Разработка дизайна комплексного оформления праздничного мероприятия разработка бренд-бука мероприятия, включающего: разработку логотипа и фирменных констант мероприятия; разработку дизайна имиджевой и полиграфической продукции (приглашение, конверт, программа мероприятия, диплом, грамота, пакет бумажный, подарочная коробка, папка, блокнот, афиша, плакат, значок, брендирование сувенирной продукции); разработку дизайна наружной рекламы и мест проведения мероприятия (билборд, пилон, сити-борд, призматрон, перетяга, флаговая группа, стенд-экспозиция, стенд-фотозона, мобильный стенд-пилон, праздничная композиция, оформление фасада, сцены, vip-зоны
Разработка дизайна комплексного оформления праздничного мероприятия разработка бренд-бука мероприятия, включающего: разработку логотипа и фирменных констант мероприятия; разработку дизайна имиджевой и полиграфической продукции (приглашение, конверт, программа мероприятия, диплом, грамота, пакет бумажный, подарочная коробка, папка, блокнот, афиша, плакат, значок, брендирование сувенирной продукции); разработку дизайна наружной рекламы и мест проведения мероприятия (билборд, пилон, сити-борд, призматрон, перетяга, флаговая группа, стенд-экспозиция, стенд-фотозона, мобильный стенд-пилон, праздничная композиция, оформление фасада, сцены, vip-зоны