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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДПЛАНТ"

    ООО "МЕДПЛАНТ"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    7718156134
    772301001
    Поставщик является производителем!

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДПЛАНТ"

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    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 08.12.2021
    Набор дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В мешок Амбу для взрослых и детей
    4550
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппараты дыхательные реанимационные
    Дата обновления: 14.11.2020
    Аппарат вентиляции легких ручной АДР-МП-В 3.5КГ 370х175х310ММ ООО "Медплант" ТУ 9444-003-52777873-2007 Россия
    8100
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
    Дата обновления: 03.07.2020
    Термоконтейнер ТМ6 6.8Л
    13750
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
    Пульсоксиметр портативный Окситест-1 автономное питание ООО "МЕДПЛАНТ"
    26200
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Мешок дыхательный для ручной ИВЛ детский КД-МП-Д 500±100МЛ 350х140х200ММ 0.9КГ многоразовый ТУ 9444-003-52777873-2007 ФСР 2007/00439 484 ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Мешок дыхательный для ручной ИВЛ неонатальный КД-МП-Н 350±100МЛ 350х140х200ММ 0.9КГ многоразовый ТУ 9444-003-52777873-2007 ФСР 2007/00439 485 ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппараты дыхательные реанимационные
    Аппарат вентиляции легких ручной детский АДР-МП-Д 3.5КГ 330х140х210ММ ООО "Медплант" ТУ 9444-003-52777873-2007 Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппараты дыхательные реанимационные
    Аппарат вентиляции легких ручной неонатальный АДР-МП-Н 3.5КГ 330х140х210ММ ООО "Медплант" ТУ 9444-003-52777873-2007 Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Мешок дыхательный для ручной ИВЛ КДО-МП-В 2300±200МЛ 350х140х200ММ 0.9КГ одноразовый ТУ 9444-003-52777873-2007 РЗН 2013/341 1127 ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Мешок дыхательный для ручной ИВЛ детский КДО-МП-Д 500±100МЛ 350х140х200ММ 0.9КГ одноразовый ТУ 9444-003-52777873-2007 РЗН 2013/341 1209 ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Мешок дыхательный для ручной ИВЛ неонатальный КДО-МП-Н 350±100МЛ 350х140х200ММ 0.9КГ одноразовый ТУ 9444-003-52777873-2007 РЗН 2013/341 1210 ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Отсасыватель медицинский портативный АПМ-МП-1 для удаления жидкости из верхних дыхательных путей и легких пациентов (взрослых, детей и новорожденных) при проведении реанимационных мероприятий (искусственной вентиляции легких) на месте происшествия и /или транспортирования в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации, а так же для экстренной медицинской помощи в ЛПУ 310х170х220ММ 0.3 л 1.2КГ 6 Л/МИН Аспиратор с механическим приводом АПМ-МП-11 Контейнер-сборник жидкости1 Отсасывающая трубка1 Наконечник отсасывающей трубки (средний диаметр) Нсд1 Наконечник отсасывающей трубки (малый диаметр) Нмд1 Переходник для подключения аспирационных катетеров1 Сумка тканевая1 Руководство по эксплуатации на русском языке1 ТУ 9444-004-52777873-2007 698 с механическим приводом ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
    Отсасыватель медицинский портативный АПМ-МП-1 для удаления жидкости из верхних дыхательных путей и легких пациентов (взрослых, детей и новорожденных) при проведении реанимационных мероприятий (искусственной вентиляции легких) на месте происшествия и /или транспортирования в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации, а так же для экстренной медицинской помощи в ЛПУ 310х170х220ММ 0.3 л 1.2КГ 6 Л/МИН Аспиратор с механическим приводом АПМ-МП-11 Контейнер-сборник жидкости2 Отсасывающая трубка1 Наконечник отсасывающей трубки (средний диаметр) Нсд1 Наконечник отсасывающей трубки (малый диаметр) Нмд1 Переходник для подключения аспирационных катетеров1 Сумка тканевая1 Руководство по эксплуатации на русском языке 1 ТУ 9444-004-52777873-2007 825 с дополнительным стаканом для сбора жидкости ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
    Прибор эндоскопический Ларингоскоп ЛЭМ-02/Л для оральной интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий, ИВЛ и общей анестезии 210х85х60ММ Многоразовые, стерилизуемые с набором клинков ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
    Прибор эндоскопический детский Ларингоскоп ЛЭМ-02/Л для оральной интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий, ИВЛ и общей анестезии 210х85х60ММ Многоразовые, стерилизуемые с набором клинков ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
    Прибор эндоскопический неонатальный Ларингоскоп ЛЭМ-02/Л для оральной интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий, ИВЛ и общей анестезии 180х80х35ММ Многоразовые, стерилизуемые с набором клинков ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
    Прибор эндоскопический Ларингоскоп ЛЭМ-02/ВО предназначен для оральной интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий, ИВЛ и общей анестезии 210х85х60ММ Многоразовые, стерилизуемые с набором клинков ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
    Прибор эндоскопический неонатальный Ларингоскоп ЛЭМ-02/ВО предназначен для оральной интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий, ИВЛ и общей анестезии 190х120х35ММ Многоразовые, стерилизуемые с набором клинков ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
    Прибор эндоскопический универсальный Ларингоскоп ЛЭМ-02/ВО предназначен для оральной интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий, ИВЛ и общей анестезии 210х85х60ММ Многоразовые, стерилизуемые с набором клинков ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки
    Прибор эндоскопический неонатальный Ларингоскоп ЛЭМ-02/ВО предназначен для оральной интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий, ИВЛ и общей анестезии 210х85х60ММ Многоразовые, стерилизуемые с набором клинков ООО "МЕДПЛАНТ" Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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