Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

    ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

    ИНН
    КПП
    0266014587
    026601001

    Продукция ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 4 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

    Сортировать по
    Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием
    Бочка стальная БСТ I-1-275 для упаковывания, транспортирования и хранения опасных грузов, относящихся по ГОСТ 19433-81 к классам 6 и 8, а также низкокипящих жидких химических продуктов, создающих при температуре 60 °С избыточное давление до 0,33 МПа (3,3 кгс/смГОСТ 17366-80 Бочки стальные сварные толстостенные для химических продуктов. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)), изготовляемые для нужд народного хозяйства и для поставки на экспорт ВСт2сп2 275Л 600ММ 1235ММ 3.5-5.0ММ 88КГ ГОСТ 17366-80 ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым оборудованием
    Бочка стальная БС I-200 для транспортирования и хранения нефтяных и других жидких непищевых продуктов, не действующих активно на сталь и цинк. ВСт2пс 200дм3 614ММ 870ММ 1.8-2ММ 45КГ ГОСТ 6247-79 ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить