Комплект для визуального контроля ВИК АЛЬФА-1 "Базовый" инструкция по визуальному и измерительному контролю РД 03-606-03, универсальный шаблон сварщика УШС-3, угольник поверочный УП/УШ 160х100 класс 2, штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05/ШЦ-1-125-0.1, фонарик карманный, маркер по металлу белый, мел, лупа с подсветкой 3х, набор радиусных шаблонов №1, набор радиусных шаблонов №3, набор щупов №4, рулетка 5М, линейка измерительная 300ММ, батарейки ААА 3ШТ, сумка с поверкой
Дата обновления: 13.08.2021
Комплект для визуального контроля ВИК АЛЬФА-1 "Базовый" инструкция по визуальному и измерительному контролю РД 03-606-03, универсальный шаблон сварщика УШС-3, угольник поверочный УП/УШ 160х100 класс 2, штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05/ШЦ-1-125-0.1, фонарик карманный, маркер по металлу белый, мел, лупа с подсветкой 3х, набор радиусных шаблонов №1, набор радиусных шаблонов №3, набор щупов №4, рулетка 5М, линейка измерительная 300ММ, батарейки ААА 3ШТ, сумка с поверкой