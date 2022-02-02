Набор столовый для специй Шеф нержавеющая сталь, акрил, пластик, керамика, медный провод, магнит из двух предметов гравитационный, с функцией помола соли, перца, и других сухих специй, с батарейками типа ААА, фартук из водоотталкивающего полимерного материала, имитация кожи, с дополнительными отделениями, чемодан коробка в корпоративном стиле организации 47х45СМ