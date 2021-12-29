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    Главная/Список поставщиков/Гришина Татьяна Андреевна

    Гришина Татьяна Андреевна

    ИНН
    КПП
    666006801179

    Продукция Гришина Татьяна Андреевна

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    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 29.12.2021
    Набор подарочный Men с фирменной символикой набор инструментов (мини отвертки 6ШТ, одна прорезиненная ручка, девять насадок в холдере: 3 типа Philips (PH1, PH2, PH3), 3 плоские (4, 6, 7ММ), 3 фигурные (PZ1, PZ2, PZ3), 1 адаптер, 4 ключа (размер 3, 4, 5), 4 разъема (7, 8, 9, 10ММ) и светодиодный фонарь серебристого цвета (12 светодиодов) кашированная коробка, выполненная по индивидуальному дизайну, согласованному с заказчиком, цветность 4+0
    1297,35
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 29.12.2021
    Набор подарочный Миледи с фирменной символикой для сыра нержавеющая сталь/дерево коричневый 4 предмета - деревянная сервировочная доска и 3 ножа для сыра d260х35 кашированная коробка, выполненная по индивидуальному дизайну, согласованному с заказчиком, цветность 4+0
    1300
    Единица измерения:
    ШТ
    Авторучки перьевые
    Дата обновления: 06.08.2021
    Ручка перьевая Parker 0.8ММ ММ ММ синий серебристый латунь подарочная коробка S0912490
    2299
    Единица измерения:
    ШТ
    Блокноты, записные книжки и книги для записей
    Дата обновления: 07.04.2021
    Ежедневник полудатированный 2022 год небраска с подушкой из поролона синяя бумага ВХИ 80Г/М2 блок 8 полос 5+4(cmyk, Pt 300U+myk, Pt 300U), 372 полосы 4+4(myk, Pt 300U+myk, Pt 300U), форзац 4+4(cmyk+cmyk), нахзац 4+1(cmyk+k) 148х210ММ А5 с фирменной символикой 380 полос, 4 уголка, тиснение рамки и лого, размер клише 139х204ММ, переплет 7 БЦ
    916
    Единица измерения:
    ШТ
    Блокноты, записные книжки и книги для записей
    Дата обновления: 07.04.2021
    Ежедневник бизнес-органайзер Index IBO901/7/BL
    900
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 07.04.2021
    Брелок Attomex для ключей пластик непрозрачный ассорти с бумажной вставкой для надписей 4050300
    5
    Единица измерения:
    ШТ
    Ткани узкие
    Дата обновления: 07.04.2021
    Лента тканая Георгиевская 35ММ 5М жаккард термообработка края
    3,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 05.04.2021
    Лента к медали 35ММ 500ММ триколор РФ полиэфир
    3,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Статуэтки пластмассовые
    Дата обновления: 05.04.2021
    Статуэтка наградная оргстекло 10ММ 250ММ лазерная резка, гравировка, полноцветная УФ-печать, декорирование пленкой, металлизированным пластиком
    980
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочих видов народных художественных промыслов
    Дата обновления: 05.04.2021
    Шар воздушный классический Пастель Light 23СМ 9ДЮЙМ Ассорти латекс 100ШТ без рисунка
    345
    Единица измерения:
    УПАК
    Изделия прочих видов народных художественных промыслов
    Дата обновления: 05.04.2021
    Шар воздушный классический Пастель White 23СМ 9ДЮЙМ White 004 латекс 100ШТ без рисунка
    345
    Единица измерения:
    УПАК
    Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные
    Дата обновления: 01.04.2021
    Открытка поздравительная дизайнерский картон Маджестик 140х140ММ 4+4 вырубка нестандартной формы, заливка объемных элементов-смолой, тиснение фольгой, по индивидуальному дизайн-макету
    466
    Единица измерения:
    ШТ
    Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки
    Дата обновления: 01.04.2021
    Ручка-роллер Parker PK URB MBLK CT RB.F.BLK GB 0.7ММ черный/синий латунь черный ШТ с логотипом 1931583
    2700
    Единица измерения:
    ШТ
    Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная издательская продукция печатная
    Дата обновления: 01.04.2021
    Баннер 1.0х1.0М интерьерная печать 1140dpi 440Г/М2
    1425
    Единица измерения:
    ШТ
    Блокноты, записные книжки и книги для записей
    Дата обновления: 01.04.2021
    Ежедневник с фирменной символикой искусственная кожа с нанесение логотипа серебряной фольгой синий 145*205ММ А5 256ЛИСТ белый полуматовая гладкая обложка ежедневника с эффектом шелка
    600
    Единица измерения:
    ШТ
    Картон немелованный прочий
    Дата обновления: 01.04.2021
    Пенокартон FOAM-X new 5ММ 1000х1400ММ белый арт.ПП010540NF
    490
    Единица измерения:
    ЛИСТ
    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 01.04.2021
    Кружка с фирменной символикой 300МЛ керамика белая
    230
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги печатные прочие
    Дата обновления: 01.04.2021
    Изготовление пакета бумажного с логотипом 450х330х140ММ лен рифленый белый 1+0 шелкография
    130
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги печатные прочие
    Дата обновления: 01.04.2021
    Изготовление пакета бумажного с логотипом 300х400х120ММ лен рифленый белый 1+0 шелкография
    130
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги печатные прочие
    Дата обновления: 01.04.2021
    Изготовление и разработка дизайн-макета открытки поздравительной с фирменной символикой 140х140ММ бумага дизайнерская вкладыш из кальки тиснение/вырубка/УФ-лак
    375
    Единица измерения:
    ШТ
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