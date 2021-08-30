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    Главная/Список поставщиков/ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ"

    ООО "САРМ"

    ИНН
    КПП
    5404516054
    540601001

    Продукция ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ"

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    Услуги по оценке условий труда
    Дата обновления: 30.08.2021
    Проведение специальной оценки условий труда СОУТ
    1300
    Единица измерения:
    ШТ
    Услуги по оценке условий труда
    Дата обновления: 17.08.2021
    Проведение специальной оценки условий труда по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников оформление полного комплекта документа, защита работы в надзорных органах в течение всего срока действия аттестации N 426-ФЗ
    977,44
    Единица измерения:
    РАБ МЕСТ
    Услуги по оценке условий труда
    Дата обновления: 03.02.2021
    Проведение специальной оценки условий труда по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников оформление полного комплекта документа N 426-ФЗ
    775
    Единица измерения:
    РАБ МЕСТ
    Услуги по оценке условий труда
    Проведение специальной оценки условий труда
    Не указана
    Единица измерения:
    ШТ
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