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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИПАКС +"

    ООО "ВИПАКС +"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    5902140005
    590401001
    Поставщик является производителем!

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИПАКС +"

    Сортировать по
    Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные
    Дата обновления: 19.01.2022
    Контроллер двухпроводной линии связи Болид С-2000-КДЛ 10.2-28.4В 4ВТ 156х107х39ММ АЦДР.426469.012
    2382,13
    Единица измерения:
    ШТ
    Видеокамеры
    Дата обновления: 17.01.2022
    Видеокамера IP АйТек ПРО IPr-OPZ 5Mp FC II IP67 30К/С 3072х1728 H.265/H.264/H.265+/H.264+ 12В TCP/IP, HTTP, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, FTP, NTP, RTP/RTSP, SNMP, SMTP, DNS, HTTPS, ONVIF Web Browser Microsoft Internet Explorer 9.0 Starvis sony CMOS IMX335 5Мпикс 1/2.8"ДЮЙМ 2.7-13.5ММ 40М Ethernet (10/100 Base-T) microSD 256ГБ 242х88ММ 0.836Г
    26900
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 17.01.2022
    Терминал доступа санитарно-контрольный АйТек ПРО 36.6 V2 215х125х25ММ 12В 5ВТ IP20 -10...+55ГРАД ЦЕЛЬС определение и распознавание лиц, идентификация температуры тела и наличия маски
    77420
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая
    Дата обновления: 17.01.2022
    Видеорегистратор IP Domination IP-9-4-MDR 9 аудиоканалов, 9 видеоканалов 220-240В 300ВТ 8КГ 430х400х90ММ 14ТБ 800МБИТ/С H.264/H.265
    75000
    Единица измерения:
    ШТ
    Части и принадлежности звукового и видеооборудования
    Дата обновления: 17.01.2022
    Блок системный Domination СБ-УРМ-U23-MT-PRO 1хVGA, 1хDVI-D, 1хHDMI 1920х1080 220-240В 190х440х390ММ встроенная сетевая плата 1хLAN 10/100/1000Mbps ОС Windows 10 Professional
    110000
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охранно-пожарные
    Дата обновления: 17.01.2022
    Кронштейн для монтажа санитарно-контрольного терминала доступа АйТек ПРО GS36.6 215х33ММ белый
    4499
    Единица измерения:
    ШТ
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 14.01.2022
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 24AWG 4 пары Cat 5e бухта 305М
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Арматура кабельная
    Дата обновления: 14.01.2022
    Кабель-канал 25х16ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    М
    Видеокамеры
    Дата обновления: 03.12.2021
    IP-камера уличная антивандальная Bolid VCI-222 1/2.7” КМОП 1920х1080 2.8ММ IP67 12В 30М
    3744
    Единица измерения:
    ШТ
    Части прочего электрического оборудования для автотранспортных средств и мотоциклов
    Дата обновления: 21.04.2021
    Повторитель интерфейсов радиокальный С2000-РПИ с внешней антенной и угловым разъемом (RP-SMA) арт.АЦДР.425664.001
    3183,25
    Единица измерения:
    ШТ
    Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
    Дата обновления: 09.02.2021
    Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5ММ2
    58
    Единица измерения:
    М
    Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные
    Дата обновления: 17.12.2020
    Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М 105ДБ 12В 20мА IP56 65х65х50ММ ТУ 4372-001-49518441-99
    160,66
    Единица измерения:
    ШТ
    Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные
    Дата обновления: 15.12.2020
    Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ
    7147,05
    Единица измерения:
    ШТ
    Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые
    Дата обновления: 26.10.2020
    Преобразователь интерфейса Болид С2000-ПИ RS-232/RS-485 -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС 10-28В IP41 102х107х39ММ
    3140,08
    Единица измерения:
    ШТ
    Аккумуляторы электрические и их части
    Дата обновления: 20.10.2020
    Батарея аккумуляторная Delta DTM 1217 12В 17А.Ч 181х77х167ММ 5.7КГ
    3360,05
    Единица измерения:
    ШТ
    Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные
    Дата обновления: 05.06.2020
    Блок сигнально-пусковой релейный Болид С2000-СП1 исп.01 4 12-24В RS-485 -30...+55ГРАД ЦЕЛЬС IP40 157х107х36ММ АЦДР.425412.001-01 7А
    2141,56
    Единица измерения:
    ШТ
    Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные
    Дата обновления: 05.06.2020
    Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ IP40 6ШТ АЦДР.425412.003 156х107х39ММ
    2849,39
    Единица измерения:
    ШТ
    Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
    Выключатель автоматический модульный IEK ВА47-29 3А C IP20 230В 1P 4.5КА УХЛ4 MVA20-1-003-C
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства связи радиоэлектронные Эта группировка в том числе включает: - земные станции спутниковой связи и вещания; - оборудование радиорелейной связи; - базовые станции и ретрансляторы сетей подвижной радиотелефонной связи; - базовые станции и ретрансляторы сетей подвижной радиосвязи; - оборудование телевизионного вещания и радиовещания; - базовые станции и ретрансляторы сетей радиодоступа
    Радиостанция портативная Motorola DP-2400E 403-527МГц 4ВТ 16 1400МАЧ Li-Ion 122x56x37ММ 290Г MDH02RDC9VA1_N
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели пожарные
    Оповещатель пожарный световой Блик-С-24 "Автоматика отключена" НКСТ.425548.006-03.09 24В 0.04А IP41 красный 316х112х13.5ММ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить