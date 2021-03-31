Журнал сборник ГРС А3 130ЛИСТ список оперативных телефонов 1СТР, список лиц, осуществляющих оперативные переключения на ГРС 1СТР, журнал распоряжений и телефонограмм 4ЛИСТ, журнал дефектов и неисправностей ГРС и ДО 5ЛИСТ, журнал выполненных работ по графику периодического ТОиР узлов и систем, зданий и сооружений ГРС и ДО 40ЛИСТ, журнал регистрации замечаний административно-производственного контроля за охраной труда и промышленной безопасностью 20ЛИСТ, журнал учета огневых и газоопасных работ 10ЛИСТ СТО Газпром2-2.3-1122-2017