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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭКС-ЮГ"

    ООО "ИМПЭКС-ЮГ"

    ИНН
    КПП
    2311092294
    231201001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЭКС-ЮГ"

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    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 08.11.2021
    Холодильник однокамерный Кондор 10+ для хранения медотходов класса "Б" 111Л 0...+10ГРАД ЦЕЛЬС бактерицидная лампа 500х860х530ММ 28КГ
    36000
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование холодильное прочее
    Дата обновления: 27.10.2021
    Холодильник фармацевтический двухкамерный POZIS ХФД-280 для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов +2...+15ГРАД ЦЕЛЬС 280Л комплектация: 2 компрессора, 6 полок, тонированные стеклянные двери-2ШТ, сосуд- 4ШТ, ключ от верхней камеры 2ШТ, кключ от нижней камеры 2ШТ, ерш - 1ШТ, ручка - 1ШТ, винт 4.2х32 - 2ШТ, накладка - 1ШТ, кронштейн - 1ШТ, замок с корпусом - 1ШТ, заглушка - 6ШТ, основание заглушки - 4ШТ, гарантийная карта - 1ШТ, руководство по эксплуатации - 1ШТ, упаковка - 1ШТ АО "ПОЗИС" Россия 1683ММ 610ММ 596ММ 84.5КГ R600а 1.42КВТ.Ч 2ГОД ТУ 94252-207-07503307-2014
    39990
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях
    Дата обновления: 12.10.2021
    Ингалятор компрессорный MEDPLUS 1 0.24-0.25 17Л/МИН 7МЛ 54ДБ 220В 180х250х280ММ 4.2КГ с принадлежностями Р 6, комплектация: электронный блок, взрослая маска – 5ШТ, детская маска - 5ШТ, мундштук - 5ШТ, трубка силиконовая - 5ШТ, небулайзер с тремя пистонами -5ШТ, фильтр - 1ШТ, инструкция на русском языке - 1ШТ
    69569
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 12.10.2021
    Прибор для лечения транскраниальный импульсный биполярный с акустическим воздействием Электростимулятор Трансаир-07 220В 4КГ 290х260х155ММ 50/ 125;250;500; 1000;2000;4000;8000ГЦ комплектация: оголовье с электродами -2ШТ, прокладки фланелевые, комплект (1 большая, 2 малых) - 12ШТ, наушники - 1ШТ, руководство по эксплуатации -1ШТ, сборник статей на съемном носителе - 1ШТ, кейс (упаковка) - 1ШТ ТУ 9444-007-44333151-2005 ООО "ЦЕНТР ТЭС" Россия
    536815
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях
    Дата обновления: 11.10.2021
    Термометр инфракрасный бесконтактный B.Well WF-4000 0...+110ГРАД 1С 5-8СМ 95Г 153х93х41ММ 2 батареи 1.5В типа АА 24МЕС
    2823
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Тонометр автоматический B.Well PRO-33 (M-L) для измерения артериального давления и частоты пульса 87х53х122ММ 22-42СМ с адаптером
    2485
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 11.10.2021
    Манжета на плечо B.Well WA-C-ML для тонометра 22-42СМ 1 трубка, металлическое кольцо, съемный чехол
    1080
    Единица измерения:
    ШТ
    Аккумуляторы электрические и их части
    Дата обновления: 11.10.2021
    Аккумулятор для дефибриллятора GE Responder 1000/1100 15D-AA1000 18В 1А.Ч 116х48х28ММ 0.29КГ 92916531
    2592
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов
    Дата обновления: 09.09.2021
    Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-101 Z-образно сложенная термобумага 70х80ММ 76х57ММ 320х240 3/6/12 каналов 12ШТ программное обеспечение Memory, в комплекте с принадлежностями и сумкой Шиллер АГ Швейцария
    240000
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов
    Дата обновления: 09.09.2021
    Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-102 G2 210ММ Z-образно сложенная термобумага 8" 1024х768 12 каналов 12ШТ 319х384х90ММММ 4.5КГ с принадлежностями Шиллер АГ Швейцария
    400000
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 09.09.2021
    Тонометр автоматический TM-2655P от 30 до 200УД/МИН 10-280ММ РТ СТ 241х390х324ММ 18-48СМ ЭЙ энд ДИ Компани Лимитед Япония
    178000
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части
    Дата обновления: 02.09.2021
    Диван медицинский ДМ.02.00 1450х750х770ММ светло-серый мрамор винилискожа ДСП/поролон ООО МК "АСК" Россия
    32500
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части
    Дата обновления: 05.08.2021
    Шкаф медицинский комбинированный Набор медицинской мебели для лаборатории вариант №1 МФ1-ШМЛ-09 для документов ЛДСП МДФ, ХДФ, кромка ПВХ белый/синий 382х800х1900ММ ТУ 32.50.30-003-62781864-2018 ООО "Медицинофф"
    21820
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части
    Дата обновления: 05.08.2021
    Шкаф медицинский Набор медицинской мебели для палаты пациента вариант №1 МФ1-ШДО-01 для одежды ЛДСП МДФ, ХДФ, кромка ПВХ белый/синий 606х400х1900ММ ТУ 32.50.30-003-62781864-2018 ООО "Медицинофф"
    13500
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части
    Дата обновления: 05.08.2021
    Шкаф медицинский Набор медицинской мебели для палаты пациента вариант №1 МФ1-ШДО-02 для одежды ЛДСП МДФ, ХДФ, кромка ПВХ белый/синий 606х800х1900ММ ТУ 32.50.30-003-62781864-2018 ООО "Медицинофф"
    24000
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части
    Дата обновления: 05.08.2021
    Тумба медицинская подкатная Набор медицинской мебели для лаборатории вариант №1 МФ1-ТПЛ-05 456х454х810ММ белый/синий ЛДСП, МДФ, ХДФ, кромка ПВХ с дверкой и полкой, на колесах ТУ 32.50.30-003-62781864-2018 ООО "Медицинофф"
    6800
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части
    Дата обновления: 05.08.2021
    Стол медицинский для кабинета врача двухтумбовый Набор медицинской мебели для лаборатории вариант №1 МСК 602 600х1500х750ММ белый/синий ЛДСП, МДФ тумба с 3 ящиками и полкой, тумба с дверкой и полкой ООО "Медицинофф" ТУ 32.50.30-003-62781864-2018
    14700
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части
    Дата обновления: 05.08.2021
    Стол медицинский для кабинета врача однотумбовый Набор медицинской мебели для лаборатории вариант №1 МФ1-СЛТ-11 600х1300х750ММ белый/синий ЛДСП, МДФ 3 ящика ООО "Медицинофф" ТУ 32.50.30-003-62781864-2018
    12500
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части
    Дата обновления: 05.08.2021
    Стол медицинский для кабинета врача Набор медицинской мебели для лаборатории вариант №1 МФ1-СЛ-07 600х1300х750ММ белый ЛДСП ООО "Медицинофф" ТУ 32.50.30-003-62781864-2018
    4221,82
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель для офисов и предприятий торговли
    Дата обновления: 05.08.2021
    Кресло для руководителя Metta SU-BK-8 ткань/сетка/хромированный металл синий 14.9КГ Top Gun с подлокотниками и подголовником, на колесах ООО "Компания "Метта"
    15000
    Единица измерения:
    ШТ
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