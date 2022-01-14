Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/Индивидуальный предприниматель "Ягелло Олег Игоревич"

    ИП "Ягелло Олег Игоревич"

    ИНН
    КПП
    772341809663

    Продукция Индивидуальный предприниматель "Ягелло Олег Игоревич"

    Сортировать по
    Книги печатные профессиональные, технические и научные
    Дата обновления: 14.01.2022
    Книга Защита от коррозии и металловедение оборудования для добычи нефти и газа Р. Хайдерсбах 480СТР 165х235 Профессия 978-5-91884-066-5 Россия
    5500
    Единица измерения:
    ШТ
    Учебники печатные общеобразовательного назначения
    Дата обновления: 14.01.2022
    Пособие учебно-методическое Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудования от коррозии Зарубина Л.П. 224СТР 2018ГОД Инфра-Инженерия
    1200
    Единица измерения:
    ШТ
    Книги печатные профессиональные, технические и научные
    Дата обновления: 14.01.2022
    Книга Динамика многофазных течений в морских магистральных трубопроводах Папуша А.Н., Казунин Д.В. 496СТР 70х100х16 Институт компьютерных исследований 2012 год 978-5-4344-0082-4 Россия
    1000
    Единица измерения:
    ШТ
    Учебники печатные общеобразовательного назначения
    Дата обновления: 14.01.2022
    Пособие Нефтегазовое дело. Полный курс Тетельмин В.В. 400СТР 2021ГОД том 2 60х84 Инфра-Инженерия ISBN 978-5-9729-0557-7; 978-5-9729-0552-2
    2700
    Единица измерения:
    ШТ
    Учебники печатные общеобразовательного назначения
    Дата обновления: 14.01.2022
    Пособие Технологические сети и системы связи Смычёк М.А. 400СТР 2019ГОД Инфра-Инженерия ISBN 978-5-9729-0338-2
    3500
    Единица измерения:
    ШТ
    Книги печатные профессиональные, технические и научные
    Дата обновления: 14.01.2022
    Книга Строительство и эксплуатация резервуаров в многолетнемерзлых осадочных породах. Аксютин О.Е., Казарян В.А., Ишков А.Г., Хлопцов В.Г., Теплов М.К., Хрулев А.С., Савич О.И., Сурин С.Д. 432СТР 978-5-4344-0109-8
    3800
    Единица измерения:
    ШТ
    Учебники печатные общеобразовательного назначения
    Дата обновления: 14.01.2022
    Пособие Нефтегазовая геомеханика Алиев М.М., Лутфуллин А.А., Исмагилова 3.Ф. 160СТР 2020ГОД 148х210 Инфра-Инженерия ISBN 978-5-9729-0497-6
    1950
    Единица измерения:
    ШТ
    Учебники печатные общеобразовательного назначения
    Дата обновления: 14.01.2022
    Пособие учебное Бесконтактные устройства пуска и торможения электродвигателей Клевцов А.В. Инфра-М ISBN 978-5-9729-0200-2
    2500
    Единица измерения:
    ШТ
    Книги печатные профессиональные, технические и научные
    Дата обновления: 14.01.2022
    Книга Анализ нефтепродуктов. Методы, их назначение и применение Ранд С. Дж. ISBN 978-5-91884-044-3
    5400
    Единица измерения:
    ШТ
    Книги печатные
    Дата обновления: 14.01.2022
    Документ нормативный Система защиты от коррозии оборудования переработки нефти
    3050
    Единица измерения:
    ШТ
    Учебники печатные общеобразовательного назначения
    Дата обновления: 14.01.2022
    Пособие Нефтегазовое дело. Полный курс Тетельмин В.В. том 1 ISBN 978-5-9729-0556-0; 978-5-9729-0552-2
    2100
    Единица измерения:
    ШТ
    Книги печатные
    Дата обновления: 19.01.2021
    Документ нормативный ДОПОГ Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (в 2-х томах) 2021ГОД
    22222
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Книги печатные профессиональные, технические и научные
    Дата обновления: 07.09.2020
    Комплект литературы по электротехнике Электротехническое материаловедение (2020) 2ШТ, Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. Учебник (2018) 5ШТ, Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. Учебник (2019) 4ШТ, Электротехника и электрооборудование транспортных средств. Учебное пособие (2019) 2ШТ ГТТ-2020-1
    32320
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Книги печатные профессиональные, технические и научные
    Дата обновления: 07.09.2020
    Комплект литературы по автоматике и конструкции автомобильной техники Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики (2019) 3ШТ, Беспроводные технологии на автомобильном транспорте. Глобальная навигация и определение местоположения транспортных средств. Учебное пособие (2019) 3ШТ, Датчики автомобильных электронных систем управления и диагностического оборудования. Учебное пособие (2019) 2ШТ, Испытания автомобиля. Учебное пособие (2019) 2ШТ, Конструкция автомобильных трансмиссий. Учебное пособие (2019) 2ШТ, Методы определения навигационных параметров подвижных средств с использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС. Монография (2019) 3ШТ, Автоматические системы транспортных средств. Учебник (2019) 2ШТ ГТТ-2020-2
    24510
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Книги печатные профессиональные, технические и научные
    Дата обновления: 07.09.2020
    Комплект литературы по транспорту газа Системы автоматизации в газовой промышленности (2019) 6ШТ, Механизация строительных и ремонтных работ в трубопроводном транспорте углеводородов (2020) 4ШТ, Трубопроводная предохранительная арматура (2019) 4ШТ, Технология и оборудование для контактной сварки (2020) 4ШТ ГТТ-2020-3
    41760
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Учебники печатные общеобразовательного назначения
    Пособие учебное комплект по тематике электроснабжения Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Учебное пособие для НПО – 2 шт.; Михайлов Ю.М. Охрана труда при эксплуатации электроустановок – 10 шт.; Брюханов О.Н., Кузнецов В.А. Газифицированные котельные агрегаты. Учебник – 2 шт.
    12560
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Учебники печатные общеобразовательного назначения
    Пособие учебное комплект по тематике противокоррозионной защиты и материаловедения Набокова В. Совершенствование методов противокоррозионной защиты трубопроводов – 1 шт.; Хижняков В.И. Сопротивление материалов. Коррозионное растрескивание. Учебное пособие – 8 шт.: Сироткин О.С. Основы инновационного материаловедения – 1 шт.; Сироткин О.С. Основы современного материаловедения – 1 шт.
    25042
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Учебники печатные общеобразовательного назначения
    Пособие учебное комплект по машиностроительной тематике Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Контрольные материалы. Учебное пособие – 1 шт.; Харченко А.О. Металлообрабатывающие станки и оборудование машиностроительных производств. Учебное пособие – 1 шт.; Вереина Л.И. Металлообрабатывающие станки. Учебник – 1 шт.; Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки. Учебник – 1 шт.; Алексеев В.С. Токарные работы. Учебное пособие – 5 шт.; Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. Учебное пособие – 10 шт.; Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. Рабочая тетрадь – 10 шт.; Янсон Р.А. Экскаваторы одноковшовые полноповоротные. Учебное пособие – 2 шт.
    29790
    Единица измерения:
    ШТ
    Учебники печатные общеобразовательного назначения
    Пособие учебное Комплект по тематике сварки Козловский С.Н. Введение в сварочные технологии. Учебное пособие – 2 шт.; Гуськова Л.Н. Газосварщик. Рабочая тетрадь. Учебное пособие – 10 шт.; Чернышов Г.Г. Сварочное дело. Сварка и резка металлов. Учебник – 5 шт.
    17770
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Учебники печатные общеобразовательного назначения
    Пособие учебное комплект по тематике Метрология, экономика, менеджмент. 11 наименований: Артемьев Б.Г., Лукашов Ю.Е. Справочное пособие для специалистов метрологических служб. Келим Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации. Нефёдов С.В., Тарасенко А.П., Чернова В.М. Преобразование измерительных сигналов. Учебник. Зайцев С.А., Толстов А.Н. Технические измерения. Резник С.Д., Сочилова А.А. Основы личной конкурентоспособности. Учебное пособие. Шпаргалка по конкуренции. Гуриев C. Мифы экономики: Заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и политики. Кузнецов И.Н. Деловое письмо. Учебно-справочное пособие для бакалавров. Кинг Л. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. Борунков А.Ф., Яблокова Е.А., Воронов В.В. Карманная энциклопедия делового этикета. Зверева Н.Правила делового общения: 33 «нельзя» и 33 «можно».
    15495
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Позвонить