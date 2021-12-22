Комплект одноразового белья операционного для полостных вмешательств стерильный - простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, карманами, липким краем (1400-3000)х(1400-4000) мм, - простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм, - чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм, - салфетка хирургическая (100-650)х(100-650)мм, - операционная лента (25-100)х(50-600) мм, - держатель шнура (20-300)х(30-600) мм, - чехол (20-250)х(50-3000) мм, - простыня малая операционная с липким краем (400-1800)х(400-3000) мм, - простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм, - повязка (50-500)х(100-500) мм 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия
Комплект одноразового белья операционного для полостных вмешательств стерильный - простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, карманами, липким краем (1400-3000)х(1400-4000) мм, - простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм, - чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм, - салфетка хирургическая (100-650)х(100-650)мм, - операционная лента (25-100)х(50-600) мм, - держатель шнура (20-300)х(30-600) мм, - чехол (20-250)х(50-3000) мм, - простыня малая операционная с липким краем (400-1800)х(400-3000) мм, - простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм, - повязка (50-500)х(100-500) мм 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия