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    Главная/Список поставщиков/ДОРОФЕЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

    ДОРОФЕЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

    ИНН
    КПП
    262309943294

    Продукция ДОРОФЕЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

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    Журналы и периодические издания печатные Эта группировка не включает: - электронные периодические издания, см. 58.14.20
    Дата обновления: 31.03.2021
    Журнал сборник ГРС А3 130ЛИСТ список оперативных телефонов 1СТР, список лиц, осуществляющих оперативные переключения на ГРС 1СТР, журнал распоряжений и телефонограмм 4ЛИСТ, журнал дефектов и неисправностей ГРС и ДО 5ЛИСТ, журнал выполненных работ по графику периодического ТОиР узлов и систем, зданий и сооружений ГРС и ДО 40ЛИСТ, журнал регистрации замечаний административно-производственного контроля за охраной труда и промышленной безопасностью 20ЛИСТ, журнал учета огневых и газоопасных работ 10ЛИСТ СТО Газпром2-2.3-1122-2017
    620
    Единица измерения:
    ШТ
    Журналы регистрационные из бумаги или картона
    Дата обновления: 31.03.2021
    Журнал оперативной документации ГРС А3 бумага белая, обложка картон 1.5-2ММ бумвинил 80Г/М2 368ЛИСТ
    670
    Единица измерения:
    ШТ
    Бланки из бумаги или картона
    Дата обновления: 01.09.2020
    Бланк Путевой лист грузового автомобиля типовая межотраслевая форма №4-П А4 1+0 Постановление №78 Госкомстата России от 28.11.97
    0,68
    Единица измерения:
    ШТ
    Бланки из бумаги или картона
    Дата обновления: 01.09.2020
    Бланк Путевой лист грузового автомобиля типовая межотраслевая форма №4-С А4 1+0 Постановление №78 Госкомстата России от 28.11.97
    0,68
    Единица измерения:
    ШТ
    Бланки из бумаги или картона
    Дата обновления: 01.09.2020
    Бланк Путевой лист легкового автомобиля типовая межотраслевая форма №3 А5 1+0 Постановление №78 Госкомстата России от 28.11.97
    0,42
    Единица измерения:
    ШТ
    Бланки из бумаги или картона
    Дата обновления: 01.09.2020
    Бланк Путевой лист автомобильного крана внутренняя форма А4 согласно образцу индивидуального заказа 1+0
    0,68
    Единица измерения:
    ШТ
    Бланки из бумаги или картона
    Дата обновления: 01.09.2020
    Бланк Путевой лист автобуса необщего пользовани типовая межотраслевая форма №6 спец А4 1+0 Постановление №78 Госкомстата России от 28.11.97
    0,68
    Единица измерения:
    ШТ
    Бланки из бумаги или картона
    Дата обновления: 01.09.2020
    Бланк Путевой лист автомобильного крана типовая межотраслевая форма №3 спец А4 1+0 Постановление №78 Госкомстата России от 28.11.97
    0,68
    Единица измерения:
    ШТ
    Журналы регистрационные из бумаги или картона
    Дата обновления: 26.08.2020
    Журнал выдачи путевых листов автомобилей А4 картон синий 1.5ММ бумага белая 80Г/М2 297х210ММ 120ЛИСТ переплет №7 ГОСТ 7.84-2002 ООО Бизнес ПРЕСС, Ставропольский край, г. Изобильный Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Журналы регистрационные из бумаги или картона
    Дата обновления: 26.08.2020
    Журнал учета выезда и возврата автотранспорта внутренняя форма А4 картон синий 1.5ММ бумага белая 80Г/М2 297х210ММ 100ЛИСТ согласно образцу индивидуального заказа переплет №7
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Журналы регистрационные из бумаги или картона
    Дата обновления: 26.08.2020
    Журнал учета технического состояния при выпуске и возвращении а/м с линии внутренняя форма А4 картон синий 1.5ММ бумага белая 80Г/М2 297х210ММ 120ЛИСТ согласно образцу индивидуального заказа переплет №7
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Журналы регистрационные из бумаги или картона
    Дата обновления: 26.08.2020
    Журнал учета приема и сдачи дежурств на объете внутренняя форма 120ЛИСТ согласно образцу индивидуального заказа
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Журналы регистрационные из бумаги или картона
    Дата обновления: 26.08.2020
    Журнал вахтенный А4 картон синий 1.5ММ бумага белая 80Г/М2 297х210ММ 120ЛИСТ переплет №7 ГОСТ 322-70
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Журналы регистрационные из бумаги или картона
    Дата обновления: 13.08.2020
    Журнал оперативной документации ГРС А3 бумвинил синий, бумага белая 80Г/М2 239ЛИСТ переплет №7, с нанесением названия журнала способом горячего тиснения.
    820
    Единица измерения:
    ШТ
    Журналы регистрационные из бумаги или картона
    Дата обновления: 26.06.2020
    Журнал регистрации инструктажа по основам документационного обеспечения управления для соблюдения правил работы с документами в Южном филиале А4 картон 0.9ММ/бумага офсетная 80Г/М2 книжная ориентация 100ЛИСТ
    400
    Единица измерения:
    ШТ
    Журналы регистрационные из бумаги или картона
    Дата обновления: 25.06.2020
    Журнал регистрации должностных инструкций А4 картон 0.9ММ/бумага офсетная 80Г/М2 книжная ориентация 200ЛИСТ
    600
    Единица измерения:
    ШТ
    Журналы регистрационные из бумаги или картона
    Дата обновления: 21.05.2020
    Журнал распоряжений по цеху А4 картон 0.9ММ/бумага офсетная 80Г/М2 книжная ориентация 100ЛИСТ
    400
    Единица измерения:
    ШТ
    Журналы регистрационные из бумаги или картона
    Дата обновления: 21.05.2020
    Журнал осмотра шлифовальных и отрезных кругов А4 картон 0.9ММ/бумага офсетная 80Г/М2 книжная ориентация 100ЛИСТ
    400
    Единица измерения:
    ШТ
    Журналы регистрационные из бумаги или картона
    Дата обновления: 21.05.2020
    Журнал учета электроинструмента А4 картон 0.9ММ/бумага офсетная 80Г/М2 книжная ориентация 100ЛИСТ
    400
    Единица измерения:
    ШТ
    Журналы регистрационные из бумаги или картона
    Дата обновления: 21.05.2020
    Журнал учета показаний расхода воды А4 картон 0.9ММ/бумага офсетная 80Г/М2 книжная ориентация 100ЛИСТ
    400
    Единица измерения:
    ШТ
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