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    Главная/Список поставщиков/НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОСТОК-СЕРВИС"

    АО ТД "ВОСТОК-СЕРВИС"

    ИНН
    КПП
    7802115256
    780101001

    Продукция НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОСТОК-СЕРВИС"

    Сортировать по
    Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и профессиональные
    Дата обновления: 02.11.2021
    Жилет сигнальный Global Labor Safety Limited Габарит 100% полиэфир 120Г/М2 флуоресцентный желтый 88-92/158-164, 96-100/170-176, 104-108/182-188, 112-116/182-188, 120-124/182-188, 128-132/194-200
    491,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Спецодежда прочая
    Дата обновления: 02.11.2021
    Плащ дождевик с капюшоном Нептун для защиты от нефти, нефтепродуктов, воды, защитные свойства НМВО, К80, Щ40 100% полиэфир с ПВХ-покрытием 270Г/М2 желтый флуоресцентный с темно-синим 88-92/170-176, 96-100/182-188, 96-100/170-176, 104-108/182-188, 104-108/170-176, 104-108/158-164, 112-116/182-188, 112-116/170-176, 120-124/170-176 ООО "ТК "МирЛайт"
    2961
    Единица измерения:
    ШТ
    Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные
    Дата обновления: 08.02.2021
    Перчатки ХАКАСЫ ут беж-мел
    522,72
    Единица измерения:
    ПАР
    Спецодежда прочая
    Дата обновления: 08.02.2021
    Костюм женский для продавцов Надежда фартук, брюки, пилотка голубой ГОСТ 25294-03. ТР ТС 017/2011
    1275
    Единица измерения:
    ШТ
    Спецодежда прочая
    Дата обновления: 28.01.2021
    Брюки утепленные Леди Спец ткань Томбой (Carrington) полиэфир 67% хлопок 33% отделка МВО, К50, застежка: центральная на молнии, с пуговицей на поясе, пояс с эластичной тесьмой по бокам, карманы боковые на передних половинках, карман для инструментов по боковому шву, эргономичные наколенники, световозвращающие элементы: по низу брюк
    1656
    Единица измерения:
    ШТ
    Спецодежда прочая
    Дата обновления: 28.01.2021
    Куртка Леди Спец ткань Тамбой (Carrington) 67% полиэфир, 33% хлопок 245Г/М2 отделка МВО, К50, застежка центральная на молнии с закрытой планкой, воротник стойка с застежкой на кнопке, кулиска по талии на спинке, манжеты на кнопках, карманы в рельефных швах, внутренний накладной карман на левой полочке, светоотражающие элементы на полочках, на рукавах, на спинке
    2664
    Единица измерения:
    ШТ
    Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные
    Дата обновления: 28.01.2021
    Футболка женская Тензор полотно трикотажное 95% хлопок, 5% эластан 170Г/М2 втачной рукав
    475,8
    Единица измерения:
    ШТ
    Спецодежда прочая
    Дата обновления: 26.01.2021
    Костюм утепленный женский зимний Леди Спец-1 ткань Нортси Холлофайбер-Профи 100Г/М2 серый/красный куртка и брюки
    8712
    Единица измерения:
    ШТ
    Спецодежда
    Дата обновления: 26.01.2021
    Костюм форменный Мастерица васильковый с желтым 88-92/158-164 саржа С-38ЮД, хлопок100% 250г/м²
    1830
    Единица измерения:
    ШТ
    Спецодежда прочая
    Дата обновления: 26.01.2021
    Костюм рабочий женский летний Леди Спец-1 ткань смесовая полиэфир 67%, хлопок 33% МВО К50 245Г/М2 темно-синий с серым 80-84/158-164...128-132/170-176 куртка, брюки
    2850
    Единица измерения:
    ШТ
    Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической
    Дата обновления: 26.01.2021
    Сабо с ремешком женские МАША белые натуральная кожа/ ПВХ литьевой 120-0064-01 ГОСТ 26167-2005 ТД Восток-сервис Россия
    767,52
    Единица измерения:
    ПАР
    Обувь различная специальная
    Дата обновления: 26.01.2021
    Ботинки защитные ФОРВЕЛД М3 (Р) черные композит 200Дж ПУ/ТПУ/ТПУ
    3104,4
    Единица измерения:
    ПАР
    Обувь повседневная с верхом из кожи
    Дата обновления: 26.01.2021
    Полуботинки ФОРВЕЛД 8 КП черный натуральная кожа двухслойная ПУ/нитрил композит 200Дж ТР ТС 019/2011
    2698,8
    Единица измерения:
    ПАР
    Обувь
    Дата обновления: 26.01.2021
    Ботинки специальные "ФОРВЕЛД М3" черные ЗП (38)
    2256,75
    Единица измерения:
    ПАР
    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 26.01.2021
    Перчатки защитные Гриф трикотажные ПВХ покрытие класс вязки 10
    66
    Единица измерения:
    ПАР
    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 26.01.2021
    Перчатки защитные ВС 10 трикотажные ПВХ покрытие черные
    22,08
    Единица измерения:
    ПАР
    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 26.01.2021
    Перчатки защитные Хакасы натуральная шотландская шерсть, утеплитель Тинсулейт наладонники усилены спилковыми накладками
    413
    Единица измерения:
    ПАР
    Средства защиты головы и лица
    Каска защитная Uvex Эйрвинг белая с текстильным оголовьем 9762030
    818,33
    Единица измерения:
    ШТ
    Средства защиты головы и лица
    Каска защитная термостойкая Uvex Термо Босс поликарбонат -50...+150 синяя с нанесением логотипа 9754 300
    2420,48
    Единица измерения:
    ШТ
    Обувь различная специальная
    Ботинки защитные с контрастной отстрочкой МУН ЭЛЕКТРА Е15 черные кожа (юфть), ПУ/нитрил 121-0083-02 ТР ТС 019/2011 IV
    4828,85
    Единица измерения:
    ШТ
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