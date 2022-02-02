Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/Индивидуальный предприниматель "Ермилова Марина Анатольевна"

    ИП "Ермилова М.А."

    ИНН
    КПП
    774307132720

    Продукция Индивидуальный предприниматель "Ермилова Марина Анатольевна"

    Сортировать по
    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 02.02.2022
    Набор столовый для специй Шеф нержавеющая сталь, акрил, пластик, керамика, медный провод, магнит из двух предметов гравитационный, с функцией помола соли, перца, и других сухих специй, с батарейками типа ААА, фартук из водоотталкивающего полимерного материала, имитация кожи, с дополнительными отделениями, чемодан коробка в корпоративном стиле организации 47х45СМ
    12950
    Единица измерения:
    ШТ
    Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные
    Дата обновления: 02.02.2022
    Набор полотенец кремовый ABC TEXTILE INDUSTRY AND TRADE INC Н-1826 100% хлопок 50х90, 70х140СМ 500Г/М2 2ШТ вставка из гипюра Турция
    5170
    Единица измерения:
    ШТ
    Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные
    Дата обновления: 02.02.2022
    Набор полотенец махровых ABC TEXTILE INDUSTRY AND TRADE INC Н-1358 100% хлопок 50х90, 70х140СМ 600Г/М2 2ШТ с вышивкой
    5165
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 02.02.2022
    Фруктовница Башкирский фарфор Принц фарфор 210х105ММ ИВФ 03.210 белая
    776
    Единица измерения:
    ШТ
    Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные прочие из фарфора
    Дата обновления: 02.02.2022
    Блюдо фигурное Wilmax 85х60ММ фарфор белый WL-992705/A
    208
    Единица измерения:
    ШТ
    Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные
    Дата обновления: 02.02.2022
    Набор полотенец махровых ABC TEXTILE INDUSTRY AND TRADE INC Н-3716 100% хлопок 50х90, 70х140СМ 500Г/М2 2ШТ декорирован цветными нитками Турция
    4838
    Единица измерения:
    ШТ
    Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные
    Дата обновления: 02.02.2022
    Набор полотенец махровых ABC TEXTILE INDUSTRY AND TRADE INC Н-3666 100% хлопок 50х80, 70х140СМ 450Г/М2 2ШТ с вышивкой Турция
    4670
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 02.02.2022
    Покрывало махровое ABC TEXTILE INDUSTRY AND TRADE INC ПР-1787 хлопок 100% 500Г/М2 170х220СМ
    7470
    Единица измерения:
    ШТ
    Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные
    Дата обновления: 02.02.2022
    Набор полотенец махровых ABC TEXTILE INDUSTRY AND TRADE INC Н-3667 100% хлопок 50х90, 70х140СМ 600Г/М2 2ШТ Турция
    4940
    Единица измерения:
    ШТ
    Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные
    Дата обновления: 02.02.2022
    Полотенце махровое ABC TEXTILE INDUSTRY AND TRADE INC 90х150СМ микрокоттон 600Г/М2 ПМ-2848 Турция
    5588
    Единица измерения:
    ШТ
    Посуда столовая и кухонная из фарфора
    Дата обновления: 02.02.2022
    Чайник заварочный Wilmax England фарфор костяной 1750МЛ
    3570
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 02.02.2022
    Креманка Pasabahce Ice Ville 220МЛ стекло 41016 прозрачная ГОСТ 30407-96
    76
    Единица измерения:
    ШТ
    Посуда столовая и кухонная из фарфора
    Дата обновления: 02.02.2022
    Менажница 5 ячеек Доляна С Новым годом доломит 26х3СМ 6249539 Китай
    1435
    Единица измерения:
    ШТ
    Ткани узкие
    Дата обновления: 15.10.2021
    Лента атласная двусторонняя 2.5СМ 30М серебристый Pantone полноцветная печать на всей ленте по индивидуальному дизайну
    1550
    Единица измерения:
    РУЛ
    Стаканы и прочие стеклянные сосуды для питья, кроме стеклокерамических
    Дата обновления: 14.10.2021
    Стакан Олд Фэшн Arcoroc Malea стекло 300МЛ 77ММ 105ММ H4623 Arc International Франция
    96
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 07.10.2021
    Набор Vallesusa Excelsior Giallo скатерть прямоугольная и 8 салфеток 40х40СМ 100% хлопок в коробке SOFFIONE 15740
    5700
    Единица измерения:
    ШТ
    Свечи, вощеные фитили и аналогичные изделия
    Дата обновления: 07.10.2021
    Свеча ароматическая Voluspa Светлая домашняя коллекция Белая замша 340Г в декоративной банке 8121
    5400
    Единица измерения:
    ШТ
    Свечи, вощеные фитили и аналогичные изделия
    Дата обновления: 07.10.2021
    Свеча ароматическая Purpura Apotheca Инжир 240Г в черном стаканчике и подарочной коробке MIPABMPURPURA Франция
    7700
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
    Дата обновления: 07.10.2021
    Освежитель воздуха ароматический диффузор Castelbel Porto Portus Cale Rose Blush 300МЛ 2-2204
    6750
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия аналогичные трикотажные или вязаные
    Дата обновления: 06.10.2021
    Толстовка с капюшоном James Harvest Sportswear синий хлопок 100% 350Г/М2 M-XXXL 5564 с мягким начесом, прямой силуэт, карманы-кенгуру, капюшон с подкладкой, металлическими люверсами и плоским шнурком с наконечниками, рукава, горловина и низ на резинке
    4755
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить