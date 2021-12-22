Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХПРОМСЕРВИС"

    ООО "САХПРОМСЕРВИС-65"

    ИНН
    КПП
    6501270111
    650101001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХПРОМСЕРВИС"

    Сортировать по
    Трансформаторы электрические
    Трансформатор напряжения ТСЛ 40/10/0,4 40кВт
    425626
    Единица измерения:
    ШТ
    Трансформаторы электрические
    Трансформатор напряжения ТСЛ 40/10/0,4 40кВА
    377600
    Единица измерения:
    ШТ
    Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
    Установка пожаротушения ранцевая «Ангара» 6.6КГ (воздуходувка-опрыскиватель) тип двигателя- 2х тактный, рабочий объём-25см3, скорость воздушного потока 90м/с, производительность-731 м3/час, емкость 18 литров, расход воды на полном газе 1,8 л/мин.,
    66699,5
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Аппарат зажигательный АЗ-4 4.2ЛИТР(ДМ³) горючий состав- бензин неэтилированный, масло М8 (М10), пропорция 1:1, материал бака-нержавеющая сталь, время работы без дозаправки-1 час, габаритные размеры (в режиме эксплуатации)-225х140х615 мм, материал штанги-высококачественный алюминий, масса без горючего состава-2,1 кг, масса в заправленном состоянии-6,3 кг.
    16099,92
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы металлические прочие
    Шкаф металлический архивный Практик АМ-1891 1830х915х458ММ серый полуматовый 4 полки, 1 ключевой замок ( 2 ключа), вместимость 48 папок
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Пленки прочие пластмассовые непористые
    Пленка для ламинирования ProMega Office 303х216ММ A4 125МКМ 100ШТ
    1250,8
    Единица измерения:
    УПАК
    Кольца резиновые уплотнительные
    Кольцо уплотнительное Parker резина NBR 58х3ММ 0613354N0674
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Кольца резиновые уплотнительные
    Кольцо уплотнительное Parker резина NBR 31,42х6,62ММ 20124N0674
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Кольца резиновые уплотнительные
    Кольцо уплотнительное O-ring резина NBR 142,24х6,99ММ защитное 020434N0674
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Кольца резиновые уплотнительные
    Кольцо уплотнительное Parker резина NBR 12,3х2,4ММ 060058N0552
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Кольца резиновые уплотнительные
    Кольцо уплотнительное Parker резина NBR 164,47х5,33ММ 020363N0674
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Кольца резиновые уплотнительные
    Кольцо уплотнительное Parker резина NBR 19,2х3ММ 060593N0674
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы металлические прочие
    Шкаф металлический архивный SL-65T 630х340х460ММ серый 1 полка
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Позвонить