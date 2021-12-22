Комплект одноразового белья операционного для травматологии и ортопедии операции на бедре стерильный 1.Чехол на инструментальный столик 140х80см 1 шт. М2; 2. Простыня с адгезивным краем 180х170 1 шт. М3 3. Простыня с адгезивным краем 240х180 1 шт. М3 4. Простыня с вырезом 100х20 см 250х180 1 шт. М3 5. Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем 90х70 2 шт. М3 6. Простыня на операционный стол 200х180 1 шт. М2 7. Бахила-чулок 120х34 1 шт. М2 8. Лента операционная 50х5 3 шт. 9. Салфетка впитывающая 40х30 4 шт. СЛ 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия