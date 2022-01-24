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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБКОМПЛЕКТ"

    ООО "ЛАБКОМПЛЕКТ"

    ИНН
    КПП
    7719636091
    771901001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБКОМПЛЕКТ"

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    Инструменты и приборы прочие
    Дата обновления: 24.01.2022
    Установка КРИОН-1 для криоскопического определения молекулярной массы 50ВТ 4КГ 140х160х300ММ
    412655,95
    Единица измерения:
    ШТ
    Термостаты
    Дата обновления: 24.01.2022
    Термостат криостат КРИО-ВТ-12-485В 6Л -20...+200 2.5КВТ 280х460х600ММ 35КГ нестабильность поддержания установленной температуры ±0.1ГРАД ЦЕЛЬС, рекомендуемый теплоноситель: для диапазона температур +5...+80 °С вода дистиллированная для диапазона температур -20...+95 °С ТОСОЛ А-40 для диапазона температур -20...+150 °С ПМС-10 для диапазона температур 0...+180 °С ПМС-20 для диапазона температур +90...+200 °С ПМС-100, давление-0.18БАР, расход 8Л/МИН, глубина ванны 140ММ, открытая часть ванны 110х80ММ
    302424
    Единица измерения:
    ШТ
    Термостаты
    Дата обновления: 13.01.2022
    Термостат жидкостный низкотемпературный КРИО-ВТ-ро-03 0...+100ГРАД ЦЕЛЬС 3.5КВТ 400х710х800ММ 60КГ в комплекте с цилиндром стеклянным ВТ-ро-ЦС - 6ШТ, цилиндром металлическим ВТ-ро-ЦМ - 6ШТ, комплектом приспособлений ВТ-ро-2К -1ШТ, термометром лабораторным электронным ЛТ-300-Н - 1ШТ, подставкой ВТ-ро-П - 1ШТ ТУ 26.51.53-03544229117-2019
    477734,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 22.09.2021
    Шкаф сушильный лабораторный ПЭ-2000 800ВТ 220В 347х600ММ
    37749,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы металлические прочие
    Дата обновления: 17.09.2021
    Шкаф лабораторный вытяжной модульный 1500 ШВМоп 1600х750х2275ММ керамика монолитная KS-12 для анализа парафинов в нефти с водой ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия
    210572,28
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы металлические прочие
    Дата обновления: 17.09.2021
    Шкаф лабораторный вытяжной модульный демонстрационный 1500 ШВМДкв 1600х750х2275ММ керамика монолитная KS-12 с водой, столешница с бортиком ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия
    214264,62
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы металлические прочие
    Дата обновления: 17.09.2021
    Шкаф лабораторный вытяжной модульный демонстрационный 1200 ШВМДв 1300х750х2275ММ керамика монолитная KS-12 с водой ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия
    192616,68
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы металлические прочие
    Дата обновления: 17.09.2021
    Шкаф лабораторный вытяжной модульный демонстрационный 1200 ШВМДк 1300х750х2275ММ керамика монолитная KS-12 без воды ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия
    170188,26
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
    Дата обновления: 16.09.2021
    Стол лабораторный для весов большой низкий 750 СВг-1200л-У 1200х600х750ММ металлический гранит/ламинат серый ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия
    47661,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
    Дата обновления: 16.09.2021
    Стол лабораторный титровальный 1200 СТк-У 1200х600х900ММ металлический керамика KS-12 серый ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия
    72585,12
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы металлические прочие
    Дата обновления: 16.09.2021
    Шкаф лабораторный вытяжной модульный демонстрационный 900 ШВМДкв 1000х750х2275ММ керамика монолитная KS-12 с водой ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия
    178155,12
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы металлические прочие
    Дата обновления: 16.09.2021
    Шкаф лабораторный вытяжной модульный демонстрационный 900 ШВМДк 1000х750х2275ММ керамика монолитная KS-12 без воды ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия
    155726,7
    Единица измерения:
    ШТ
    Посуда для лабораторных целей стеклянная
    Дата обновления: 14.09.2021
    Бюретка 1-2-2-2-0.01 2МЛ стекло с боковым краном
    719,76
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
    Дата обновления: 06.09.2021
    Стол лабораторный большой низкий 1500/900 СЛНк-У 1500х900х750ММ металлический керамика KS-12 серый с надстольем (стеллажом) островным регулируемым 1500 НСОРм-У (полки – металл/пластик 1ММ) ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия
    80033,1
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
    Дата обновления: 06.09.2021
    Стол лабораторный низкий 1500 СЛНк-У 1500х600х750ММ металлический керамика KS-12 серый с надстольем (стеллажом) пристенным регулируемым 1500 НСПРм-У (полки - металл/пластик 1ММ) ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия
    69303,06
    Единица измерения:
    ШТ
    Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
    Дата обновления: 06.09.2021
    Стол лабораторный низкий 1500 СЛНк-У 1500х600х750ММ металлический керамика KS-12 серый ТУ-5620-002-96819979-2012 ООО "ЛАМО" Россия
    46784,52
    Единица измерения:
    ШТ
    Термометры
    Дата обновления: 31.08.2021
    Термостат жидкостный низкотемпературный КРИО-ВТ-12 17Л +30...+200ГРАД ЦЕЛЬС 3.5КВТ 400х690х585ММ 50КГ
    221261,76
    Единица измерения:
    ШТ
    Шкафы холодильные
    Дата обновления: 24.08.2021
    Морозильник медицинский ХЛ-250 "POZIS" 145 х 60 х 61СМ 250Л АО "Производственное объединение "Завод имени Серго"
    32585,9
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 24.08.2021
    Кондуктометр Эксперт-002-2-6-н с датчиком наливного типа
    52966,68
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки
    Дата обновления: 24.08.2021
    pH-метр/иономер ИТАН для измерений активности ионов водорода, окислительно-восстановительного потенциала и температуры в водных растворах и взвесях 220В 260х155х100ММ 1.3КГ
    59894,82
    Единица измерения:
    ШТ
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