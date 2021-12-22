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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА"

    ООО "БЕТА"

    ИНН
    КПП
    5040137378
    504001001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА"

    Сортировать по
    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок
    Фильтроэлемент авиационный коагулирующий ЭФК-250-5-Ю
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Фильтры жидкостные
    Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/4Н Б (ВВ) 47ММ 4ШТ 0.35-0.96КГС/СМ2 ТУ 3616-001-93544000-2006
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Индикатор качества топлива для ПОЗ-Т (ИКТ)
    Не указана
    Единица измерения:
    УПАК
    Краны и клапаны шаровые
    Клапан обратный трубопроводный под приварку РТКО10 (16лс48нж) Ду15 Ру100 Рабочая среда-природный газ ООО "РТМТ" ТУ 3742-002-71634056-2010
    4484
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны и клапаны шаровые
    Клапан обратный трубопроводный муфтовый РТКО10 (16лс48нж) Ду15 Ру160 Рабочая среда-природный газ ООО "РТМТ" ТУ 3742-002-71634056-2010
    3668,5
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства запоминающие внутренние
    Модуль оперативной памяти Kingston DDR3 DIMM 4 ГБ ValueRAM
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Лента нагревательная саморегулирующаяся электрическая 95ВТХ2-ВР 95ВТ 220-240В Т=65°C
    Не указана
    Единица измерения:
    М
    Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
    Клапан запорный игольчатый 15нж54бк DN15 PN16МПА сталь нержавеющая ручной муфтовый
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства запоминающие внутренние
    Диск жесткий HDD Huawei ST900MP0006 900ГБ SAS 2.5" 15000ОБ/МИН 256МБ 1200МБ/С
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Установки генераторные прочие
    Генератор бензиновый Зубр ЗИГ-1200 1.2КВТ 50ГЦ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок
    Элемент сепарирующий ЭС-670-1-О
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-450-5-Н
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок
    Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-450-5-Г
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Элемент фильтрующий для газового фильтра ФЭ-750-2-1-Г 2МКМ 750ЛИТР/МИН
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Фильтр-сепаратор ЭС-1225-1-Г 1225ЛИТР/МИН
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Элемент фильтрующий для газового фильтра Реготмас сквозной 105х93х43ММ 60МКМ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Фильтр-сепаратор ЭС-300-1-В 300ЛИТР/МИН
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки
    Аппарат сварочный для сварки скруток Призма ТС 700-2 инвертор/силовой кабель/кабель с электродержателем 220В 1.5КВТ 4.4КГ
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Краны и клапаны прочие
    Устройство герметизирующее Комплекс герметизирующего оборудования модернизированный 1КГОМ Комплектность: Основание 1КГОМ.100 шт. 1 Центратор 1КГОМ.100 шт. 2 Комплект шпилек, гаек и прокладка П45 К-т. 2 Вставка №2 1КГОМ.300 шт. 1 Манжета КГОМ.304 шт. 6 Манжета КГОМ.304-01 шт. 6 Манжета КГОМ.304-02 шт. 6 Кольцо 3КШ-50х21.004 шт. 3 Кольцо 1КШ-50х21.009 шт. 4 Вставка №3 1КГОМ.400 шт. 1 Кольцо 1КГОМ.427 шт. 3 Уплотнение 1КГОМ.429-01П шт. 3 Уплотнение 1КГОМ.430 шт. 6 Кольцо 1А125 шт. 3 Кольцо 1А130 шт. 3 Кольцо 1А170 шт. 3 Кольцо 150-155-36 шт. 3 Манжета КГОМ.434-01 шт. 12 Вставка №4 1КГОМ.500-01 шт. 1 Вставка №4 1КГОМ.500-04 шт. 1 Манжета 1КГОМ.502-01 шт. 12 Манжета 1КГОМ.502-04 шт. 12 Вставка №5 1КГОМ.600-02 шт. 1 Вставка №5 1КГОМ.600-03 шт. 1 Манжета КГОМ.602-02 шт. 12 Манжета КГОМ.602-03 шт. 12
    Не указана
    Единица измерения:
    КОМПЛ
    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
    Лента нагревательная саморегулирующаяся 33HTP2-BP 33ВТ 220-240В 65ГРАД ЦЕЛЬС Т6
    Не указана
    Единица измерения:
    М
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