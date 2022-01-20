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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАУЗЕ-СИСТЕМС"

    ООО "КРАУЗЕ-СИСТЕМС"

    ИНН
    КПП
    7722607703
    770201001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАУЗЕ-СИСТЕМС"

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    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 20.01.2022
    Лестница стремянка Новая Высота 111 алюминий 8 ступеней 2.42М 1.69М
    13800
    Единица измерения:
    ШТ
    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 26.11.2021
    Вышка стремянка MEGAL ВСА-4.2Н (2.8-4.2) для нефтяной промышленности 150КГ алюминиевая 220КГ размер нижней площадки – 965х700ММ, размер верхней площадки – 570х500ММ, высота рабочей площадки мин/макс – 2.8/4.2М, угол наклона лестницы – 70ГРАД, ширина ступеней – 590/500ММ, глубина ступеней – 60ММ, шаг ступеней – 280ММ, лестничный марш вышки разбит на две секции, которые могут перемещаться относительно друг друга посредством ручной лебедки узкая траверса оборудована поворотными колёсами Ø200 мм с фиксаторами, широкая траверса оборудована винтовыми опорами и неповоротными колёсами Ø200ММ ООО "СФЕРА" ГОСТ Р 58752-2019 Российская Федерация (РФ, Россия)
    1018530
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница трансформер Krause Corda алюминий 16 ступеней 150КГ 13.2КГ 5.5М
    19680
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница стремянка свободностоящая Krause Corda алюминий 4 ступени 1-секционная 1600х440х12ММ 3.6КГ 2.85М
    2394
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница стремянка свободностоящая Krause Corda алюминий 4 ступени 1-секционная 1600х440х12ММ 3.6КГ 2.85М
    4931,22
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница стремянка свободностоящая Krause Corda алюминий 4 ступени 1-секционная 1600х440х12ММ 3.6КГ 2.85М
    4931,22
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница стремянка свободностоящая Krause Corda алюминий 4 ступени 1-секционная 1600х440х12ММ 3.6КГ 2.85М
    2394
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница трансформер Krause Corda алюминий 16 ступеней 150КГ 13.2КГ 5.5М
    19680
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница трансформер Krause Corda алюминий 16 ступеней 150КГ 13.2КГ 5.5М
    19680
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница стремянка свободностоящая Krause Corda алюминий 4 ступени 1-секционная 1600х440х12ММ 3.6КГ 2.85М
    2394
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница стремянка свободностоящая Krause Corda алюминий 4 ступени 1-секционная 1600х440х12ММ 3.6КГ 2.85М
    4931,22
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница стремянка свободностоящая Krause Corda алюминий 4 ступени 1-секционная 1600х440х12ММ 3.6КГ 2.85М
    2340
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница стремянка свободностоящая Krause Corda алюминий 4 ступени 1-секционная 1600х440х12ММ 3.6КГ 2.85М
    2040
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница трансформер Krause Corda алюминий 16 ступеней 150КГ 13.2КГ 5.5М
    19680
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница универсальная Krause Corda алюминий 3х12 ступеней 3-секционная 3450х400х250ММ 26КГ 8М
    20604
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница универсальная Krause Corda алюминий 3х12 ступеней 3-секционная 3450х400х250ММ 26КГ 8М
    18312
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница универсальная Krause Corda алюминий 3х12 ступеней 3-секционная 3450х400х250ММ 26КГ 8М
    14307
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница универсальная Krause Corda алюминий 3х12 ступеней 3-секционная 3450х400х250ММ 26КГ 8М
    16884,24
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница универсальная Krause Corda алюминий 3х12 ступеней 3-секционная 3450х400х250ММ 26КГ 8М
    12
    Единица измерения:
    ШТ
    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 25.11.2021
    Лестница универсальная Krause Corda алюминий 3х12 ступеней 3-секционная 3450х400х250ММ 26КГ 8М
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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