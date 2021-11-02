Плащ дождевик с капюшоном Нептун для защиты от нефти, нефтепродуктов, воды, защитные свойства НМВО, К80, Щ40 100% полиэфир с ПВХ-покрытием 270Г/М2 желтый флуоресцентный с темно-синим 88-92/170-176, 96-100/182-188, 96-100/170-176, 104-108/182-188, 104-108/170-176, 104-108/158-164, 112-116/182-188, 112-116/170-176, 120-124/170-176 ООО "ТК "МирЛайт"
Дата обновления: 02.11.2021
Плащ дождевик с капюшоном Нептун для защиты от нефти, нефтепродуктов, воды, защитные свойства НМВО, К80, Щ40 100% полиэфир с ПВХ-покрытием 270Г/М2 желтый флуоресцентный с темно-синим 88-92/170-176, 96-100/182-188, 96-100/170-176, 104-108/182-188, 104-108/170-176, 104-108/158-164, 112-116/182-188, 112-116/170-176, 120-124/170-176 ООО "ТК "МирЛайт"