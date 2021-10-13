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    Главная/Список поставщиков/АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСИНСТРУМЕНТ"

    АО "РОСИНСТРУМЕНТ"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    5407237690
    540901001
    Поставщик является производителем!

    Продукция АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСИНСТРУМЕНТ"

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    Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью
    Дата обновления: 13.10.2021
    Головка торцевая 27ММ
    885
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 03.10.2021
    Редуктор пропановый БПО-5-2 2.5МЕГАПА 0.3МЕГАПА баллонный 5М3/Ч W21.8х1/14LH-М16х1.5 0.25КГ ООО "БАМЗ" Россия
    1899,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Ключи для крепления резьбовых соединений
    Дата обновления: 25.08.2021
    Ключ накидной односторонний ударный 46х240ММ сталь 45 оксидированный ЗАО ТД "Завод"СИТОМО"
    875,56
    Единица измерения:
    ШТ
    Ключи для крепления резьбовых соединений
    Дата обновления: 25.08.2021
    Ключ накидной односторонний 41ММ
    743,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Дата обновления: 23.08.2021
    Измеритель объема жидкости ВКФУ 5.178.404.00.04
    26948,84
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля
    Дата обновления: 13.08.2021
    Комплект для визуального контроля ВИК АЛЬФА-1 "Базовый" инструкция по визуальному и измерительному контролю РД 03-606-03, универсальный шаблон сварщика УШС-3, угольник поверочный УП/УШ 160х100 класс 2, штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05/ШЦ-1-125-0.1, фонарик карманный, маркер по металлу белый, мел, лупа с подсветкой 3х, набор радиусных шаблонов №1, набор радиусных шаблонов №3, набор щупов №4, рулетка 5М, линейка измерительная 300ММ, батарейки ААА 3ШТ, сумка с поверкой
    15068,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
    Дата обновления: 11.08.2021
    Паста полировочная ГОИ №3
    371,7
    Единица измерения:
    КГ
    Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее
    Дата обновления: 06.08.2021
    Тележка ГБ-1 для перевозки баллонов 1420х510х290ММ металл 110КГ 250ММ
    5421,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки
    Дата обновления: 04.08.2021
    Набор ключей имбусовых HEX STAYER MASTER 2-14ММ CrV 10ШТ чехол (сумка) 2740-H10_z01
    474
    Единица измерения:
    ШТ
    Метчики прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 04.08.2021
    Метчик 2680-0008 К1/2" 85ММ для конической резьбы P6M5
    676,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля
    Дата обновления: 04.08.2021
    Комплект для визуального контроля ВИК АЛЬФА-1 "Базовый" инструкция по визуальному и измерительному контролю РД 03-606-03, универсальный шаблон сварщика УШС-3, угольник поверочный УП/УШ 160х100 класс 2, штангенциркуль ЩЦ-1-125-0.05/ШЦ-1-125-0.1, фонарик карманный, маркер по металлу белый, мел, лупа с подсветкой 3х, набор радиусных шаблонов №1, набор радиусных шаблонов №3, набор щупов №4, рулетка 5М, линейка измерительная 300ММ, батарейки ААА 3ШТ, сумка с поверкой
    15068,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Патроны токарные и планшайбы
    Дата обновления: 04.08.2021
    Патрон цанговый CNIC NT 7:24-50 с набором цанг ER40 4-26ММ - 15ШТ ГОСТ 25827-93
    25662
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий
    Дата обновления: 04.08.2021
    Образец шероховатости поверхностей ОШС-ШП Rz 10, 20, 30, 40, 50, 60 ГОСТ 9378-93
    17642,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки
    Дата обновления: 04.08.2021
    Набор инструмента шестигранный Ombra OMT101S 4-32ММ 1/4-1/2ДЮЙМ кейс 101 предмет
    17280
    Единица измерения:
    ШТ
    Бруски точильные, шлифовальные, притирочные, хонинговальные, оселки
    Дата обновления: 04.08.2021
    Диск отрезной прямой Луга по металлу 230х1.6х22ММ 6650ОБ/МИН A40SBF 11541 ГОСТ Р 52588-2011
    48
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки
    Дата обновления: 04.08.2021
    Набор шоферского инструмента НИЗ №2 сталь кейс пластиковый 16 предметов ТУ 2-035-662-79 13442
    1171,2
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие группировки
    Дата обновления: 04.08.2021
    Набор щупов автомобильных Зубр Мастер 0.05-1ММ 20ШТ 4325-H20_z01
    240
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки
    Дата обновления: 03.08.2021
    Набор просечек для вырубания отверстий Автодело 40415 3-25ММ тетроновая сумка 15 предметов 13398
    1734
    Единица измерения:
    ШТ
    Части прочего оборудования специального назначения
    Дата обновления: 03.08.2021
    Набор инструментов автомеханика И-132М для выполнения разборно-сборочных работ 28ШТ ключи 7-27ММ ГОСТ 2839-80
    2652
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 03.08.2021
    Круг алмазный АС4 В2-01 1А1 250х20х5х76 80/63 339.0КАРАТ
    7872
    Единица измерения:
    ШТ
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