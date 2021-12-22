Аппарат зажигательный АЗ-4 4.2ЛИТР(ДМ³) горючий состав- бензин неэтилированный, масло М8 (М10), пропорция 1:1, материал бака-нержавеющая сталь, время работы без дозаправки-1 час, габаритные размеры (в режиме эксплуатации)-225х140х615 мм, материал штанги-высококачественный алюминий, масса без горючего состава-2,1 кг, масса в заправленном состоянии-6,3 кг.
Аппарат зажигательный АЗ-4 4.2ЛИТР(ДМ³) горючий состав- бензин неэтилированный, масло М8 (М10), пропорция 1:1, материал бака-нержавеющая сталь, время работы без дозаправки-1 час, габаритные размеры (в режиме эксплуатации)-225х140х615 мм, материал штанги-высококачественный алюминий, масса без горючего состава-2,1 кг, масса в заправленном состоянии-6,3 кг.