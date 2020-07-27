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    Главная/Список поставщиков/ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

    ФКУ КП-1 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    ИНН
    КПП
    7328039474
    732801001

    Продукция ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

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    Лук репчатый
    Дата обновления: 27.07.2020
    Лук репчатый свежий ГОСТ 34306-2017 Россия
    13,36
    Единица измерения:
    КГ
    Свекла столовая
    Дата обновления: 27.07.2020
    Свекла столовая свежая ГОСТ 1722-85 Россия
    13,36
    Единица измерения:
    КГ
    Картофель
    Дата обновления: 27.07.2020
    Картофель продовольственный свежий ГОСТ 7176-2017 Россия
    13,17
    Единица измерения:
    КГ
    Капуста белокочанная
    Капуста белокочанная свежая ГОСТ 1724-85 ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Морковь столовая
    Морковь столовая свежая ГОСТ 1721-85 ФКУ КП-1 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
    Корпус ящика тарного для грузов массой до 500 кг дощатые неразборные 1170х750х500 дерево ФКУ КП-1 УФСИН России по Ульяновской области Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура для фотолабораторий
    Оборудование для монтажа фильмовых материалов и диапозитивов Рамки диапозитивные.
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
    Корпус ящика тарного для грузов массой до 500 кг дощатые неразборные дерево ФКУ КП-1 УФСИН России по Ульяновской области Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
    Рукавицы защитные с брезентовым наладонником для защиты от механических воздействий (истирания) х/б ГОСТ 12.4.010-75 ТР ТС 019/2011 ФКУ КП-1 УФСИН России по Ульяновской области Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком
    Услуга по пошиву по раскрою и пошиву круга шлифовального диаметром 35 см ФКУ КП-1 УФСИН России по Ульяновской области Россия 1027301574519
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по производству верхней одежды отдельные, выполняемые субподрядчиком
    Услуга по пошиву фартука брезент ФКУ КП-1 УФСИН России по Ульяновской области Россия 1027301574519
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги, предоставляемые агентствами по трудоустройству
    Предоставление услуг по найму рабочей силы Заработная плата в месяц рабочих устанавливается в размере 11 300,0 рублей за полный отработанный месяц, при режиме работы, предусмотренном 8-ми часовым рабочим днем За услуги по подбору рабочей силы из числа осужденных учреждение производит начисление в размере 130,00 рублей в день на каждого осужденного, пропорционально количеству дней в месяце, отработанных у заказчика ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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