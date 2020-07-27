Предоставление услуг по найму рабочей силы Заработная плата в месяц рабочих устанавливается в размере 11 300,0 рублей за полный отработанный месяц, при режиме работы, предусмотренном 8-ми часовым рабочим днем За услуги по подбору рабочей силы из числа осужденных учреждение производит начисление в размере 130,00 рублей в день на каждого осужденного, пропорционально количеству дней в месяце, отработанных у заказчика ФКУ "КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 1 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" Россия