Устройство герметизирующее Комплекс герметизирующего оборудования модернизированный 1КГОМ Комплектность: Основание 1КГОМ.100 шт. 1 Центратор 1КГОМ.100 шт. 2 Комплект шпилек, гаек и прокладка П45 К-т. 2 Вставка №2 1КГОМ.300 шт. 1 Манжета КГОМ.304 шт. 6 Манжета КГОМ.304-01 шт. 6 Манжета КГОМ.304-02 шт. 6 Кольцо 3КШ-50х21.004 шт. 3 Кольцо 1КШ-50х21.009 шт. 4 Вставка №3 1КГОМ.400 шт. 1 Кольцо 1КГОМ.427 шт. 3 Уплотнение 1КГОМ.429-01П шт. 3 Уплотнение 1КГОМ.430 шт. 6 Кольцо 1А125 шт. 3 Кольцо 1А130 шт. 3 Кольцо 1А170 шт. 3 Кольцо 150-155-36 шт. 3 Манжета КГОМ.434-01 шт. 12 Вставка №4 1КГОМ.500-01 шт. 1 Вставка №4 1КГОМ.500-04 шт. 1 Манжета 1КГОМ.502-01 шт. 12 Манжета 1КГОМ.502-04 шт. 12 Вставка №5 1КГОМ.600-02 шт. 1 Вставка №5 1КГОМ.600-03 шт. 1 Манжета КГОМ.602-02 шт. 12 Манжета КГОМ.602-03 шт. 12