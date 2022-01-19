Видеокамера IP АйТек ПРО IPr-OPZ 5Mp FC II IP67 30К/С 3072х1728 H.265/H.264/H.265+/H.264+ 12В TCP/IP, HTTP, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, FTP, NTP, RTP/RTSP, SNMP, SMTP, DNS, HTTPS, ONVIF Web Browser Microsoft Internet Explorer 9.0 Starvis sony CMOS IMX335 5Мпикс 1/2.8"ДЮЙМ 2.7-13.5ММ 40М Ethernet (10/100 Base-T) microSD 256ГБ 242х88ММ 0.836Г
Дата обновления: 17.01.2022
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