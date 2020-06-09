Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/Общество с ограниченной ответственностью "Компания Арго"

    ООО "Компания Арго"

    ИНН
    КПП
    4205015380
    502401001

    Продукция Общество с ограниченной ответственностью "Компания Арго"

    Сортировать по
    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
    Дата обновления: 09.06.2020
    Датчик давления Метран-150TG3(0...1.6 МПа) 2G 2 1 A M5EM 2F 2 B1 K14
    56140
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические
    Позиционер SVI2-21113111 4-20МА IP66 Комплектация: два манометра, без каб.ввода + Монтажный комплект для позиционера SVI2 на привод Fisher 657 размер 30-60 + Фильтр-регулятор 78-40, без дисплея и кнопок
    238832
    Единица измерения:
    ШТ
    Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и предохранительные
    Клапан регулирующий 88-21115, поз. LV-4001 Ду25ММ В комплекте поставки: Интеллектуальный позиционер SVI2АР-3, сигнал 4-20 мА+HART, расширенная диагностика, взрывозащита 0ExiaIICT6/T5/T4, IP 66, два манометра кабельный ввод под диаметр 9,4…14ММ, электрическое присоединение 1/2" NPT, фильтр-регулятор 78.4, настроен на давление питания указанное в таблице, неустановленный прямой фитинг из нержавеющей стали под трубку 8x1ММ, присоединение 1/4" NPT, ответные фланцы ст.09Г2С, прокладки, крепеж.
    430882,9
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки
    Ротаметр H 250 RR 25ММ PN40 200...2000КГ/Ч K25.4 B1 EN 1092-1 −40…+65ГРАД ЦЕЛЬС
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки
    Ротаметр H 250 RR 15ММ PN40 60...600КГ/Ч K15.8 B1 EN 1092-1 −40…+65ГРАД ЦЕЛЬС
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Выключатели и переключатели пакетные
    Выключатель концевой взрывозащищенный КВД610d 1Ex d IIC T6 Gb
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
    Клапан запорный DN50 PN1.6МПА пневмопривод фланцевый -60...+225ГРАД ЦЕЛЬС "А" по ГОСТ 9544 УХЛ1 -60...+70ГРАД ЦЕЛЬС Руст 310-1 УХЛ1 ТУ 3742-002-41554973-98 в комплекте с ответными фланцами ГОСТ 33259-2015 соединение «гладкое» (фланец с соединительным выступом) (исполнение В) с прокладками, крепежом, фильтр-редуктором РДФ-300, концевым выключателем КВД 610d, электропневматическим клапаном ЭПК 300 и ЗИП: комплект сальниковых фторопластовых уплотнений (6шт.) и графлексовых прокладок (2 шт.), прокладки межфланцевые (2 шт.)
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить