415 для телевизора до 50ДЮЙМ 400х400 906895
    3678
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 25.01.2022
    Комплект ремней клиновых для компрессора Kaeser N253 2хSPZ 2287 1800
    10842
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 25.01.2022
    Комплект фильтра сервисный для компрессора Kaeser N253 6482
    3168
    Единица измерения:
    ШТ
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