Бочка стальная БСТ I-1-275 для упаковывания, транспортирования и хранения опасных грузов, относящихся по ГОСТ 19433-81 к классам 6 и 8, а также низкокипящих жидких химических продуктов, создающих при температуре 60 °С избыточное давление до 0,33 МПа (3,3 кгс/смГОСТ 17366-80 Бочки стальные сварные толстостенные для химических продуктов. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), изготовляемые для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт ВСт2сп2 275Л 600ММ 1235ММ 3.5-5.0ММ 88КГ ГОСТ 17366-80 ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН Россия