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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОЛДИС"

    ООО ТК "ОЛДИС"

    ИНН
    КПП
    Статус поставщика
    7726658635
    772601001
    Поставщик является производителем!

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОЛДИС"

    Сортировать по
    Гигрометры
    Дата обновления: 25.01.2022
    Термогигрометр Testo 174H 60х38х18.5ММ 900Г
    10314
    Единица измерения:
    ШТ
    Устройства запоминающие внешние
    Дата обновления: 25.01.2022
    Устройство для сбора и передачи данных USB интерфейс для программирования логгеров testo 174T и testo 174H
    11262
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 25.01.2022
    Датчик температуры многозонный цифровой МЦДТ 0922-2-2-10-2.5-(9х1.0)-У1-Ех
    34500
    Единица измерения:
    ШТ
    Газоанализаторы или дымоанализаторы
    Дата обновления: 25.01.2022
    Сигнализатор загазованности CO-оксид углерода СЗЦ-2
    8412
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические
    Дата обновления: 25.01.2022
    Датчик влажности и температуры комнатный Siemens QFA3160 0...100ПРОЦ -40...+70ГРАД ЦЕЛЬС
    26292
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) термостатов, стабилизаторов давления и приборов автоматических регулирующих и контрольно-измерительных прочих, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 25.01.2022
    Ячейка электрохимическая H2S ЭХЯ (ИБЯЛ.418425.035-82) ИБЯЛ.305649.035-54 к ДАХ-М в упаковке
    9000
    Единица измерения:
    ШТ
    Газоанализаторы или дымоанализаторы
    Дата обновления: 25.01.2022
    Сигнализатор горючих газов СТМ-30-54 ИБЯЛ.424339.001-54 IP54 ExibIIC УХЛ1
    84666
    Единица измерения:
    ШТ
    Комплектующие (запасные части) термостатов, стабилизаторов давления и приборов автоматических регулирующих и контрольно-измерительных прочих, не имеющие самостоятельных группировок
    Дата обновления: 25.01.2022
    Ячейка электрохимическая ИБЯЛ.305649.035-57 к ДАХ-М (HCl-30 ИБЯЛ.418425.035-85) в упаковке ФГУП "СПО "АНАЛИТПРИБОР"
    13482
    Единица измерения:
    ШТ
    Термостаты
    Дата обновления: 21.01.2022
    Термостат криостат КРИО-ВТ-12-485В 6Л -20...+200 2.5КВТ 280х460х600ММ 35КГ нестабильность поддержания установленной температуры ±0.1ГРАД ЦЕЛЬС, рекомендуемый теплоноситель: для диапазона температур +5...+80 °С вода дистиллированная для диапазона температур -20...+95 °С ТОСОЛ А-40 для диапазона температур -20...+150 °С ПМС-10 для диапазона температур 0...+180 °С ПМС-20 для диапазона температур +90...+200 °С ПМС-100, давление-0.18БАР, расход 8Л/МИН, глубина ванны 140ММ, открытая часть ванны 110х80ММ
    189306
    Единица измерения:
    ШТ
    Инструменты и приборы прочие
    Дата обновления: 21.01.2022
    Установка КРИОН-1 для криоскопического определения молекулярной массы 50ВТ 4КГ 140х160х300ММ
    323853,6
    Единица измерения:
    ШТ
    Термометры
    Дата обновления: 20.01.2022
    Термостат жидкостный низкотемпературный КРИО-ВТ-12
    252198
    Единица измерения:
    ШТ
    Термометры
    Дата обновления: 19.01.2022
    Термометр электронный лабораторный ЛТ-300-Н -50...+300ГРАД ЦЕЛЬС 75х80х35ММ 0.2КГ ТУ 4211-041-44229117-2015
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
    Гигрометры
    Дата обновления: 23.12.2021
    Термогигрометр ИВА-6Н-Д
    21822
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура радиолокационная
    Дата обновления: 23.12.2021
    Дальномер лазерный Мегеон 06100 0-100М 1ММ
    9240
    Единица измерения:
    ШТ
    Аппаратура радиолокационная
    Дата обновления: 23.12.2021
    Дальномер лазерный Condtrol XP4 Pro 0.05-150М 1.5ММ 59х136х28ММ IP54
    17970
    Единица измерения:
    ШТ
    Газоанализаторы или дымоанализаторы
    Дата обновления: 10.12.2021
    Блок аккумуляторов КОЛИОН для газоанализатора КОЛИОН-1В-05 ООО "БАП "Хромдет-Экология"
    4969,4
    Единица измерения:
    ШТ
    Газоанализаторы или дымоанализаторы
    Дата обновления: 10.12.2021
    Штуцер ЯРКГ 8.652.015-01 для газоанализатора КОЛИОН-1В-05 ООО "БАП "Хромдет-Экология"
    216,06
    Единица измерения:
    ШТ
    Газоанализаторы или дымоанализаторы
    Дата обновления: 10.12.2021
    Индикатор матричный КОЛИОН для газоанализатора КОЛИОН-1В-05 ООО "БАП "Хромдет-Экология"
    1109,1
    Единица измерения:
    ШТ
    Арматура кабельная
    Дата обновления: 10.12.2021
    Разъем кабельный гнездо питания DJK-03A(2.1)/K-375J для газоанализатора КОЛИОН-1В-05
    86,42
    Единица измерения:
    ШТ
    Приборы полупроводниковые; диоды светоизлучающие полупроводниковые; приборы пьезоэлектрические; их части
    Дата обновления: 10.12.2021
    Светодиод AL307КM красный 0.02А 1.9В 5ММ 5013SRD
    86,42
    Единица измерения:
    ШТ
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