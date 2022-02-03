Уровнемер указатель байпасный-индикатор уровня RIZUR-NBK-1-ББ-Ф-J/50/160-300/300-1-КЗ-С-0-1/М/0-Д-840/16/-5...+50 (А) 300/300ММ нержавеющая сталь 12X18H10T ББ(боковой монтаж), исполнение J под прокладку овального сечения по ГОСТ 33259-2015, Ду50, Ру16, фланцевое со штуцером с наружной резьбой R1/2 ГОСТ 6111-52 в комплекте: чехол теплоизоляционный утепляющий РИЗУР-А-100 для RIZUR NBK L=300 (ТУ 3442-001-12189681-2014), взрывозащищённый греющий кабель РИЗУР-СГЛ-31-1-1ExeIICT4GbX, Вт ТБ - Терморегулятор РИЗУР-ТБ-F-Exm-(10/20) КС - Коробка клеммная РИЗУР-КС-А 060603-каб.вв РИЗУР-КВВН-Exe-М20-0-А-каб.вв РИЗУР-КВВБ-Exe/Exd-М20-0-Н-1 K1, маркировка взрывозащиты II Gb IIC T4 XТЭГ LG 17-7а - шильд для байпасного указателя уровня LA 17-7б - шильд для концевого выключателя, свидетельство НАКС № АЦСТ-113-00359 и № АЦСТ-113-00361 в соответствии с требованиями РД 03-615-03. Основание: Заключение № АЦСТ-113-00417 ООО "НПО РИЗУР"