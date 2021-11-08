Холодильник фармацевтический двухкамерный POZIS ХФД-280 для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов +2...+15ГРАД ЦЕЛЬС 280Л комплектация: 2 компрессора, 6 полок, тонированные стеклянные двери-2ШТ, сосуд- 4ШТ, ключ от верхней камеры 2ШТ, кключ от нижней камеры 2ШТ, ерш - 1ШТ, ручка - 1ШТ, винт 4.2х32 - 2ШТ, накладка - 1ШТ, кронштейн - 1ШТ, замок с корпусом - 1ШТ, заглушка - 6ШТ, основание заглушки - 4ШТ, гарантийная карта - 1ШТ, руководство по эксплуатации - 1ШТ, упаковка - 1ШТ АО "ПОЗИС" Россия 1683ММ 610ММ 596ММ 84.5КГ R600а 1.42КВТ.Ч 2ГОД ТУ 94252-207-07503307-2014