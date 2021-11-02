Куртка Леди Спец ткань Тамбой (Carrington) 67% полиэфир, 33% хлопок 245Г/М2 отделка МВО, К50, застежка центральная на молнии с закрытой планкой, воротник стойка с застежкой на кнопке, кулиска по талии на спинке, манжеты на кнопках, карманы в рельефных швах, внутренний накладной карман на левой полочке, светоотражающие элементы на полочках, на рукавах, на спинке