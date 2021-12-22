Грунт водно-дисперсионный акриловый с антисептиком бесцветный 100-250 г/м2 для грунтования перед покраской изделий из древесины (оконных и дверных блоков и т.п.), а также новых и подлежащих ремонту наружных и внутренних поверхностей зданий из кирпича, бетона, штукатурки, гипсокартона ДВП, ДСП При температуре (20 ± 2) ̊С – не более 1 часа ТУ 2313-036-07507802-2006 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия