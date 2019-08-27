Техническое обслуживание системы кондиционирования до 10КВТ внешний осмотр оборудования, проверка работы системы в разных режимах эксплуатации, чистка фильтров внутреннего блока, очистка дренажной системы, чистка теплообменника наружного блока, чистка теплообменника внутреннего блока (при необходимости), измерение температуры воздушного потока на входе и выходе (контроль работы испарителя), проверка электрических деталей системы, контроль давления фреона в системе, дозаправка хладагента (при необходимости)