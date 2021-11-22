Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСКОТРЕНД ГРУПП"

    ООО "РОСКОТРЕНД ГРУПП"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    6672210360
    668501001
    Поставщик является производителем!

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСКОТРЕНД ГРУПП"

    Сортировать по
    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 22.11.2021
    Набор подарочный Тепло рук состав:1. Арахис в сахаре 150Г в пакете зип-лок, цвет пакета-синий. 2. Чай зеленый цитрусовый купаж, 50Г, состав: смесь зеленых китайских чаев, цукаты, ароматизатор, упаковка: картонная, в форме подушечки 3. Перчатки сенсорные , материал: полиакриловое волокно, размер: 24х8.5СМ 4. Подарочная упаковка: коробка-футляр , размер: 21х21х10СМ, картон односторонний 300Г/М2, 4+0, глянцевая ламинация. 5. Обечайка с логотипом, одевается на подарочную коробку-футляр. Дизайн и размер обечайки согласовывается с Заказчиком
    512,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия для новогодних и рождественских праздников
    Дата обновления: 07.10.2021
    Набор новогодний подарок "Новогоднее настроение" 1. Игрушка мягкая малыш Тигруля. 2. Магический шар желаний. 3. Набор кондитерский 700Г Подарочная коробка с веревочной ручкой «Запутанные следы» 23х12х35СМ
    975
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия художественной обработки дерева
    Набор подарочный Ветеран юбилейный часы настенные, алюминиевый композитный лист, пластик двуслойный для гравировки,оргстекло, стразы, часовой механизм. В коробке, с символикой. Лазерная резка, лазерная гравировка, склейка, сборка, упаковка готовой продукции
    2485
    Единица измерения:
    ШТ
    Игрушки и украшения елочные
    Игрушка ёлочная Шар «Звездный след» 100ММ с отпечатком ладошки вашего малыша
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Часы наручные и карманные электронно-механические прочие
    Смарт браслет Portobello Trend Only OLED-дисплей 85х142х30ММ силикон с логотипом ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия для новогодних и рождественских праздников
    Набор новогодний подарок детский Петушок «Петр Петрович» мягкая игрушка-конфетница 26СМ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял)
    Плед двухсторонний с рисунком РОСКОТРЕНД Домики 15348 100% полиэстер 200Г/М2 150х200СМ коробка-чемоданчик
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины)
    Свеча аромасвеча Ebony wood соевый воск 80х100ММ 260Г 16041 РОСКОТРЕНД
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Чашка чайная Домики китайский фарфор 330МЛ 165х165х120ММ с блюдцем (чайная пара) 15829
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с часовым механизмом для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой; будильники и настенные часы; часы прочие
    Часы настенные интерьерные Домики Д-logo дерево, анодированный алюминий венге 310х310ММ с футляром оригинального дизайна
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Материалы и изделия технического назначения прочие, не включенные в другие группировки
    Чехол Домики для чемодана 61х66СМ полиэстер
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Подушки
    Подушка РОСКОТРЕНД Домики. День 8058 декоративная интерьерная холлофайбер полиэстер 35х35СМ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Подушки
    Подушка РОСКОТРЕНД Домики. Ночь 8059 декоративная интерьерная холлофайбер полиэстер 35х35СМ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    Сумка газетница Домики 330х200х310ММ PU-кожа, текстиль, металл 15356 РОСКОТРЕНД
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины)
    Свеча аромасвеча Amber wood соевый воск 80х100ММ 260Г 16040 РОСКОТРЕНД
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    Сумка шоппер Домики 400х400ММ canvas 12 oz хлопок 100% 7326 РОСКОТРЕНД
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы
    Устройство зарядное беспроводное QI Power bank Зарядка для гаджетов ABS пластик 10000mAh 5V, 2.0A 153х75х16ММ 21497
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы
    Устройство зарядное подставка для смартфона Power bank Зарядка мобильных устройств ABS пластик 9V 1.5A/5V 2A 87х70х111ММ 21750
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы
    Устройство зарядное soft touch Зарядка для гаджетов 5000mAh 5V, 1A 00-00014777
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой
    Набор дорожный Корзина для пикника складная корзина-сумка с бокалами, тарелками и столовыми приборами. На 2 персоны 370х230х230ММ 00-00005803
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить