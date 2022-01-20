Вышка стремянка MEGAL ВСА-4.2Н (2.8-4.2) для нефтяной промышленности 150КГ алюминиевая 220КГ размер нижней площадки – 965х700ММ, размер верхней площадки – 570х500ММ, высота рабочей площадки мин/макс – 2.8/4.2М, угол наклона лестницы – 70ГРАД, ширина ступеней – 590/500ММ, глубина ступеней – 60ММ, шаг ступеней – 280ММ, лестничный марш вышки разбит на две секции, которые могут перемещаться относительно друг друга посредством ручной лебедки узкая траверса оборудована поворотными колёсами Ø200 мм с фиксаторами, широкая траверса оборудована винтовыми опорами и неповоротными колёсами Ø200ММ ООО "СФЕРА" ГОСТ Р 58752-2019 Российская Федерация (РФ, Россия)