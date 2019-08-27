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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКС-ПРОФИТ"

    ООО "УКС-ПРОФИТ"

    ИНН
    КПП
    6682004528
    668201001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УКС-ПРОФИТ"

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    Услуги по ремонту комнатных кондиционеров воздуха
    Дата обновления: 27.08.2019
    Техническое обслуживание системы кондиционирования до 10КВТ внешний осмотр оборудования, проверка работы системы в разных режимах эксплуатации, чистка фильтров внутреннего блока, очистка дренажной системы, чистка теплообменника наружного блока, чистка теплообменника внутреннего блока (при необходимости), измерение температуры воздушного потока на входе и выходе (контроль работы испарителя), проверка электрических деталей системы, контроль давления фреона в системе, дозаправка хладагента (при необходимости)
    2950
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
    Техническое обслуживание вентиляционного оборудования и пыле-газоулавливающих устройств
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные
    Теплоизоляция жидкая Броня Классик керамическая ведро 20Л ТУ 2216-006-09560516-2013
    Не указана
    Единица измерения:
    Л
    Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
    Композиция антикоррозионная Слой защитный Броня антикор ТУ 2216-006-09560516-2013
    Не указана
    Единица измерения:
    Л; ДМ³
    Услуги по чистке и уборке специализированные
    Очистка систем вентиляции - услуги по очистке воздуховодов (очистка и дезинфекция систем вентиляции без её разборки щеточной машиной финского производства Pressowak c последующей видеоинспекцией выполненных работ)
    Не указана
    Единица измерения:
    М²
    Услуги по чистке печей и дымоходов
    Услуга по осмотру видеокамерой вентканалов и дымоходов
    Не указана
    Единица измерения:
    ПОГ М
    Услуги по чистке и уборке специализированные
    Очистка систем вентиляции с применением оборудования
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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