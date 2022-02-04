Государственный стандартный образец состава искусственной газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-17) ГСО 10512-2014 С2Н6 (4,25%) + С3Н8(2,91 %) + i-С4Н10 (0,550 %) + n-С4Н10(0,590%) + neo- С5Н12(0,006%) + i-С5Н12(0,100%) + С5Н12(0,070%) + н-гексан (0,017%) + н-гептан (0,0100%) + н-октан (0,0040%) + кислород (0,0060%) + азот (2,85%) + двуокись углерода (0,950 %) + метан (ост.) (мол. доля) 10ДМ3 обменная тара ГОСТ 31371.7-2008
Дата обновления: 20.10.2021
Государственный стандартный образец состава искусственной газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-17) ГСО 10512-2014 С2Н6 (4,25%) + С3Н8(2,91 %) + i-С4Н10 (0,550 %) + n-С4Н10(0,590%) + neo- С5Н12(0,006%) + i-С5Н12(0,100%) + С5Н12(0,070%) + н-гексан (0,017%) + н-гептан (0,0100%) + н-октан (0,0040%) + кислород (0,0060%) + азот (2,85%) + двуокись углерода (0,950 %) + метан (ост.) (мол. доля) 10ДМ3 обменная тара ГОСТ 31371.7-2008