Компьютер персональный Некс Оптима Asus H110M-K Soc-1151 Intel H110 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) Gb Процессор Intel Original Core i5 7400 Soc-1151 (BX80677I57400 S R32W) (3GHz/Intel HD Память DDR4 8Gb 2133MHz Kingston KVR21N15S8/8 RTL PC4-17000 CL15 DIMM 288-p Накопитель SSD Kingston SATA III 120Gb SA400S37/120G A400 2.5" Корпус Slim Case InWin BL641 Black 300W 4*USB+AirDuct+Fan+AudiomATX*6102794 Клавиатура Logitech K120 черный USB Мышь Logitech B100 черный оптическая (800dpi) USB (2but) с монитором Samsung 27" C27F390FHI