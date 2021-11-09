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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

    ООО "НИКО"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    5407489578
    783901001
    Поставщик является производителем!

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

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    Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля
    Дата обновления: 09.11.2021
    Комплект для визуального контроля ВИК "Поверенный" нормативный документ, линейка измерительная 300ММ, штангенциркуль ШЦ-I-125-0.1, угольник поверочный УП 160х100ММ, набор радиусов №1 (1-6ММ), набор радиусов №3 (7-25ММ), набор щупов №4 (0.1-1ММ), универсальный шаблон сварщика УШС-3, рулетка измерительная 5М, лупа измерительная ЛИ-3-10х с подсветкой (L30), лупа ЛПП1-7х, комплект документов, сумка упаковочная, блокнот и авторучка, флешка с образцом техкарты и нормативами по ВИК, фонарь, маркер по металлу, мел термостойкий (2000 °С), лупа просмотровая х3 с подсветкой, зеркало телескопическое Эксперт
    15480
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий
    Дата обновления: 11.10.2021
    Индикатор часовой ИЧ-10 класс 1 без ушка
    3540,46
    Единица измерения:
    ШТ
    Ножницы по металлу ручные
    Дата обновления: 04.10.2021
    Ножницы по металлу прямые ЗУБР Эксперт 300ММ металл 23012-32_z01
    1980
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструмент
    Дата обновления: 04.10.2021
    Киянка Matrix резиновая фиберглассовая рукоятка 225Г белый 11195
    828,94
    Единица измерения:
    ШТ
    Штангенциркули
    Дата обновления: 04.10.2021
    Штангенциркуль ШЦ-1-125 125ММ 0.05ММ 0.05ММ 40ММ класс 1
    2750,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Бородки, пробойники и просечки
    Дата обновления: 04.10.2021
    Бородок Кобальт 4х120ММ подвес 919-549
    303
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки
    Дата обновления: 04.10.2021
    Уровень строительный магнитный Stabila 96-2М 3 глазка металл 600ММ 15853
    12404
    Единица измерения:
    ШТ
    Плашки резьбонарезные
    Дата обновления: 04.10.2021
    Плашка быстрорежущая сталь М10х1.5 ГОСТ 9740-71
    285,44
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 04.10.2021
    Электрододержатель клещи КОРД ЭД-50 "Профи" 500А 82х245х47ММ СВ000007380
    1909,5
    Единица измерения:
    ШТ
    Ключи для крепления резьбовых соединений
    Дата обновления: 04.10.2021
    Ключ разводной Sparta 150х60х5ММ сталь хромированный 779841
    418,46
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 04.10.2021
    Бур по бетону Сибртех SDS-Plus 18х600ММ
    830,59
    Единица измерения:
    ШТ
    Машины шлифовальные и полировальные
    Дата обновления: 04.10.2021
    Машина шлифовальная угловая болгарка бесщеточная одна рукоять Makita DGA504RFE 125ММ 8500ОБ/МИН 18В 3А.Ч Li-lon 90ДБ 2.5КГ АКБ 2ШТ
    37300
    Единица измерения:
    ШТ
    Распылители
    Дата обновления: 04.10.2021
    Краскопульт Elitech КЭ 110С 300МЛ/МИН 1.5КГ 0.8ММ 0.8Л 110ВТ 220х115х235
    6006
    Единица измерения:
    ШТ
    Круги отрезные
    Дата обновления: 04.10.2021
    Круг отрезной прямой Луга по металлу и нержавеющей стали 125х1.2х22ММ А54 электрокорунд BF ГОСТ 21963-2002
    53,82
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки
    Дата обновления: 04.10.2021
    Лом-гвоздодер 600ММ 17ММ арматурный
    390,24
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 04.10.2021
    Коронка буровая по бетону STAYER 68ММ SDS-plus с державкой 29190-68_z01
    2657,99
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 04.10.2021
    Бур для перфоратора Makita B-46545 SDS-Plus 8х160ММ
    504
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 04.10.2021
    Бур по бетону Практика 033-604 SDS-Plus 6х160ММ
    279
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 04.10.2021
    Электропила Champion 420N-16 220В 2000ВТ 3/8"
    15500
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки
    Дата обновления: 04.10.2021
    Линейка измерительная с поверкой СТИЗ металлическая 30СМ 22ММ 0-500ММ
    3693,6
    Единица измерения:
    ШТ
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