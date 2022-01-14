Пособие учебное комплект по тематике Метрология, экономика, менеджмент. 11 наименований: Артемьев Б.Г., Лукашов Ю.Е. Справочное пособие для специалистов метрологических служб. Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Нефёдов С.В., Тарасенко А.П., Чернова В.М. Преобразование измерительных сигналов. Учебник. Зайцев С.А., Толстов А.Н. Технические измерения. Резник С.Д., Сочилова А.А. Основы личной конкурентоспособности. Учебное пособие. Шпаргалка по конкуренции. Гуриев C. Мифы экономики: Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и политики. Кузнецов И.Н. Деловое письмо. Учебно-справочное пособие для бакалавров. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. Борунков А.Ф., Яблокова Е.А., Воронов В.В. Карманная энциклопедия делового этикета. Зверева Н.Правила делового общения: 33 «нельзя» и 33 «можно».