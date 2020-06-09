Клапан регулирующий 88-21115, поз. LV-4001 Ду25ММ В комплекте поставки: Интеллектуальный позиционер SVI2АР-3, сигнал 4-20 мА+HART, расширенная диагностика, взрывозащита 0ExiaIICT6/T5/T4, IP 66, два манометра кабельный ввод под диаметр 9,4…14ММ, электрическое присоединение 1/2" NPT, фильтр-регулятор 78.4, настроен на давление питания указанное в таблице, неустановленный прямой фитинг из нержавеющей стали под трубку 8x1ММ, присоединение 1/4" NPT, ответные фланцы ст.09Г2С, прокладки, крепеж.
Клапан регулирующий 88-21115, поз. LV-4001 Ду25ММ В комплекте поставки: Интеллектуальный позиционер SVI2АР-3, сигнал 4-20 мА+HART, расширенная диагностика, взрывозащита 0ExiaIICT6/T5/T4, IP 66, два манометра кабельный ввод под диаметр 9,4…14ММ, электрическое присоединение 1/2" NPT, фильтр-регулятор 78.4, настроен на давление питания указанное в таблице, неустановленный прямой фитинг из нержавеющей стали под трубку 8x1ММ, присоединение 1/4" NPT, ответные фланцы ст.09Г2С, прокладки, крепеж.