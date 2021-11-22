Набор подарочный Тепло рук состав:1. Арахис в сахаре 150Г в пакете зип-лок, цвет пакета-синий. 2. Чай зеленый цитрусовый купаж, 50Г, состав: смесь зеленых китайских чаев, цукаты, ароматизатор, упаковка: картонная, в форме подушечки 3. Перчатки сенсорные , материал: полиакриловое волокно, размер: 24х8.5СМ 4. Подарочная упаковка: коробка-футляр , размер: 21х21х10СМ, картон односторонний 300Г/М2, 4+0, глянцевая ламинация. 5. Обечайка с логотипом, одевается на подарочную коробку-футляр. Дизайн и размер обечайки согласовывается с Заказчиком