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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВМЕДТЕХ-НОВОСИБИРСК"

    ООО "ЗДРАВМЕДТЕХ-Н"

    ИНН
    КПП
    5407211477
    540701001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВМЕДТЕХ-НОВОСИБИРСК"

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    Препараты фармацевтические прочие
    Комплект одноразового белья для кесарева сечения стерильный простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм;-простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм;-салфетка впитывающая многослойная (400-900)х(600-1800) мм;-подстилка (400-600)-(600-900) мм;-пеленка (400-1000)х(400-1000) мм;-нарукавники;-полотенце (200-700)х(200-1000) мм;- простыня большая операционная с липким краем(1400-3000)х(1400-4000) мм;- простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, карманом, липким краем, отводом(1400-3000)х(1400-4000) мм;-держатель шнура (20-300)х(300-2000) мм;-операционная лента (25-100)х(50-2000) мм;-карман-приемник хирургический (150-600)х(300-600) мм;-чехол (20-400)х(50-3000) мм;-простыня малая операционная с липким краем (500-1400)х(500-1800) мм;-повязка (50-500)х(50-500) мм;-маска хирургическая одноразовая;-халат хирургический одноразовый;-фартук хирургический;-бахилы;-шапочка;-чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм; ТУ 9398-005-38957094-02 ООО Здравмедтех-Н Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    УПАК
    Препараты фармацевтические прочие
    Комплект одноразового белья операционного для травматологии и ортопедии операции на бедре стерильный 1.Чехол на инструментальный столик 140х80см 1 шт. М2; 2. Простыня с адгезивным краем 180х170 1 шт. М3 3. Простыня с адгезивным краем 240х180 1 шт. М3 4. Простыня с вырезом 100х20 см 250х180 1 шт. М3 5. Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем 90х70 2 шт. М3 6. Простыня на операционный стол 200х180 1 шт. М2 7. Бахила-чулок 120х34 1 шт. М2 8. Лента операционная 50х5 3 шт. 9. Салфетка впитывающая 40х30 4 шт. СЛ 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Препараты фармацевтические прочие
    Комплект одноразового белья операционного универсальный стерильный 1 Чехол на инструментальный столик 145х80 1 шт. М2 2 Простыня с адгезивным краем 90х75 2 шт. М3 3 Простыня операционная 180х150 1 шт. М3 4 Простыня с адгезивным краем 180х175 1 шт. М3 5 Простыня с адгезивным краем 240х150 1 шт. М3 6 Салфетка впитывающая 25х19 4 шт. СЛ 7 Лента операционная 50х10 1 шт. 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Препараты фармацевтические прочие
    Комплект одноразового белья операционного кардиоваскулярный стерильный 1. Чехол комбинированный на инструментальный столик 145х80 1 шт. М2 /ПЭ 2. Простыня на операционный стол 180х150 1 шт. М2 3. Простыня на операционный стол 240х150 1 шт. М2 4. Простыня с перинеальным покрытием, вырез 102х20 см 260х220 1 шт. М2 5. Простыня торакальная, отверстие 40х32 см, с инцизионной пленкой 330х300/200 1 шт. М3 6. Простыня с адгезивным краем 75х75 2 шт. М3 7. Мешок для дефибриллятора 35х30/25 1 шт. ПЭ 8. Держатель для шнура 30х3 2 шт. 9. Бахилы-носки, фиксатор 40х30 1 пара М2 10. Бахилы-носки, фиксатор 40х30 1 пара ПЭ 11. Лента операционная 50х10 3 шт. М2 12. Салфетка впитывающая 25х19 6 шт. СЛ 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Препараты фармацевтические прочие
    Комплект одноразового белья послеоперационного стерильный простыня большая операционная; наволочка; пододеяльник; полотенце; наматрацник; трусики 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Препараты фармацевтические прочие
    Комплект одноразового белья операционного для полостных вмешательств стерильный - простыня большая операционная с отверстием, операционной пленкой, карманами, липким краем (1400-3000)х(1400-4000) мм, - простыня большая операционная (1400-3000)х(1400-4000) мм, - чехол хирургический на инструментальный столик (500-1200)х(700-1800) мм, - салфетка хирургическая (100-650)х(100-650)мм, - операционная лента (25-100)х(50-600) мм, - держатель шнура (20-300)х(30-600) мм, - чехол (20-250)х(50-3000) мм, - простыня малая операционная с липким краем (400-1800)х(400-3000) мм, - простыня малая операционная (400-1800)х(400-3000) мм, - повязка (50-500)х(100-500) мм 1ШТ ТУ 9398-003-38957094-2005 ООО Здравмедтех-Н Россия
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
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