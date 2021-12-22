Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД"

    ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД"

    ИНН
    КПП
    5908006119
    590801001

    Продукция ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД"

    Сортировать по
    Краски полиграфические
    Эмаль НЦ 132П белая ведро 20КГ ГОСТ 6631-74 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Краски полиграфические
    Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-25 белая ведро 20КГ ГОСТ 5406-84 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
    Лак быстросохнущий «Мебль» бесцветный ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
    Краска акриловая водно-дисперсионная ВД-АК-191 белая ведро для окраски оштукатуренных, зашпаклеванных бетонных, газобетонных, кирпичных, деревянных, ранее окрашенных поверхностей, поверхностей из ДВП, ДСП, ГВЛ и ГКЛ, асбоцементных плит ТУ 2316-005-07507802-2004 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
    Краска акриловая водно-дисперсионная «Акродом-Т» белая ведро для защиты и декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений по асбоцементным, бетонным, оштукату ренным, каменным поверхностям СТО 07507802.008-2009 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
    Краска акриловая водно-дисперсионная «Акродом-Люкс» белая ведро для окраски дверных и оконных блоков, стен и строительных конструкций по оштукатуренным, бетонным, газобетонным, кирпичным, деревянным, ранее окрашенным поверхностям, поверхностям из ДВП, ДСП, ГВЛ и ГКЛ, а также по предварительно загрунтованной ме-таллической поверхности ТУ 2316-012-07507802-2005 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
    Грунт водно-дисперсионный акриловый с антисептиком бесцветный 100-250 г/м2 для грунтования перед покраской изделий из древесины (оконных и дверных блоков и т.п.), а также новых и подлежащих ремонту наружных и внутренних поверхностей зданий из кирпича, бетона, штукатурки, гипсокартона ДВП, ДСП При температуре (20 ± 2) ̊С – не более 1 часа ТУ 2313-036-07507802-2006 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Полиакрилаты в первичных формах
    Сополимер акрилатов "Акрокам" органорастворимый для лакокрасочных материалов различного назначения (ОПК) ФКП "Пермский пороховой завод"
    Не указана
    Единица измерения:
    Т
    Пасты суховальцованные
    Паста суховальцованная пигмент, развальцованный с нитроцеллюлозой, пластификатором и диспергатором СВП для изготовления обычных нитроэмалей 20КГ бумажный мешок ТУ 84-186-88 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
    Растворитель Р-4 40КГ для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол, эмалей ХП-799, ХП-799С и других пленкообразующих веществ (за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной) ГОСТ 7827 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки)
    Растворитель 646 40КГ для разбавления нитроцеллюлозных эмалей, лаков и шпатлевок общего назначения, краски АК-539, ЛКМ серии «Акромет» производства ФКП «ППЗ» . Кроме того, используется для обезжиривания различных поверхностей ГОСТ 18188-72 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КГ
    Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки
    Клеенка для обеденного стола на нетканой основе "О" 25ПОГ М 1300ММ ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    РУЛ
    Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки
    Клеенка для обеденного стола на нетканой основе "Декомир плюс" 20ПОГ М 1300-1350ММ 350-400 гр/м² ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    РУЛ
    Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки
    Клеенка для обеденного стола на нетканой основе "Декомир" 20ПОГ М 1300-1350ММ 350-400 гр/м² ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    РУЛ
    Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки
    Клеенка для обеденного стола на тканевой и нетканой основе "Классика" 25ПОГ М 1260-1300ММ 210-280 гр/м² ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    РУЛ
    Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки
    Клеенка для обеденного стола на тканевой основе с ПВХ - покрытием "Триумф" 25ПОГ М 1260-1300ММ 280 (±50) гр/м² ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    РУЛ
    Изделия из пряжи и лент, не включенные в другие группировки
    Клеенка для обеденного стола Декоративная ткань с защитным экополимерным покрытием "Фестиваль 20ПОГ М 1400ММ ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    РУЛ
    Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
    Эмаль по металлу Быстросохнущая грунт-эмаль,нитроцеллюлозная НЦ-5123 Красно-коричневый ГОСТ 7462-73 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    Т
    Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
    Эмаль по металлу Быстросохнущая, для внутренних работ,нитроцеллюлозная НЦ-25 белый ГОСТ 5406-84 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    Т
    Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
    Эмаль по металлу Быстросохнущая, для внутренних работ,нитроцеллюлозная НЦ-132П Зеленый ГОСТ 6631-74 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    Т
    Позвонить