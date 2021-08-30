Проведение специальной оценки условий труда по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников оформление полного комплекта документа, защита работы в надзорных органах в течение всего срока действия аттестации N 426-ФЗ