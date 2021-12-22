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    Главная/Список поставщиков/Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Сергеевич

    ИП Мальцев Николай Сергеевич

    ИНН
    КПП
    524709271660

    Продукция Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Сергеевич

    Сортировать по
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Многофункциональное устройство (МФУ) Samsung Xpress M2070
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Компьютеры, их части и принадлежности
    Компьютер персональный Некс Оптима Asus H110M-K Soc-1151 Intel H110 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) Gb Процессор Intel Original Core i5 7400 Soc-1151 (BX80677I57400 S R32W) (3GHz/Intel HD Память DDR4 8Gb 2133MHz Kingston KVR21N15S8/8 RTL PC4-17000 CL15 DIMM 288-p Накопитель SSD Kingston SATA III 120Gb SA400S37/120G A400 2.5" Корпус Slim Case InWin BL641 Black 300W 4*USB+AirDuct+Fan+AudiomATX*6102794 Клавиатура Logitech K120 черный USB Мышь Logitech B100 черный оптическая (800dpi) USB (2but) с монитором Samsung 27" C27F390FHI
    49200
    Единица измерения:
    ШТ
    Компьютеры, их части и принадлежности
    Системный блок intel Core i7 8700K CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M1A2666C16 DDR4 - 16Гб 2666 - 2 шт SSD накопитель KINGSTON UV400 SUV400S37/480G 480Гб - 4 шт ATX ACCORD SKY-01, Midi-Tower ASROCK Z370M PRO4 AEROCOOL VX-750
    115700
    Единица измерения:
    ШТ
    Компьютеры, их части и принадлежности
    Системный блок GIGANT: i7/ AERO-500/AEROCOOL VX-450/H110M-PLUS/8Гб*2/128Гб/P300/ DVD-RW / DEEPCOOL XFAN
    57400
    Единица измерения:
    ШТ
    Компьютеры, их части и принадлежности
    Системный блок AMD FX 4300 AMD AM3+ 3.8Ghz Patriot DDR3 2Гб 1600х2 HDD Toshiba 500Гб SATA III 3.5" интегрированная интегрированный Mini-Tower mATX 400Вт интегрированная SocketAM3+ чипсет AMD 760G & AMD SB710 DDR3 mATX 1 год 400Вт
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro M426dw
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    Многофункциональное устройство (МФУ) Canon i-SENSYS MF421dw
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
    Моноблок Acer C22-865 21.5ДЮЙМ 1920x1080 IPS Win10 Intel Core i5 1.6GHz 4ГБАЙТ 1ТБ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
    Поставка коммуникационного оборудования с последующим монтажом коммуникационного оборудования и структурированной кабельной системы
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить