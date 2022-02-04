Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"

    ООО "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"

    ИНН
    КПП
    2462045867
    246401001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"

    Сортировать по
    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
    Дата обновления: 04.02.2022
    Манометр Манотомь МП3-У-У2-1МПа-1.5-IP40-РШ У2 1.5 0-1МПА IP40 РШ
    9600
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов
    Дата обновления: 29.01.2022
    Регулятор давления газа с повышенной точностью стабилизации выходного давления РДО-1-100/50 PN100 DN50 с пилотным регулятором РДС-ПС-01
    420000
    Единица измерения:
    ШТ
    Чехлы защитные резиновые
    Дата обновления: 28.01.2022
    Термочехол с опцией контроля обогрева (сигнализацией) Petrotherm-TCH.EH-L для пневмопривода ЭПУУ-6
    28140
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.01.2022
    Смесь газовая поверочная искусственной газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-17) ГСО 10512-2014 СН4(86.7%) + С2Н6(4.82%) + С3Н8(3.65%) + i-С4Н10(0.85%) + С4Н10(0.72%) + кислород (0.0110%) + азот(2.33%) + двуокись углерода (0.920 %) (мол.доля) 10Л тара обменная 6.7МПА Р Газпром 5.9-2010
    57600
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.01.2022
    Смесь газовая поверочная искусственной газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-17) ГСО 10512-2014 С2Н6(4.36%) + С3Н8(2.70%) + i-С4Н10(0.50%) + С4Н10(0.49%) + neoС5Н12(0.0024%) + i-С5Н12(0.092%) + С5Н12(0.056%) + н-гексан (0.0107%) + н-гептан(0.0020%) + н-октан(0.0013%) + гелий(0.0178%) + водород(0.001%) + кислород(0.0075%) + азот(2.53%) + двуокись углерода(1.25%) + метан(87.98%) (мол.доля) 10Л тара обменная 7.5МПА ГОСТ 31371.7-2008
    91200
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.01.2022
    Смесь газовая поверочная искусственной газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-17) ГСО 10512-2014 С2Н6(4.50%) + С3Н8(2.85 %) + i-С4Н10(0.681%) + С4Н10(0.600%) + neo-С5Н12(0.0055%) + i-С5Н12(0.1200%) + С5Н12(0.0850%) + н-гексан(0.0180%) + н-гептан(0.0060%) + н-октан(0.0025%) + гелий(0.0210%) + водород(0.00120%) + кислород(0.0085%) + азот(2.85%) + двуокись углерода(1.000 %) + метан(87.25%) (мол.доля) 10Л тара обменная 6.2МПА ГОСТ 31371.7-2008
    91200
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.01.2022
    Смесь газовая поверочная искусственной газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-17) ГСО 10512-2014 С2Н6(17.95%) + С3Н8(9.51%) + i-С4Н10 (1.67%) + С4Н10(1.79%) + кислород(0.0110%) + азот(0.325%)+ двуокись углерода(2.51%) + метан(65.55%) (мол.доля) 5Л тара обменная 2.8МПА Р Газпром 5.9-2010
    45312
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.01.2022
    Смесь газовая поверочная искусственной газовой смеси - имитатор природного газа (ИПГ-17) ГСО 10512-2014 С2Н6(5.08%) + С3Н8(4.84%) + i-С4Н10(1.21%) + С4Н10(1.10%) + кислород(0.0110%) + азот(2.32%) + двуокись углерода(0.961%) + метан(84.478%) (мол.доля) 10Л тара обменная 4.84МПА
    57600
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 28.01.2022
    Смесь газовая поверочная искусственной газовой смеси углеводородных газов ГСО 10521-2014 С2Н6(7.94%) + С3Н8(24.6%) + i-С4Н10(9.9%) + С4Н10(9.9%) + кислород (0.175%) + азот(1.00%) + двуокись углерода(0.500 %) + метан(45.99%) (мол.доля) 10Л тара обменная 0.65МПА
    57600
    Единица измерения:
    ШТ
    Чехлы защитные резиновые
    Дата обновления: 28.01.2022
    Термочехол с опцией контроля обогрева (сигнализацией) Petrotherm-TCH.EH-L для блока управления кранов БУП-С
    29000
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 25.01.2022
    Смесь газовая поверочная серосодержащих соединений ГСО 10518-2014 Н2S (50ppm) + СН3SH (50ppm) + С2Н5SH (50ppm) + азот (ост.) (масс. доля) 5Л тара обменная
    50304
    Единица измерения:
    ШТ
    Газ генераторный и аналогичные горючие искусственные газы, кроме нефтяных газов
    Дата обновления: 25.01.2022
    Смесь газовая поверочная углеводородных газов ГСО 10521-2014 С2Н6 (19,9%) + С3Н8(15,6%) + i-С4Н10 (2,22 %) + С4Н10 (2,38%) + кислород (0,0155%) + азот (0,235%) + двуокись углерода (1,54 %) + метан (58,11%) (мол.доля) 10Л тара обменная
    57600
    Единица измерения:
    ШТ
    Реактивы химические общелабораторного назначения
    Дата обновления: 25.01.2022
    Государственный стандартный образец серосодержащих соединений (ССС -1) ГСО 10518 -2014 состава: Н 2 S (3.3 ppm) + СН 3SH (2.7 ppm) + С 2 Н 5SH (2.1 ppm) + COS (2.3 ppm) + азот (ост.) (мол. доля) 5ДМ3 обменная тара
    87360
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы геодезические
    Дата обновления: 17.01.2022
    Нивелир оптический Leica NA524 300х200х220ММ 24х 1.9ММ 36ММ -20...+50ГРАД ЦЕЛЬС
    61740
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы геодезические
    Дата обновления: 17.01.2022
    Рейка телескопическая нивелирная Leica GTL4C 4М алюминий
    42255
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы цифровые электроизмерительные
    Дата обновления: 17.01.2022
    Считыватель телеметрии многофункциональный СТМ Эго 1.6ГГц -10...+60ГРАД ЦЕЛЬС РП ОНК-160, ОНК-140 250х200х50ММ в комплекте батарейка Крона 9В, карта памяти SD, паспорт
    29880
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 17.01.2022
    Узел управления электропневматический ЭПУУ-4-1 1.0…10.0МПа IP54 1ExdIIAT3 290х245х240ММ с выключателем ВкЭ-01-01
    105108,18
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
    Дата обновления: 17.01.2022
    Коробка соединительная КСВ-2И алюминиевый сплав взрывозащищенная IЕxdIIBT5Х IP66 УХЛ -60...+55ГРАД ЦЕЛЬС 25А 400В 355х317х218ММ
    51022,02
    Единица измерения:
    ШТ
    Реактивы химические общелабораторного назначения
    Дата обновления: 20.10.2021
    Государственный стандартный образец состава искусственной газовой смеси – имитатор природного газа (ИПГ-17) ГСО 10512-2014 С2Н6 (4,25%) + С3Н8(2,91 %) + i-С4Н10 (0,550 %) + n-С4Н10(0,590%) + neo- С5Н12(0,006%) + i-С5Н12(0,100%) + С5Н12(0,070%) + н-гексан (0,017%) + н-гептан (0,0100%) + н-октан (0,0040%) + кислород (0,0060%) + азот (2,85%) + двуокись углерода (0,950 %) + метан (ост.) (мол. доля) 10ДМ3 обменная тара ГОСТ 31371.7-2008
    81000
    Единица измерения:
    ШТ
    Гигрометры
    Дата обновления: 19.10.2021
    Гигрометр психрометрический ВИТ-1 20...90ПРОЦ 0...+25ГРАД ЦЕЛЬС толуол/метилкарбитол 325х120х50ММ ТУ 25-11.1645-84
    1000
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить