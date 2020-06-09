Клапан запорный DN50 PN1.6МПА пневмопривод фланцевый -60...+225ГРАД ЦЕЛЬС "А" по ГОСТ 9544 УХЛ1 -60...+70ГРАД ЦЕЛЬС Руст 310-1 УХЛ1 ТУ 3742-002-41554973-98 в комплекте с ответными фланцами ГОСТ 33259-2015 соединение «гладкое» (фланец с соединительным выступом) (исполнение В) с прокладками, крепежом, фильтр-редуктором РДФ-300, концевым выключателем КВД 610d, электропневматическим клапаном ЭПК 300 и ЗИП: комплект сальниковых фторопластовых уплотнений (6шт.) и графлексовых прокладок (2 шт.), прокладки межфланцевые (2 шт.)