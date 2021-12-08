Отсасыватель медицинский портативный АПМ-МП-1 для удаления жидкости из верхних дыхательных путей и легких пациентов (взрослых, детей и новорожденных) при проведении реанимационных мероприятий (искусственной вентиляции легких) на месте происшествия и /или транспортирования в условиях скорой помощи на первом этапе эвакуации, а так же для экстренной медицинской помощи в ЛПУ 310х170х220ММ 0.3 л 1.2КГ 6 Л/МИН Аспиратор с механическим приводом АПМ-МП-11 Контейнер-сборник жидкости2 Отсасывающая трубка1 Наконечник отсасывающей трубки (средний диаметр) Нсд1 Наконечник отсасывающей трубки (малый диаметр) Нмд1 Переходник для подключения аспирационных катетеров1 Сумка тканевая1 Руководство по эксплуатации на русском языке 1 ТУ 9444-004-52777873-2007 825 с дополнительным стаканом для сбора жидкости ООО "МЕДПЛАНТ" Россия