Набор подарочный Men с фирменной символикой набор инструментов (мини отвертки 6ШТ, одна прорезиненная ручка, девять насадок в холдере: 3 типа Philips (PH1, PH2, PH3), 3 плоские (4, 6, 7ММ), 3 фигурные (PZ1, PZ2, PZ3), 1 адаптер, 4 ключа (размер 3, 4, 5), 4 разъема (7, 8, 9, 10ММ) и светодиодный фонарь серебристого цвета (12 светодиодов) кашированная коробка, выполненная по индивидуальному дизайну, согласованному с заказчиком, цветность 4+0
Дата обновления: 29.12.2021
Набор подарочный Men с фирменной символикой набор инструментов (мини отвертки 6ШТ, одна прорезиненная ручка, девять насадок в холдере: 3 типа Philips (PH1, PH2, PH3), 3 плоские (4, 6, 7ММ), 3 фигурные (PZ1, PZ2, PZ3), 1 адаптер, 4 ключа (размер 3, 4, 5), 4 разъема (7, 8, 9, 10ММ) и светодиодный фонарь серебристого цвета (12 светодиодов) кашированная коробка, выполненная по индивидуальному дизайну, согласованному с заказчиком, цветность 4+0