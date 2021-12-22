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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЕНД-МС"

    ООО "БРЕНД-МС"

    ИНН
    КПП
    3444258744
    344401001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЕНД-МС"

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    Услуги по специализированному дизайну
    Разработка дизайна комплексного оформления праздничного мероприятия разработка бренд-бука мероприятия, включающего: разработку логотипа и фирменных констант мероприятия; разработку дизайна имиджевой и полиграфической продукции (приглашение, конверт, программа мероприятия, диплом, грамота, пакет бумажный, подарочная коробка, папка, блокнот, афиша, плакат, значок, брендирование сувенирной продукции); разработку дизайна наружной рекламы и мест проведения мероприятия (билборд, пилон, сити-борд, призматрон, перетяга, флаговая группа, стенд-экспозиция, стенд-фотозона, мобильный стенд-пилон, праздничная композиция, оформление фасада, сцены, vip-зоны
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