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    Главная/Список поставщиков/Индивидуальный предприниматель Быков Михаил Алексеевич

    Индивидуальный предприниматель Быков Михаил Алексеевич

    ИНН
    КПП
    701800375095

    Продукция Индивидуальный предприниматель Быков Михаил Алексеевич

    Сортировать по
    Календари печатные
    Дата обновления: 20.10.2020
    Календарь настольный перекидной на пружине 210х180х90ММ картон кашированный переплетный/ бумага мелованная глянцевая 300Г/М2 4+4 14ЛИСТ ламинирование матовой пленкой/ тиснение фольгой на основе
    286
    Единица измерения:
    ШТ
    Календари печатные
    Дата обновления: 15.10.2020
    Календарь настенный квартальный 3-х блочный на пружине 370х840/350х170ММ картон ламинированный/бумага мелованная матовая 300/150Г/М2 белый 5+0, 2+0, 1+0 выборочный УФ-лак, тиснение серебряной фольгой
    388
    Единица измерения:
    ШТ
    Календари печатные
    Календарь квартальный 3-х блочный 370х805ММ офсетная Спецотделки: тиснение логотипа, выборочный УФ-лак пружина черная 3 блока по 12 шт. Бумага: мелованная глянцевая 150 г/м, Верхний, нижний: цветность 2+0 Средний: цветность 2+0 отличная от верхнего и нижнего картон ламинация матовая обе стороны, ламинация глянцевая обе стороны белый 250 г/м2 4+0, 2+0, 1+0
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по специализированному дизайну
    Разработка дизайна комплексного оформления праздничного мероприятия разработка бренд-бука мероприятия, включающего: разработку логотипа и фирменных констант мероприятия; разработку дизайна имиджевой и полиграфической продукции (приглашение, конверт, программа мероприятия, диплом, грамота, пакет бумажный, подарочная коробка, папка, блокнот, афиша, плакат, значок, брендирование сувенирной продукции); разработку дизайна наружной рекламы и мест проведения мероприятия (билборд, пилон, сити-борд, призматрон, перетяга, флаговая группа, стенд-экспозиция, стенд-фотозона, мобильный стенд-пилон, праздничная композиция, оформление фасада, сцены, vip-зоны
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Календари печатные
    Календарь настольный домик Макет 5 мелованный картон 250Г/М2 400х185ММ 4+0 3 биговки, 3 фальцовки, вырубка, ламинация одной стороны
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Мешки и сумки бумажные
    Пакет бумажный бумага с матовой ламинацией печать полноцветная
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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