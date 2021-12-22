Краска акриловая водно-дисперсионная «Акродом-Люкс» белая ведро для окраски дверных и оконных блоков, стен и строительных конструкций по оштукатуренным, бетонным, газобетонным, кирпичным, деревянным, ранее окрашенным поверхностям, поверхностям из ДВП, ДСП, ГВЛ и ГКЛ, а также по предварительно загрунтованной ме-таллической поверхности ТУ 2316-012-07507802-2005 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия
Краска акриловая водно-дисперсионная «Акродом-Люкс» белая ведро для окраски дверных и оконных блоков, стен и строительных конструкций по оштукатуренным, бетонным, газобетонным, кирпичным, деревянным, ранее окрашенным поверхностям, поверхностям из ДВП, ДСП, ГВЛ и ГКЛ, а также по предварительно загрунтованной ме-таллической поверхности ТУ 2316-012-07507802-2005 ФКП "ПЕРМСКИЙ ПОРОХОВОЙ ЗАВОД" Россия